ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว สาเหตุอัมพาตและการรักษาด้วยเทคโนโลยีจี้ไฟ
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้วเพิ่มความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมองสองเท่า การวินิจฉัยด้วยเครื่องมือดิจิทัลและรักษาด้วยจี้ไฟฟ้ามีอัตราสำเร็จ 80% โดยเสี่ยงแทรกซ้อน 3%
ภาวะหัวใจห้องบนสั่นพริ้ว เป็นภาวะที่การไหลเวียนเลือดภายในหัวใจไม่มีความเพียงพอ ทำให้เกิดลิ่มเลือดขึ้นได้หากลิ่มเลือดหลุดออกไปอุดตันท่อเลือดสมองอาจทำให้เกิด โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพาตได้ผู้ป่วยมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้น 2 เท่าเมื่อเทียบกับกลุ่มโรคหัวใจที่ไม่มีภาวะดังกล่าว
การตรวจสอบตนเองและบทบาทของอุปกรณ์ดิจิทัล
เบื้องต้นสามารถตรวจชีพจรได้ด้วยตนเองโดยการคลำบริเวณข้อมือด้านใต้โคนนิ้วหัวแม่มือเพื่อสังเกตทั้งความสม่ำเสมอของจังหวะและความแรงของชีพจร สำหรับผู้ที่ใช้อุปกรณ์วัดออกซิเจนปลายนิ้วอาจสังเกตเห็นตัวเลขอัตราชีพจรเปลี่ยนแปลงรวมถึงคลื่นกราฟที่มีรูปแบบเปลี่ยนไปแต่ความผิดปกติจากอุปกรณ์ดังกล่าวนั้นไม่สามารถใช้ยืนยันได้ 100% จำเป็นต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามความเหมาะสมAlso readคพ.คุมเสียง งานกาชาด ให้ทุกร้านใช้ลำโพงน้อยที่สุด ดังได้ไม่เกิน 80 เดซิเบลเอ
นอกจากนี้ยังมีสมาร์ทวอชและปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถช่วยคัดกรองได้แต่ไม่ควรใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์โดยสมาร์ทวอชมีประโยชน์ต่อการติดตามอัตราการเต้นของหัวใจและอุปกรณ์บางรุ่นสามารถบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้เมื่อผู้ป่วยเกิดอาการใจสั่นหรือหน้ามืดการบันทึกข้อมูลในช่วงที่มีอาการและนำไฟล์ให้แพทย์ตรวจอาจช่วยเพิ่มข้อมูลประกอบการวินิจฉัย
ข้อจำกัดของเทคโนโลยีและความเสี่ยงทางการแพทย์
ข้อจำกัดของระบบปัญญาประดิษฐ์ไม่ควรใช้ผลการวิเคราะห์อัตโนมัติแทนการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพราะข้อมูลจากอุปกรณ์อาจไม่ครบถ้วนหรือมีความคลาดเคลื่อนได้ส่วนการเข้าพบแพทย์เริ่มต้นแพทย์จะประเมินความเสี่ยงด้วยการตรวจอย่างละเอียดหากเข้าเกณฑ์โรคที่กำหนดอาจต้องรักษาตามลำดับการมียาที่มีเป้าหมายเพื่อควบคุมหทัยจรหรือชะลออัตราการเต้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแพทย์จะเลือกแนวทางตามอาการและสถานะสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละรายการ
เทคนิคการจี้ไฟฟ้าและอัตราความสำเร็จในการรักษา
การจี้ไฟฟ้าหัวใจผ่านสายสวนหรือเทคนิค Catheter Ablation เป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วที่จำเป็นโดยแพทย์จะสอดสายสวนผ่านหลอดเลือดดำบริเวณขาหนีบนำเข้าไปยังหัวใจห้องบนเพื่อจี้ทำลายเนื้อเยื่อบริเวณที่ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติอาจารย์นายแพทย์บัญชากล่าวว่าการรักษาด้วยวิธีจี้ด้วยไฟฟ้ามมีโอกาสประสบผลสำเร็จประมาณ 80% แต่ไม่สามารถรับประกันผลได้ 100% เนื่องจากผู้ป่วยบางรายอาจมีจุดกำเนิดกระแสไฟฟ้าผิดปกติหลายตำแหน่ง
ความเสี่ยงรวมอยู่ที่ประมาณ 3% ยกตัวอย่างความเสี่ยงต่อการเกิดอัมพฤกษ์ระหว่างทำประมาณ 1% และความเสี่ยงหัวใจทะลุจากแรงกดของสายสวนจนเลือดออกในถุงหุ้มหัวใจแม้ปัจจุบันจะมีระบบเซนเซอร์วัดแรงกดแบบเรียลไทม์ช่วยให้อยู่ในความปลอดภัยในการทำหัตถการก็ตาม
พลังงานสามรูปแบบและข้อควรระวังในการรักษา
จะใชัพลังงานต่างกัน 3 รูปแบบคือนำพลังงานความร้อนเพื่อทำลายเนื้อเยื่อบริเวณที่ทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้าผิดปกติอุณหภูมิต่อเนื่องประมาณ 40 ถึง 50 องศาเซลเซียสและอาจต้องจี้เป็นจุดๆ จำนวน 100 ถึง 200 จุดเป็นเทคนิคที่ใช้ความเย็นอุณหภูมิต่อเนื่องประมาณ -40 ถึง -50 องศาเซลเซียสเพื่อทำลายเนื้อเยื่อ
รูปแบบบอลลูนเย็นสามารถทำให้อวัยวะบริเวณเป้าหมายเกิดการแช่แข็งเป็นวงกว้างได้คราวเดียวเป็นเทคโนโลยีจี้ไฟฟ้าหัวใจที่ใช้น้ำมันสนามไฟฟ้าแบบพัลส์เพื่อทำลายเซลล์เป้าหมายโดยอาศัยความแตกต่างด้านความไวของเซลล์แต่ละชนิดช่วยลดความเสี่ยงต่ออวัยวะข้างเคียงเช่นหลอดอาหารและเส้นประสาทเมื่อเทียบกับข้อจำกัดบางประการของพลังงานความร้อนและความเย็นหากเกิดความเสียหายรุนแรงอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนเช่นการเกิดช่องเชื่อมระหว่างหัวใจและหลอดอาหาร
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