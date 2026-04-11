ภารกิจอาร์เทมิส 2: การกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยหลังการเดินทางสู่ดวงจันทร์

สรุปภารกิจอาร์เทมิส 2 และการกลับสู่โลกของยานโอไรออน รวมถึงความท้าทาย ปัญหาทางเทคนิค และมาตรการเพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศ
การลงจอดในทะเลที่เกิดขึ้นประมาณสองชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ตกดิน ถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ฟีดของ นาซา โดย ร็อบ นาเวียส ผู้บรรยายของ นาซา บรรยายว่า เป็นการลงจอดที่แม่นยำอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับยานอินทิกริตีและนักบินอวกาศทั้ง 4 คน ทีมกู้ภัยเตรียมพร้อมรอรับแคปซูลที่ลอยอยู่ในทะเล ก่อนนำตัวลูกเรือออกจากยาน ซึ่งประกอบด้วย รีด ไวซ์แมน นักบินอวกาศชาวอเมริกันและผู้บัญชาการภารกิจ วัย 50 ปี วิกเตอร์ โกลเวอร์ วัย 49 ปี รวมถึง คริสตินา คอช วัย 47 ปี และเจเรมี แฮนเซน นักบินอวกาศจากองค์การบริหารอวกาศแคนาดา (CSA) วัย 50 ปี
ไม่กี่นาทีก่อนเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลก ไวซ์แมน ผู้บัญชาการภารกิจ วิทยุแจ้งไปยังศูนย์ควบคุมภารกิจในเมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส โดยระบุว่า เรามองเห็นดวงจันทร์ได้ชัดจากหน้าต่างหมายเลข 2 ดูเหมือนจะเล็กลงกว่าวันก่อน ด้านศูนย์ควบคุมตอบกลับว่า ดูเหมือนเราคงต้องกลับไปอีกครั้งแล้วล่ะ การเดินทางกลับโลกครั้งนี้ ถือเป็นบททดสอบขั้นสุดท้ายที่สำคัญของยานโอไรออน ซึ่งพัฒนาโดยบริษัทล็อกฮีด มาร์ติน เพื่อพิสูจน์ว่ายานสามารถทนทานต่อแรงกระแทกมหาศาลจากการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกหลังโคจรผ่านดวงจันทร์ได้ แม้ภารกิจจะประสบความสำเร็จ แต่ช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของนักบินอวกาศไม่ได้เกิดขึ้นในห้สงอวกาศลึก หากเกิดขึ้นใน 13 นาทีสุดท้ายก่อนที่ลูกเรือทั้ง 4 คนจะเดินทางกลับสู่โลก เจฟฟ์ ราดิแกน ผู้อำนวยการการบินของภารกิจอาร์เทมิส 2 กล่าวว่า นี่คือ 13 นาทีที่ทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างถูกต้องราบรื่น ก่อนหน้านี้ นาซา ทราบอยู่แล้วว่ายานมีปัญหาเกี่ยวกับแผ่นกันความร้อน เนื่องจากในเที่ยวบินทดสอบ เมื่อปี 2022 วิศวกรพบว่า แผ่นกันความร้อนของยานโอไรออนมีรอยแตกและชิ้นส่วนหลุดออกมากกว่า 100 ชิ้น ระหว่างการกลับเข้าสู่โลก เดิม แผ่นกันความร้อนได้รับออกแบบให้ ค่อย ๆ ละลาย เพื่อระบายความร้อน แต่ในการทดสอบครั้งนั้น แผ่นกันความร้อนแตกออกเป็นชิ้น เนื่องจากแรงดันก๊าซที่สะสมอยู่ภายในโครงสร้าง กระบวนการที่เรียกว่า ไพโรไลซิส หรือ กระบวนการสลายตัวทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยความร้อนสูง ทำให้ชั้นภายในร้อนจัดและกักเก็บก๊าซไว้ เมื่อยานออกจากชั้นบรรยากาศชั่วคราวระหว่างการ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศแบบข้ามขั้น (Skip Entry) นั้น พบว่า ชั้นนอกของแผ่นกันความร้อนจะแข็งตัว ทำให้ก๊าซที่สะสมอยู่ภายในไม่มีทางระบายออก เมื่อยานกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศอีกครั้ง แรงดันที่สะสม จึงดันชิ้นส่วนของแผ่นกันความร้อนให้หลุดออกมา แทนที่จะเลื่อนภารกิจออกไปอีกกว่า 1 ปี เพื่อติดตั้งแผ่นกันความร้อนที่ผ่านการออกแบบใหม่ องค์การนาซาเลือกใช้แนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการเปลี่ยนวิธีการกลับเข้าสู่โลกของยานแทน แนวคิดหลักคือให้ยานรับความร้อนต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากขึ้น โดยปรับมุมและเส้นทางการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ เพื่อลดระยะเวลาการเข้าสู่ชั้นบรรยากาศแบบข้ามขั้น และรักษาอุณหภูมิภายนอกให้สูงขึ้นตลอดการลงจอด จนชั้นคาร์บอนภายนอกไม่เย็นตัวลงมากพอที่จะกักเก็บก๊าซไว้ข้างใต้ได้ ในระหว่างการกลับสู่โลก นักบินอวกาศ ต้องนำยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศด้วยมุมที่ถูกต้อง ความเร็วที่ถูกต้องและจังหวะที่แม่นยำ ยานโอไรออนเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมากกว่า 24,000 ไมล์ต่อชั่วโมง หรือเทียบเท่าการเดินทางข้ามสหรัฐอเมริกาฯ ในเวลาเพียง 6 นาที แผ่นกันความร้อนขนาด 16.5 ฟุต (5 เมตร) ของยานมีอุณหภูมิสูงถึงประมาณ 5,000 องศาฟาเรนไฮต์ (2,760 องศาเซลเซียส) คิดเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของอุณหภูมิพื้นผิวที่มองเห็นได้ของดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ วิถีการโคจรที่ชันและร้อนขึ้นยังทำให้แคปซูลมีระยะการหลบหลีกสภาพอากาศเลวร้ายใกล้บริเวณลงจอดในมหาสมุทรแปซิฟิกได้น้อยลงด้วย ดร.ชาร์ลส์ คามาร์ดา อดีตวิศวกรของนาซาเคยเตือนว่า นาซาอาจยังไม่เข้าใจสาเหตุของปัญหาอย่างแท้จริง และการเปลี่ยนเส้นทางกลับโลกอาจเทียบได้กับการ รัสเซียนรูเล็ต อย่างไรก็ตาม นาซา ยืนยันว่าการตัดสินใจดังกล่าวอิงจากข้อมูลเที่ยวบินอาร์เทมิส 1 การทดสอบภาคพื้นดิน และแบบจำลองทางวิศวกรรม โดยในช่วงที่ความตึงเครียดของการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศพุ่งแตะระดับสูงสุด ความร้อนและการบีบอัดของอากาศที่รุนแรงยังก่อให้เกิดชั้นก๊าซไอออไนซ์ หรือพลาสมาที่ร้อนจัด ห่อหุ้มตัวยาน ทำให้การสื่อสารทางวิทยุระหว่างลูกเรือกับศูนย์ควบคุมขาดหายไปเป็นเวลาหลายนาที สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเมื่อการติดต่อกลับมาอีกครั้ง และเห็นร่มชูชีพกางออกจากส่วนหัวของแคปซูลที่กำลังร่วงหล่นลงมาอย่างอิสระ ช่วยชะลอความเร็วของการลงจอดเหลือประมาณ 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก่อนที่ยานโอไรออนจะลงสู่ผิวน้ำอย่างนุ่มนวล หลังจากนั้นทีมงานของนาซา และกองทัพเรือสหรัฐฯ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการยึดแคปซูลที่ลอยอยู่ และช่วยนักบินอวกาศทั้ง 4 คนออกจากยาน ก่อนนำตัวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังเรือรบ USS John P\การเดินทางสู่ห้วงอวกาศและการกลับสู่โลกเป็นภารกิจที่ซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูง ภารกิจอาร์เทมิส 2 เป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความท้าทายเหล่านี้ ตั้งแต่การเตรียมการก่อนการเดินทาง การปฏิบัติงานในอวกาศ ไปจนถึงการกลับสู่โลก ทุกขั้นตอนต้องได้รับการวางแผนและดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อความปลอดภัยของนักบินอวกาศและเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วง การเลือกใช้วิธีการลงจอดในทะเลเป็นวิธีการหนึ่งในการลดความเสี่ยงจากการลงจอดบนบก เนื่องจากช่วยลดแรงกระแทกและอำนวยความสะดวกในการเก็บกู้ยานอวกาศและนักบินอวกาศ\หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาคือปัญหาเกี่ยวกับแผ่นกันความร้อนของยานโอไรออน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยปกป้องยานจากการเผาไหม้ในระหว่างการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับแผ่นกันความร้อนในภารกิจก่อนหน้านี้ ทำให้วิศวกรต้องหาแนวทางแก้ไขอย่างเร่งด่วน การตัดสินใจเปลี่ยนวิธีการกลับเข้าสู่โลกของยานแทนการเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนใหม่เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากช่วยประหยัดเวลาและทรัพยากร อย่างไรก็ตาม วิธีการนี้มีความซับซ้อนและอาจมีความเสี่ยงบางประการ การปรับมุมและเส้นทางการกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเพื่อให้ยานได้รับความร้อนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมากขึ้น เป็นมาตรการที่ต้องอาศัยความแม่นยำในการคำนวณและควบคุมยาน\นอกจากนี้ การสื่อสารระหว่างลูกเรือกับศูนย์ควบคุมภารกิจยังเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงเวลาวิกฤต การขาดหายไปของการสื่อสารในช่วงที่ยานเข้าสู่ชั้นบรรยากาศเนื่องจากชั้นพลาสมาที่ร้อนจัดห่อหุ้มตัวยาน เป็นความท้าทายที่ต้องเผชิญ การติดตั้งระบบสื่อสารที่ทันสมัยและการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มั่นใจว่าลูกเรือสามารถติดต่อสื่อสารกับศูนย์ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญห
