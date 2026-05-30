ภาษีสรรพสามิตบุหรี่: โอกาสในการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มรายได้และลดภาระสาธารณสุข

บทความนี้วิเคราะห์การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบุหรี่ในประเทศไทย โดยเน้นถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนโครงสร้างภาษีจากอัตราเดียวเป็นสองอัตราที่ทำให้รายได้ลดลง พร้อมเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างภาษีอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อเพิ่มรายได้และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
การจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิต ถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะภาษีจากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือ บุหรี่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลับพบว่ารายได้จากภาษี บุหรี่ มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจากการปรับเปลี่ยน โครงสร้างภาษี บุหรี่ จากอัตราเดียวมานเป็นอัตราสองอัตรา ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีความซับซ้อนมากขึ้น และเปิดช่องว่างให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปสูบ บุหรี่ ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า ส่งผลให้ฐานภาษี บุหรี่ ดั้งเดิมหดตัวลงอย่างรวดเร็ว การปรับ โครงสร้างภาษี บุหรี่ กลับมาเป็นอัตราเดียวอาจเป็นทางออกที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บและทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่าง บุหรี่ ไทยและ บุหรี่ นำเข้า ซึ่งปัจจุบันได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกันอย่างมาก จากข้อมูลในอดีตพบว่าเมื่อไทยเคยใช้ระบบอัตราเดียว รายได้ภาษี บุหรี่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและถึงจุดสูงสุด แต่หลังจากเปลี่ยนเป็นสองอัตรา รายได้กลับลดลงหลายหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการทบทวนนโยบายภาษีอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นภาษีหรือเปลี่ยนแปลง โครงสร้างภาษี ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงควรดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งสร้างมาตรการรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาขยายฐานภาษีไปยังสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่มีโซเดียมสูง หรือน้ำตาล ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้าน สาธารณสุข ในระยะยาว และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การปรับ โครงสร้างภาษี ในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐ แต่ยังส่งเสริมให้สังคมไทยมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนต่อไ.
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตถือเป็นหนึ่งในแหล่งรายได้หลักของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะภาษีจากผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือบุหรี่ ซึ่งในอดีตเคยเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้แก่ประเทศอย่างต่อเนื่อง แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลับพบว่ารายได้จากภาษีบุหรี่มีแนวโน้มลดลงอย่างมีนัยสำคัญ สาเหตุหลักมาจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาษีบุหรี่จากอัตราเดียวมานเป็นอัตราสองอัตรา ซึ่งส่งผลให้การจัดเก็บภาษีมีความซับซ้อนมากขึ้น และเปิดช่องว่างให้ผู้ประกอบการสามารถหลีกเลี่ยงภาษีได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเสริมจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคที่หันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ทางเลือกอื่นๆ ที่มีอัตราภาษีต่ำกว่า ส่งผลให้ฐานภาษีบุหรี่ดั้งเดิมหดตัวลงอย่างรวดเร็ว การปรับโครงสร้างภาษีบุหรี่กลับมาเป็นอัตราเดียวอาจเป็นทางออกที่ช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บและทำให้การบังคับใช้กฎหมายทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยลดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมระหว่างบุหรี่ไทยและบุหรี่นำเข้า ซึ่งปัจจุบันได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่แตกต่างกันอย่างมาก จากข้อมูลในอดีตพบว่าเมื่อไทยเคยใช้ระบบอัตราเดียว รายได้ภาษีบุหรี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและถึงจุดสูงสุด แต่หลังจากเปลี่ยนเป็นสองอัตรา รายได้กลับลดลงหลายหมื่นล้านบาทต่อปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการทบทวนนโยบายภาษีอย่างจริงจัง อย่างไรก็ตาม การปรับขึ้นภาษีหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอาจไม่ใช่เวลาที่เหมาะสม เนื่องจากประชาชนจำนวนมากยังคงเผชิญกับปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงควรดำเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเริ่มจากการศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบคอบ พร้อมทั้งสร้างมาตรการรองรับเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อกลุ่มผู้มีรายได้น้อย นอกจากนี้ ยังควรพิจารณาขยายฐานภาษีไปยังสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาหารที่มีโซเดียมสูง หรือน้ำตาล ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขในระยะยาว และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น การปรับโครงสร้างภาษีในลักษณะนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มรายได้ให้รัฐ แต่ยังส่งเสริมให้สังคมไทยมีสุขภาพที่ดีและยั่งยืนต่อไ
ภาษีสรรพสามิต บุหรี่ โครงสร้างภาษี รายได้รัฐ สาธารณสุข