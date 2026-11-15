ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ ปี 2567 พยากรณ์แนวโน้มจาก BOI และพฤติกรรมผู้บริโภค
วิเคราะห์ภาพรวมเศรษฐกิจและตลาดอสังหาริมทรัพย์ปีหน้า โดยเน้นบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และปัญญาประดิษฐ์ที่มีต่อการจ้างงานและความต้องการที่อยู่อาศัย
ตลาดอสังหาริมทรัพย์ และภาพรวมเศรษฐกิจในปีหน้าจะต้องติดตามปัจจัยหลายด้านที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำลังซื้อและความต้องการที่อยู่อาศัยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการไหลเข้ามาของเงินทุนจากต่างประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือผ่าน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่อาจนำไปสู่การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการสร้างงานใหม่
บทบาทของ BOI และเศรษฐกิจต่อที่อยู่อาศัย
นายมานะ นิมิตวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ (REIC) ได้เปิดเผยว่า หากเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศที่ผ่านกลไกของ BOI จะมีแนวโน้มทำให้เกิดขึ้นการจ้างงานและสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งเมื่อคนมีงานทำและมีรายได้ที่ดีขึ้น ความต้องการที่อยู่อาศัยก็จะตามมา และถือเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวAlso read สารพิษแม่น้ำ กกและแม่น้ำสาย รวมถึงลุ่มน้ำโขง
การฟื้นฟูของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่การลงทุนเท่านั้น แต่ต้องพิจารณาถึงรายได้ ความมั่นคงในการทำงาน และความสามารถในการเข้าถึงสินเชื่อของประชาชนด้วย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการต้องแสวงหาเครื่องจักรใหม่มาเป็นตัวช่วยเสริมอีกแรงหนึ่ง นอกเหนือจากการพึ่งพามาตรการรัฐ
ผลกระทบของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์
การเข้ามาของเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นอีกปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะจะส่งผลกระทบต่อรูปแบบการทำงาน การจ้างงาน และโครงสร้างรายได้ของคนในอนาคต โดยแนวโน้มนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป
ในปัจจุบันคนรุ่นใหม่หลายเลือกเช่าที่อยู่อาศัยมากกว่าการซื้อ เนื่องจากยังไม่มั่นใจในภาวะเศรษฐกิจและต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างภาระหนี้สินระยะยาว แม้หลายคนจะมีรายได้ค่อนข้างสูง แต่การเข้าถึงสินเชื่ออาจยังจำกัดเนื่องจากธนาคารให้ความสำคัญกับความสม่ำเสมอของรายได้
อุปสรรคด้านสินเชื่อและกลุ่มฟรีแลนซ์
กลุ่มฟรีแลนซ์หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระมักประสบปัญหาในการขออนุมัติสินเชื่อ แม้บางรายจะมีรายได้สูงกว่าพนักงานประจำ แต่ก็เข้าถึงสินเชื่อได้ยากกว่าเนื่องจากรูปแบบรายได้ไม่เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของสถาบันการเงินดั้งเดิม ซึ่งสร้างความไม่เท่าเทียมในการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย
หากสามารถปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสินเชื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการทำงานและรายได้ของคนรุ่นใหม่มากขึ้น จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีที่อยู่อาศัย และเป็นอีกแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจที่สำคัญ
ทิศทางการลงทุนและความต้องการที่อยู่อาศัย
การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมและการจ้างงานจากนักลงทุนต่างชาติจะช่วยสร้างกระแสเงินสดในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต มาตรการสนับสนุนจากรัฐบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการลดอุปสรรคทางการเงิน
สรุปแล้ว การผสมผสานระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจจากภาคอุตสาหกรรม การปรับตัวของสถาบันการเงิน และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค จะกำหนดความสำเร็จของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีหน้าอย่างชัดเจน
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