ภัสริน ซัดโสภณ กีดกันฝ่ายค้านใน AIPA 69
ภัสริน รามวงศ์ สส.พรรคประชาชน ร้องเรียนพฤติกรรมของ นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ที่คัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมประชุม AIPA โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้แทนฝ่ายค้าน ซึ่งเป็นการละเลยผลประโยชน์ของประเทศ
น.ส. ภัสริน รามวงศ์ สมาชิก สภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร จาก พรรคประชาชน ได้กล่าวโจมตีพฤติกรรมของ นาย โสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา เกี่ยวกับการเลือกและแต่งตั้งคณะผู้แทนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร ไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน หรือ AIPA โดยมีกำหนดการจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 ณ ประเทศฟิลิปปินส์
การกีดกันผู้แทนฝ่ายค้านในเวที AIPA
นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา ไม่เพียงแต่พยายามลิดรอนอำนาจของประธานคณะกรรมาธิการสามัญในสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้น แต่ยังมีพฤติกรรมขัดขวางและปิดกั้นความร่วมมือบนเวทีกิจกรรมระดับภูมิภาคอย่างชัดเจน จากการตรวจสอบพบว่า การเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีการตัดทอนบทบาทของพรรคการเมืองฝ่ายค้านออกจากรายชื่อผู้แทน ซึ่งขัดต่อธรรมเนียมปฏิบัติทางประชาธิปไตยโดยสิ้นเชิงAlso readน้ำท่วมซ้ำซากถนนสุขุมวิทสัตหีบ 30 นาทีจม 4 เลน
น.ส.ภัสริน รามวงศ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในการประชุม AIPA ปีที่ผ่านมา นายรังสิดนต์ โรจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชน และผู้แทนจากพรรคประชาชน ได้ทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนของรัฐสภาไทยอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยเฉพาะการชี้แจงและตอบโต้ข้อถกเถียงกับผู้แทนจากฝ่ายกัมพูชา ในประเด็นสถานการณ์ความขัดแย้งและการต่อสู้บริเวณแนวชายแดน ซึ่งเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าการมีผู้แทนที่หลากหลายร่วมเดินทางไปทำหน้าที่จะสามารถรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
ความสำคัญของผู้แทนหลากหลายกลุ่มการเมือง
ตามธรรมเนียมปฏิบัติและหลักการที่ยึดถือกันมา คณะผู้แทนรัฐสภาไทยที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมระหว่างประเทศ ต้องประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งจากฝ่ายค้าน ฝ่ายรัฐบาล และสมาชิกวุฒิสภา เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในระดับสากล ไม่ว่าจะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดฝ่ายใด ทุกคนต่างมีสถานะเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนไทยที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
แต่สิ่งที่เกิดขึ้นสำหรับการเตรียมความพร้อมไปประชุม AIPA ในปีนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทำไมประธานรัฐสภาจึงไม่มีการแต่งตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองฝ่ายค้านเข้าร่วมเป็นผู้แทนของประเทศ แต่กลับมีเพียงรายชื่อของกลุ่มพวกพ้องและฝ่ายรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งถือเป็นการละเลยหลักการพื้นฐานของการทำงานร่วมกันในสภาผู้แทนราษฎรโดยสิ้นเชิง
หัวข้อประชุมนานาชาติและผลกระทบต่อประชาชน
ทั้งนี้ การประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียนในปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Parliament Securing a Peaceful, Prosperous, and People-Centered ASEAN ซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนในภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นการร่วมกันปราบปรามขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์ การแก้ไขปัญหามลพิษและฝุ่นควันพิษข้ามแดน การรับมือภัยคุกคามจากสารเคมีและสารพิษที่ปนเปื้อนลงสู่แม่น้ำสายหลัก ตลอดจนปัญหาความรุนแรงในเด็กและการค้ามนุษย์
ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาเร่งด่วนที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคนไทยและพลเมืองอาเซียนโดยตรง ซึ่งการดำเนินงานที่ล่าช้าและขาดการมีส่วนร่วมของประธานรัฐสภา กำลังทำให้สังคมตั้งคำถามว่ามีการใช้เวทีระดับภูมิภาคมาเล่นเกมการเมืองหรือไม่ จนส่งผลให้ร่างมติ (Resolution) สำคัญที่ประเทศไทยควรจะนำเสนอและผลักดันในที่ประชุม ไม่สามารถบรรจุเข้าเป็นวาระการประชุมได้ทันตามกำหนดเวลา
ไม่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมาจากความตั้งใจปิดกั้นหรือความละเลยต่อหน้าที่ แต่ผลลัพธ์ที่ปรากฏชัดเจนในวันนี้คือ ประเทศไทยต้องสูญเสียสิทธิและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่ได้รับการผลักดันบนเวทีสากล เวทีระดับภูมิภาคอย่างอาเซียนไม่ใช่พื้นที่ส่วนตัวที่จะนำอำนาจมาใช้ตามอำเภอใจหรือมุ่งจัดสรรโควตาให้แก่เฉพาะกลุ่มพวกพ้องของตนเอง
สภาผู้แทนราษฎรไม่ได้มีเพียงพรรคร่วมรัฐบาล และการกระทำในลักษณะกินรวบเช่นนี้ ถือเป็นการละเลยผลประโยชน์ของประเทศชาติและตัดโอกาสของพี่น้องประชาชน ซึ่ง น.ส.ภัสริน รามวงศ์ ได้ยืนยันชัดเจนว่าไม่อาจยอมรับพฤติกรรมการใช้ อำนาจตามอำเภอใจของ นายโสภณ ซารัมย์ ในการบริหารงานรัฐสภาได้อีกต่อไป
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