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ภาวะลำไส้ใหญ่อุดตันในผู้สูงอายุ: สัญญาณ อาการ และการรักษา

Health News

ภาวะลำไส้ใหญ่อุดตันในผู้สูงอายุ: สัญญาณ อาการ และการรักษา
LymphaticObstructionDiagnosis
📆6/5/2026 9:15 PM
📰Thansettakij
35 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 63%

ภาวะลำไส้ใหญ่อุดตันในผู้สูงอายุเป็นภาวะที่ทำให้ลำไส้อุดตัน โดยอาจเกิดจากความเสื่อมตามวัย พังผืดในช่องท้องจากการผ่าตัดเดิม และอาการท้องผูกเรื้อรังจนเกิดก้อนอุจจาระแข็งอุดตัน การดูแลอาหารที่ย่อยง่าย มีกากใยเหมาะสม และหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการเกิดแก๊สอาจช่วยลดปัญหาระบบทางเดินอาหารได้ แต่หากมีอาการท้องโตตึงรุนแรง ลำไส้โป่งเป็นข้อ ๆ หรือไม่สามารถผายลมและขับถ่ายได้ ควรได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์โดยเร็ว การตรวจ CT Scan ช่องท้องเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุตำแหน่งและสาเหตุของการอุดตันหรือบิดขั้วของลำไส้ และในผู้ที่สงสัยภาวะลำไส้อุดตันไม่ควรทำดีท็อกซ์หรือสวนล้างลำไส้เอง เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ลำไส้ทะลุหรือขาดเลือดเฉียบพลันได้

อาการท้องอืดมาก ผายลมหรือขับถ่ายไม่ได้ในผู้สูงอายุ อาจเป็นสัญญาณของภาวะลำไส้ใหญ่อุดตัน ซึ่งสาเหตุสำคัญได้แก่ ความเสื่อมตามวัย พังผืดในช่องท้องจากการผ่าตัดเดิม และอาการท้องผูกเรื้อรังจนเกิดก้อนอุจจาระแข็งอุดตัน การดูแลอาหารที่ย่อยง่าย มีกากใยเหมาะสม และหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการเกิดแก๊ส อาจช่วยลดปัญหาระบบทางเดินอาหารได้ แต่หากมีอาการท้องโตตึงรุนแรง ลำไส้โป่งเป็นข้อ ๆ หรือไม่สามารถผายลมและขับถ่ายได้ ควรได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์โดยเร็ว การตรวจ CT Scan ช่องท้องเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุตำแหน่งและสาเหตุของการอุดตันหรือบิดขั้วของลำไส้ และในผู้ที่สงสัยภาวะลำไส้อุดตันไม่ควรทำดีท็อกซ์หรือสวนล้างลำไส้เอง เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ลำไส้ทะลุหรือขาดเลือดเฉียบพลันได.

อาการท้องอืดมาก ผายลมหรือขับถ่ายไม่ได้ในผู้สูงอายุ อาจเป็นสัญญาณของภาวะลำไส้ใหญ่อุดตัน ซึ่งสาเหตุสำคัญได้แก่ ความเสื่อมตามวัย พังผืดในช่องท้องจากการผ่าตัดเดิม และอาการท้องผูกเรื้อรังจนเกิดก้อนอุจจาระแข็งอุดตัน การดูแลอาหารที่ย่อยง่าย มีกากใยเหมาะสม และหลีกเลี่ยงอาหารที่กระตุ้นการเกิดแก๊ส อาจช่วยลดปัญหาระบบทางเดินอาหารได้ แต่หากมีอาการท้องโตตึงรุนแรง ลำไส้โป่งเป็นข้อ ๆ หรือไม่สามารถผายลมและขับถ่ายได้ ควรได้รับการวินิจฉัยทางการแพทย์โดยเร็ว การตรวจ CT Scan ช่องท้องเป็นเครื่องมือสำคัญในการระบุตำแหน่งและสาเหตุของการอุดตันหรือบิดขั้วของลำไส้ และในผู้ที่สงสัยภาวะลำไส้อุดตันไม่ควรทำดีท็อกซ์หรือสวนล้างลำไส้เอง เพราะอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น ลำไส้ทะลุหรือขาดเลือดเฉียบพลันได

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Thansettakij /  🏆 23. in TH

Lymphatic Obstruction Diagnosis CT Scan Diet Prevention Symptoms Treatment

 

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