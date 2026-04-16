ภาวะโลกร้อนคุกคามขั้วโลก เพนกวินจักรพรรดิและแมวน้ำขนแอนตาร์กติก ใกล้สูญพันธุ์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบอย่างหนักต่อสิ่งมีชีวิตในแถบขั้วโลก เพนกวินจักรพรรดิถูกปรับสถานะเป็นใกล้สูญพันธุ์ ขณะที่แมวน้ำขนแอนตาร์กติกก็เผชิญวิกฤติเช่นกัน สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งทะเล แหล่งอาหารที่ลดลง และการระบาดของโรค.
ภาวะโลกร้อน ได้คุกคามสิ่งมีชีวิตในแถบขั้วโลกอย่างแสนสาหัส ส่งผลให้ เพนกวินจักรพรรดิ ที่เคยอยู่ในสถานะใกล้ถูกคุกคาม เลื่อนระดับเป็นใกล้สูญพันธุ์ ขณะที่ แมวน้ำขนแอนตาร์กติก ถูกจัดอยู่ในกลุ่มใกล้สูญพันธุ์เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เผชิญวิกฤติ เนื่องจากสภาพแวดล้อมในเขตขั้วโลกที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งสองชนิดเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อุณหภูมิของมหาสมุทรที่สูงขึ้น การละลายของน้ำแข็งทะเล และปริมาณอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตที่ลดน้อยลง
ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่บีบคั้นชีวิตพวกมัน เพนกวินจักรพรรดิ ซึ่งเป็นเพนกวินสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ถูกปรับเปลี่ยนสถานะจาก ‘ใกล้ถูกคุกคาม’ (Near Threatened) มาเป็น ‘ใกล้สูญพันธุ์’ (Endangered) แบบจำลองประชากรคาดการณ์ว่าจำนวนของพวกมันอาจลดลงเหลือเพียงครึ่งหนึ่งภายในทศวรรษ 2080 สาเหตุหลักมาจากการแตกตัวและละลายอย่างรวดเร็วของน้ำแข็งทะเลที่เชื่อมติดกับชายฝั่งหรือภูเขาน้ำแข็งที่เรียกว่า ‘น้ำแข็งทะเลรัดรอบ’ (Fast ice) ซึ่งเป็นแหล่งวางไข่ เลี้ยงดูลูกน้อย และเป็นที่พักอาศัยในช่วงผลัดขนของพวกมัน ในช่วงผลัดขน เพนกวินยังไม่มีขนที่กันน้ำ ทำให้ไม่สามารถลงไปในมหาสมุทรที่เย็นจัดได้ หากน้ำแข็งแตกตัวก่อนที่ลูกเพนกวินจะเติบโตพอที่จะว่ายน้ำได้ หรือมีขนกันน้ำที่สมบูรณ์ ลูกเพนกวินเหล่านั้นอาจจมน้ำหรือหนาวตายได้ ดร.ฟิลิป แทรแธน จากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญของ IUCN ชี้ว่าน้ำแข็งทะเลคือที่อยู่อาศัยหลักของเพนกวินจักรพรรดิ และการลดลงของน้ำแข็งทะเลอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำให้การสืบพันธุ์ยากขึ้นและอัตราการรอดชีวิตของลูกเพนกวินน้อยลงในระยะยาว เพนกวินจึงถูกจัดเป็น ‘สปีชีส์เฝ้าระวัง’ (sentinel species) ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์หรืออันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ การอยู่รอดของพวกมันจึงสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับแมวน้ำขนแอนตาร์กติก (Antarctic Fur Seal) สถานการณ์ก็ไม่ต่างกัน โดยขยับสถานะจาก ‘นอกเกณฑ์สูญพันธุ์’ (Least Concern) มาเป็น ‘ใกล้สูญพันธุ์’ (Endangered) หลังประชากรลดลงกว่า 50% ระหว่างปี 1999-2025 จากประมาณ 2,187,000 ตัว เหลือเพียง 944,000 ตัว ปัญหาหลักเกิดจากการที่ ‘คริลล์’ (Krill) ซึ่งเป็นอาหารหลักของแมวน้ำ กำลังได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นและการละลายของน้ำแข็งทะเล คริลล์ต้องอพยพลงสู่ระดับน้ำที่ลึกกว่าและห่างไกลออกไปเพื่อหาแหล่งน้ำที่เย็นกว่า ทำให้สัตว์ผู้ล่าที่อาศัยบนบกเข้าถึงแหล่งอาหารได้ยากลำบาก สภาวะขาดแคลนอาหารนี้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อลูกแมวน้ำ โดยเฉพาะที่เกาะเซาท์จอร์เจีย พบว่าอัตราการรอดชีวิตของลูกแมวน้ำในปีแรกดิ่งลงอย่างมาก ส่งผลให้ขาดประชากรรุ่นใหม่และเข้าสู่สังคมสูงวัย แม้ว่าสถานการณ์นี้จะเพิ่งเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติกใต้ แต่การเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เคยเกิดขึ้นแล้วในอาร์กติกแถบแอตแลนติกเหนือ ส่งผลให้แมวน้ำหลายชนิดในบริเวณนั้นมีจำนวนลดลงอย่างมาก นอกเหนือจากปัญหาอาหาร แมวน้ำขนแอนตาร์กติกยังเผชิญภัยคุกคามจากการถูกล่าโดยวาฬเพชฌฆาตและแมวน้ำเสือดาว รวมถึงการแข่งขันแย่งอาหารกับวาฬบาลีนที่มีประชากรกำลังฟื้นตัว ปัจจัยเหล่านี้ซ้ำเติมให้สถานการณ์ของแมวน้ำขนแอนตาร์กติกน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง การประเมินสถานภาพของแมวน้ำขนแอนตาร์กติกเป็นสัญญาณเตือนสำหรับแมวน้ำในแอนตาร์กติกาทั้งหมดว่า การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้อมกำลังส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาน้ำแข็งทะเล นอกจากนี้ การระบาดของไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI) ตั้งแต่ปี 2020 ยังส่งผลกระทบต่อแมวน้ำช้างใต้ (Southern Elephant Seal) ทำให้ถูกปรับสถานะเป็น ‘เปราะบางต่อการสูญพันธุ์’ (Vulnerable) ในบางพื้นที่ โรคนี้ได้คร่าชีวิตลูกแมวน้ำเกิดใหม่ไปกว่า 90% และส่งผลกระทบต่อแม่แมวน้ำเต็มวัยอย่างรุนแรง นักวิทยาศาสตร์กังวลว่าอัตราการตายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทางทะเลที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดจะเพิ่มสูงขึ้นพร้อมกับภาวะโลกร้อน โดยเฉพาะในภูมิภาคขั้วโลกที่สัตว์เหล่านี้ไม่คุ้นเคยกับเชื้อโรคใหม่ๆ ดร.แคธลีน ฟลาวเวอร์ จาก Conservation International กล่าวว่า การลดลงของพวกมันตอกย้ำถึงการถูกทำลายของระบบนิเวศอย่างรวดเร็ว และผลกระทบจากภาวะโลกร้อนยิ่งเร่งให้เกิดการขาดแคลนอาหาร โรคอุบัติใหม่ และการสูญเสียที่อยู่อาศัยเร็วขึ้น ดร.เกรเธล อากีลาร์ ผู้อำนวยการทั่วไปของ IUCN เน้นย้ำว่าการค้นพบเหล่านี้คือสัญญาณเตือนภัย การลดลงของเพนกวินจักรพรรดิและแมวน้ำขนแอนตาร์กติก เป็นสัญญาณเตือนให้ตระหนักถึงความจริงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกที่จะประชุมสนธิสัญญาแอนตาร์กติกในเดือนพฤษภาคม นำข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบการตัดสินใจ เพื่อกำหนดทิศทางการอนุรักษ์ขั้วโลกใต้ต่อไป ภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อระบบนิเวศขั้วโลก การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลกและสภาพอากาศที่แปรปรวน นำมาซึ่งการละลายของน้ำแข็งทะเลที่รวดเร็ว ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอาหาร และวงจรชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในบริเวณนั้น การที่เพนกวินจักรพรรดิถูกจัดระดับความเสี่ยงเป็น ‘ใกล้สูญพันธุ์’ นั้น สะท้อนถึงความเปราะบางของพวกมันต่อการเปลี่ยนแปลงของน้ำแข็งทะเล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสืบพันธุ์และการดำรงชีวิต การสูญเสียพื้นที่วางไข่และเลี้ยงลูก ทำให้ลูกเพนกวินจำนวนมากไม่สามารถมีชีวิตรอดได้ ขณะเดียวกัน ผลกระทบต่อปริมาณคริลล์ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารหลักของแมวน้ำขนแอนตาร์กติก ทำให้แมวน้ำประสบปัญหาขาดแคลนอาหารอย่างรุนแรง ส่งผลให้อัตราการรอดชีวิตของลูกแมวน้ำลดลงอย่างน่าใจหาย การเพิ่มขึ้นของโรคอุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนกในแมวน้ำช้างใต้ ยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีก สัตว์เหล่านี้ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อน ซึ่งภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติอาจไม่สามารถรับมือได้ทันท่วงที การที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลายเป็น ‘สปีชีส์เฝ้าระวัง’ ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการเฝ้าสังเกตการณ์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในวงกว้าง การอยู่รอดของพวกมันเป็นเหมือนกระจกสะท้อนถึงสุขภาพของโลก และเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าหากเราไม่ดำเนินการอย่างเร่งด่วน ภัยพิบัติทางสิ่งแวดล้อมจะขยายวงกว้างออกไป การประชุมสนธิสัญญาแอนตาร์กติกจึงเป็นโอกาสสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายเพื่อปกป้องระบบนิเวศที่เปราะบางนี้ ก่อนที่จะสายเกินไป และเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของโลกให้คงอยู่ต่อไปสำหรับคนรุ่นหลั
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพนกวินจักรพรรดิ แมวน้ำขนแอนตาร์กติก ภาวะโลกร้อน สัตว์ใกล้สูญพันธุ์