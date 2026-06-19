ภาคเอกชนไทยถูกเร่งรีบติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป บิ๊กซี โลตัส มาจากกลยุทธ์ Private PPA

ข่าวสารการลงทุนโซลาร์รูฟท็อปทั่วประเทศ โดยมีผู้จัดการพลังงานเป็นผู้รับผิดชอบค่าติดตั้ง รวมถึงตัวอย่างโครงการและแรงจูงใจของภาคเอกชนในกลยุทธ์พลังงานหมุนเวียน
การลงทุนทาง พลังงานแสงอาทิตย์ ของ ภาคเอกชน ในประเทศไทย กำลังกระจุกตัวที่กลุ่มห้างค้าปลีก ศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้า รวมถึงโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยมีโมเดล Private PPA เป็นหัวใจหลัก โดยกระบวนการนี้ส่งเสริมให้ ESCO ซึ่งเป็นผู้จัดการพลังงานเข้ามาเป็นผู้ลงทุนค่าติดตั้งทั้งหมดตามขอบเขต 100% แต่ยังคงตำแหน่งผู้จัดการความเสี่ยงในการดำเนินโครงการและยังขายไฟฟ้ากลับไปยังโรงงานหรือห้างด้วยราคาพิเศษที่ต่ำกว่าค่าไฟปกติประมาณ 10 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ใช้เวลายาวนานตามสัญญา 15 ถึง 20 ปี แรงจูงใจนี้ได้ผลลัพธ์อย่างชัดเจน เนื่องจาก กกพ.
ได้อนุมัติใบอนุญาตโครงการกริดไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 479 โครงการ จากปี 2567 ถึง เดือนพฤษภาคม 2569 โดยมีกำลังการผลิตรวม 1,232.483 เมกะวัตต์ คิดเป็นกี่ทะเลใยของแรงกระตุ้นจากภาคเอกชนและอุตสาหกรรมใหญ่ ที่ต้องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าและปฏิบัติตามมาตรการกำจัดการค้าเพื่อสิ่งแวดล้อม ในช่วงปัจจุบันมีโครงการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่สามารถเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ 79 โครงการ โดยมีกำลังการผลิตรวม 82.35 เมกะวัตต์ โครงการดังกล่าวกระจายอยู่ใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ ห้างค้าปลีกโมเดิร์นเทรด เช่น การลงทุนของบริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป ที่ติดตั้ง 1.03 เมกะวัตต์ ใน ห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กาญจนบุรี การติดตั้งของบริษัท กรีนเยลโล่ ที่โฮสต์ระบบให้กับ โลตัส ในหลายภูมิภาค และการติดตั้งของ บริษัท อัลเทอร์นาทิฟ พลังงานสะอาด ที่มีห้างค้าส่งใหญ่ว่าแม็คโครในอุบลราชธานีร่วมมือกันด้วย 1.10 เมกะวัตต์ คู่กับบริษัทบ้านปู เน็กซ์ ซึ่งมีพอร์ตสัญญา Private PPA เพื่อห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าเมืองหลวงหลายแห่ง บนหลังคาที่กว้างขวาง อีกทั้งผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับอุตสาหกรรมยานยนต์ก็เข้าร่วมโครงการที่มีกำลังผลิตสูง เช่น บริษัท กัลฟ์1 ถือเป็นผู้ลงทุนและติดตั้งระบบบนหลังคาโรงงานของบริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี จำนวน 1.20 เมกะวัตต์ บริษัท กัลฟ์เอ็มพี ดับบลิวเอชเอ1 ลงทุน 16.65 เมกะวัตต์บนโรงงานผลิตยางรถยนต์ของบริษัท แอลแอลไอที และบริษัทสิงคโปร์ เพาเวอร์ เอนเนอร์จี ที่ลงกองทุน 1.20 เมกะวัตต์บนโรงงานของบริษัท ไมโครชิป เทคโนโลยี ที่เป็นเซมิคอนดักเตอร์ชื่อดัง รวมถึงโครงการกึ่งใหญ่อื่น ๆ เช่น โครงการของบริษัท โกลว์ พลังงาน ที่ให้บริการแก่โรงงานของมิตซูบิชิ อิเลคทริก และโครงการของบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ ที่ติดตั้ง 17 เมกะวัตต์บนโรงงานผลิตอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลของบริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ความกระจายขนาดใหญ่ของโครงการเหล่านี้ สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงองค์กรเอาตามแนวทางใช้พลังงานหมุนเวียนเพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้บริโภคและการส่งเสริมของรัฐบาล ทั้งนี้การลงทุนในโซลาร์รูฟท็อปยังคงเป็นแหล่งบ่งชี้อย่างชัดเจนว่าตลาดพลังงานสะอาดในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและจะมีบทบาทสำคัญในการลดการปล่อยมลพิษและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในองค์กรขนาดใหญ่ต่อไ
โซลาร์รูฟท็อป Private PPA ESCO พลังงานแสงอาทิตย์ ภาคเอกชน
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tax management strategies for high-net-worth individuals: How private banking simplifies complexityanálisis de cómo el private banking aborda las complejidades de la gestión de patrimonios a gran escala
Read more »
ตำรวจไซเบอร์3885ปิดเว็บลักลอบถ่ายทอดสดฟุตบอลแฝงโฆษณาเล่นพนันเครือข่าย UFAตำรวจไซเบอร์ Harvard กองบัญชาการตำรวจส 롯 stipulates współpraca บริษัท มาKoordinat this is a translation to Thai language. The original content: The Cyber Police, along with the Central Investigation Bureau and two private companies, announced the results of Operation VAR, which cracked down on websites illegally streaming live foreign football and World Cup matches without permission, while simultaneously advertising online gambling sites from the UFA network. Four suspects were arrested, including programmers and website admins. They confessed to earning up to two million baht per month from gambling ad revenues. The operation was a collaborative effort between the police and MONOMAX platform owners to stop copyright-infringing live streams and curb illegal gambling promotion.
Read more »
แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชนแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจCabinet appoints joint public-private committee to tackle economic issues, chaired by PM and deputy PMs, includes several ministries, first meeting June 22.
Read more »