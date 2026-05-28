ภาพยนตร์ไทยแห่งความทรงจำ กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง

ภาพยนตร์ SuckSeed ห่วยขั้นเทพ กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง พร้อมบทเพลงที่หลายคนคิดถึง
หนึ่งใน ภาพยนตร์ไทย แห่งความทรงจำ กลับมารวมตัวกันอีกครั้ง พร้อมร่วมทบทวนความทรงจำผ่าน บทเพลง ที่หลายคนคิดถึง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ โดย SuckSeed ห่วยขั้นเทพ เป็นภาพยนตร์แนวดนตรีที่ผสมผสานความโรแมนติกคอเมดี้และมิตรภาพในกลุ่มเพื่อน นำแสดงโดย เก้า จิรายุ , พีช พชร , แนท ณัฐชา , เอิร์ธ ธวัช และ ท็อปแท็ป ณภัทร บอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็กมัธยมสุดห่วยที่ตั้งวงดนตรีเพราะอยากเอาชนะใจคนที่ชอบ จนเกิดเป็นมิตรภาพ ความฝัน และความวุ่นวายในช่วงชีวิตวัยรุ่น ซึ่งนอกจากเนื้อเรื่อง Coming-of-Age ที่ทำให้ผู้ชมซึ้งไปกับมิตรภาพของตัวละครแล้ว ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังฝากผลงานเพลงจนกลายเป็นเพลงแห่งความทรงจำที่ไม่ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ เพลงที่เป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังคงไม่เก่าลงตามกาลเวลา อาทิ ทุ้มอยู่ในใจ จาก เก้า จิรายุ และ แนท ณัฐชา , ซักซี้ดนึง จาก Paradox และ เพลงที่ฉันไม่ได้แต่ง จาก SuckSeed เป็นเวลากว่า 15 ปี หลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เข้าฉาย การกลับมารวมตัวกันในครั้งนี้จึงเป็นหนึ่งในโมเมนต์ที่แฟนๆ ตั้งตารอที่จะได้เห็นนักแสดงจากภาพยนตร์แห่งความทรงจำกลับมารวมตัวกันอีกครั้ง พร้อม บทเพลง ที่เต็มไปด้วยความคิดถึง โดยงานนี้ยังมี เก้ง จิระ และ วัน วรรณฤดี โปรดิวเซอร์ของภาพยนตร์เรื่องนี้ และ Show Director คอนเสิร์ต มาร่วมทบทวนความหลังไปด้วยกัน และเตรียมสร้างสรรค์โชว์ให้แฟนๆ ได้หายคิดถึงร่วมทบทวนความทรงจำผ่านเรื่องราวของเหล่าภาพยนตร์ในตำนาน และ บทเพลง เพราะๆ ที่ยังคงคิดถึงใน GDH โตมาด้วยกัน ออร์เคสตรามูฟวี่คอนเสิร์ต วันที่ 14 มิถุนายนนี้ รอบการแสดง 14.
00 น. และ 19.30 น. ณ One Bangkok Foru
เก้า-พีช-แนท สวมบทนักแสดง "SuckSeed ห่วยขั้นเทพ" ร่วมซ้อมคอนเสิร์ต GDHเก้า-พีช-แนท สวมบทนักแสดง "SuckSeed ห่วยขั้นเทพ" ร่วมซ้อมคอนเสิร์ต GDH ในวันเดียว 14 มิ.ย. 2569 เวลา 14.00 น. และ 19.30 น. ณ ONE BANGKOK FORUM โดยมีโมเมนต์ที่ทุ้มอยู่ในใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบเงิน 5,000,000 บาท ให้กับ ‘มูลนิธิดวงใจใหม่’ เพื่อช่วยผ่าตัดหัวใจผู้ป่วยระยะเร่งด่วน จำนวน 111 ดวง
