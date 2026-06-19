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ภาวุธชี้แจงกรณี DSI: ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง เคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เก็บเงิน 28 ล้านบาท

Politics News

ภาวุธชี้แจงกรณี DSI: ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง เคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เก็บเงิน 28 ล้านบาท
DSIภาวุธการเมือง
📆6/19/2026 10:08 AM
📰thestandardth
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📊News: 45% · Publisher: 63%

ภาวุธได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณี DSI โดยอธิบายว่า ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง เคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น การค้าออนไลน์ ระบบชำระเงินออนไลน์ และให้บริการด้านเทคโนโลยีอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจหลายประเภท ทำให้มีลูกค้าทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจออนไลน์อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว ภาวุธยืนยันว่า ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดที่เชื่อมโยงกับคดีนี้แล้ว จึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆ ในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงได้ เนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วส่วนข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน 28 ล้านบาท ที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคาร ภาวุธชี้แจงว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน (Broker) ซึ่งการลงทุนทองคำนี้ เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุน

ล่าสุดวันเดียวกัน (19 มิถุนายน) ภาวุธ ได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณี DSI ดังกล่าว โดยอธิบายว่า ก่อนเข้ามาทำงาน การเมือง เคยประกอบ ธุรกิจ หลากหลาย เช่น การค้าออนไลน์ ระบบชำระ เงิน ออนไลน์ และให้บริการด้านเทคโนโลยีอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ ธุรกิจ หลายประเภท ทำให้มีลูกค้าทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของ ธุรกิจ ออนไลน์อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเข้ามาทำงาน การเมือง เต็มตัว ภาวุธ ยืนยันว่า ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดที่เชื่อมโยงกับคดีนี้แล้ว จึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆ ในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงได้ เนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วส่วนข้อเท็จจริงเรื่อง เงิน จำนวน 28 ล้านบาท ที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคาร ภาวุธ ชี้แจงว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ได้เปิดบัญชี ลงทุน ซื้อขาย ทองคำ ผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน (Broker) ซึ่งการ ลงทุน ทองคำ นี้ เหมือนกับการซื้อขาย ทองคำ ผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการ ลงทุน ที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุ.

ล่าสุดวันเดียวกัน (19 มิถุนายน) ภาวุธได้โพสต์ข้อความชี้แจงกรณี DSI ดังกล่าว โดยอธิบายว่า ก่อนเข้ามาทำงานการเมือง เคยประกอบธุรกิจหลากหลาย เช่น การค้าออนไลน์ ระบบชำระเงินออนไลน์ และให้บริการด้านเทคโนโลยีอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้ธุรกิจหลายประเภท ทำให้มีลูกค้าทั้งบริษัทในประเทศ และบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องปกติของธุรกิจออนไลน์อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัว ภาวุธยืนยันว่า ได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดที่เชื่อมโยงกับคดีนี้แล้ว จึงไม่สามารถให้ความเห็นใดๆ ในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงได้ เนื่องจากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วส่วนข้อเท็จจริงเรื่องเงินจำนวน 28 ล้านบาท ที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคาร ภาวุธชี้แจงว่า เมื่อ 3 ปีที่แล้ว ได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน (Broker) ซึ่งการลงทุนทองคำนี้ เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุ

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DSI ภาวุธ การเมือง ธุรกิจ ลงทุน เงิน ทองคำ

 

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