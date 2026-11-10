ภุμισวัสดิ์สั่งเข้มป.ป.ท.ตรวจมูลนิธิการทุจริตทันที
นายภุumisวัสดิ์ เลขาฯ ป.ป.ท. ได้รับนโยบายจากนายภรادر ให้ปฏิบัติการเด็ดขาดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินมูลนิธิ เน้นความโปร่งใสและรวดเร็ว
นาย ภุumisวัสดิ์ เกษมสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต ในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. แถลงสถานการณ์สำคัญเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน เกี่ยวกับมาตรการปราบปราม การทุจริต เงินบริจาคใน มูลนิธิ ต่างๆ ที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในสังคม
นโยบายตรวจสอบมูลนิธิตามคำสั่ง
นายภุumisวัสดิ์ ยืนยันว่า ป.ป.ท. พร้อมเข้าตรวจสอบทันทีหากพบหลักฐานว่าเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการใดๆ ของมูลนิธิที่มีพฤติกรรมละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้Also readพล.ต.อ.สำราญ เคาะเบี้ยเลี้ยงตำรวจใหม่ พื้นที่เสี่ยงได้เท่าเดิม สถานีเหลือ 800 บาท
กระบวนการตรวจสอบที่โปร่งใส
การดำเนินงานในกรณีเหล่านี้จะต้องมีความรวดเร็วและโปร่งใสอย่างสูงสุด โดยกระบวนการจะต้องครอบคลุมทั้งขั้นตอนการอนุมัติและการติดตามตรวจสอบมาตรฐานของมูลนิธิแต่ละแห่งเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการละเมิดกฎระเบียบ
บทบาทเจ้าหน้าที่รัฐในมูลนิธิ
แม้ว่าเรื่องส่วนใหญ่ของมูลนิธิจะเป็นเรื่องของเอกชนที่ดำเนินการกันตามกฎหมาย แต่หากพบว่ามีการกระทำความผิดที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ป.ป.ท. จะถือว่ามีหน้าที่ต้องเข้าดำเนินการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด
การเข้าพบนายภรادرรับนโยบาย
ก่อนหน้าการแถลงข่าว นายภุumisวัสดิ์ ได้เข้าพบกับนายภรادر ปริศนานันท์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อรับนโยบายเกี่ยวกับการจัดการกับมูลนิธิต่างๆ ที่เป็นประเด็นปัญหาและต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจังและเห็นผลโดยเร็ว
ขั้นตอนการติดตามผลและกฎหมาย
หลังจากนี้ ป.ป.ท. จะติดตามตรวจสอบกระบวนการต่างๆ อย่างใกล้ชิด โดยเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันในการรักษาความถูกต้องและโปร่งใส เนื่องจากในขั้นตอนการดำเนินกิจการมูลนิธิมีกระบวนการตรวจสอบหลายขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
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