ภาษี EV 35% กระตุ้นชิ้นส่วนไทย แก้ความเปราะบางห่วงโซ่อุปทาน
นายปริญญาชี้การขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า 35% ตั้งแต่ 1 มกราคม 2570 เป็นเครื่องมือสำคัญช่วยปรับสมการต้นทุน ส่งเสริมนโยบายการใช้ชิ้นส่วนในท้องถิ่นของไทย
นายปริญญา ประศาสน์พิชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ( TAPMA) เปิดเผยว่า การประกาศขึ้นภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ที่นำเข้ามาในราคาทั้งคันร้อยละ 35 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2570 ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยพลิกเกมการคำนวณต้นทุนและจูงใจให้ผู้ผลิตรถยนต์พิจารณาเลือกใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศมากขึ้น เพื่อลดแรงกดดันจากต้นทุนการผลิตที่แข่งขันกับประเทศจีนไม่ได้
ความท้าทายผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยกับสงครามราคาจีน
TAPMA ชี้ว่า ผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศไทยเคยชนะการประมูลจัดหาชิ้นส่วนให้แก่ค่ายรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีน แต่ไม่สามารถเดินหน้าการผลิตได้เนื่องจากค่ายรถกำหนดราคาเป้าหมายไว้ในระดับเดียวกับราคาชิ้นส่วนจากจีน ซึ่งผู้ผลิตไทยไม่สามารถแข่งขันได้ในแง่อัตรากำไร นอกจากนี้ ค่ายรถจีนยังมีการเปิดตัวรถยนต์หลากหลายรุ่น แต่ยอดขายต่อรุ่นอาจไม่สูงมาก ทำให้การลงทุนผลิตชิ้นส่วนเฉพาะรุ่นไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับปริมาณการผลิต ในขณะที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นมีรูปแบบการผลิตที่เน้นจำนวนรุ่นไม่มากและสร้างปริมาณการผลิตต่อรุ่นให้เกิดความคุ้มค่ามากกว่าAlso readสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยชมการขึ้นภาษีนำเข้า EV 35% เป็นก้าวแรกปกป้องอุตสาหกรรม
ช่องว่างการ локалиซเซชั่นและความได้เปรียบรถยนต์นั่ง
นายอำพล พริ้มเพรา ประธานคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งชาติ (สอวช.) ชี้ว่า แม้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าจะเป็นทิศทางสำคัญ แต่ประเทศไทยยังคงมีช่องว่างการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ (Localization Gap) ในรถยนต์ขับเคลื่อนภายใน (ICE) โดยเฉพาะรถยนต์นั่ง ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญให้ผู้ผลิตไทยพัฒนาศักยภาพและสะสมประสบการณ์เพิ่มเติม ก่อนจะต่อยอดไปสู่ชิ้นส่วนที่มีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น สิ่งสำคัญคือค่ายรถยนต์ต้องเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าไปเติมช่องว่างดังกล่าว พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีจากบริษัทแม่ไปยังเครือข่ายผู้ผลิตในประเทศ เพื่อยกระดับทักษะบุคลากรและความสามารถในการผลิต โดยเฉพาะการพัฒนาชิ้นส่วนสำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์ไฟฟ้า
ข้อจำกัดเทคโนโลยีและมาตรการกระตุ้นการลงทุน
นายปริญญา ระบุว่า ผู้ผลิตไทยยังมีข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีในการผลิตชิ้นส่วนหลักของระบบ EV เช่น อินเวอร์เตอร์ (Inverter), มอเตอร์ขับเคลื่อน (Traction Motor) และเกียร์ลดความเร็ว (Reduction Gear) แต่มีศักยภาพในกลุ่มชิ้นส่วนย่อยและกระบวนการผลิตที่ไทยมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว ทั้งการขึ้นรูปโลหะ การผลิต Housing การตีขึ้นรูป การขึ้นรูปเหล็ก พลาสติก และชิ้นส่วนยาง เช่น ท่อยางและปะเก็น หากสามารถดึงนักลงทุนที่มีเทคโนโลยีเข้ามาตั้งฐานการผลิตในไทย จะช่วยให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยเข้าไปเป็นผู้ส่งมอบชิ้นส่วนย่อยกับผู้ผลิตระดับ Tier 1 ได้มากขึ้น รวมถึงเพิ่มโอกาสในการพัฒนาความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์และแผงวงจร ซึ่งยังเป็นจุดอ่อนของอุตสาหกรรมไทยในปัจจุบัน
ทางเลือกภาษี Thai Content 30% หรือ 40%
ด้านมาตรการทางภาษี TAPMA เสนอแนวทาง Thai Content เป็นทางเลือกในการกำหนดเงื่อนไขภาษียานยนต์ โดยมีข้อเสนอให้ผู้ผลิตสามารถเลือกใช้สัดส่วน Thai Content ร้อยละ 30 ควบคู่กับการผลิตชิ้นส่วน e-Part อย่างน้อย 1 รายการ หรือใช้ Thai Content ร้อยละ 40 โดยไม่ต้องผลิต e-Part เพื่อรับสิทธิภาษีในอัตราที่เสนอ นอกจากนี้ ยังมีการเสนอให้มูลค่าการจัดซื้อชิ้นส่วนจากไทยสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีสรรพสามิตได้ตามแนวทางที่มีอยู่ในมาเลเซีย อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการผลักดัน ไม่ใช่เกณฑ์ที่ประกาศใช้แล้ว และต้องมีการตรวจสอบสัดส่วน Thai Content ให้เข้มงวด โดยเฉพาะกรณีการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศมาประกอบในไทยแล้วอ้างว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มในประเทศ
ผลกระทบจ้างงานและแนวโน้มอุตสาหกรรม 1 ถึง 3 ปี
ทั้งนี้ TAPMA ประเมินว่าผู้ผลิตชิ้นส่วนมีแรงงานประมาณ 200,000 ถึง 300,000 คน ขณะที่ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมปี 2568 ระบุการจ้างงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนฯ ราว 750,000 คน โดยตัวเลขดังกล่าวมีขอบเขตการนับที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรนำมาเปรียบเทียบโดยตรง นายปริญญาประเมินว่าในช่วง 1 ถึง 3 ปีข้างหน้า คำสั่งซื้อและการจ้างงานมีแนวโน้มลดลง ผู้ประกอบการอาจเริ่มจากการลดชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา (OT) และไม่ต่อสัญญาแรงงานรับเหมาช่วง ก่อนพิจารณาลดพนักงานประจำ ขณะที่นายอำพลประเมินว่าในช่วง 1 ถึง 2 ปีข้างหน้า คำสั่งซื้อและการจ้างงานอาจยังไม่ลดลง แต่มีแนวโน้มทรงตัวเนื่องจากความต้องการชิ้นส่วน ICE ในประเทศลดลง แต่ยังมีปริมาณความต้องการจากตลาดโลกเข้ามาชดเชย
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