เหตุการณ์คนร้ายจุดไฟเครื่องจักรก่อสร้างในอำเภอบันนังสตา ทำให้ล้อรถแบคโฮได้รับความเสียหายจำนวนสองคัน ศูนย์รักษาความมั่นคงภาค 4 ดำเนินการรักษาความปลอดภัยอย่างรวดเร็วและกำกับตรวจสอบหลักฐานเพื่อสืบสวนปกป้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กองอำนวยการรักษา ความมั่นคง ภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้าได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจภูธรบันนังสตาสตาที่จังหวัดยะลา ว่าพนักงานของบริษัท ชินวร จำกัด ได้รายงานเหตุการณ์คนร้ายลักลอบเข้าไปในแคมป์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างในอำเภอบันนังสตา และทำการจุดไฟเผารถแบคโฮ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งทำให้ล้อรถได้รับความเสียหายทั้งสองคัน การตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อประมาณสามทุ่มของวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ต่อมาเกิดเหตุคนงานภายในแคมป์สังเกตเห็นเปลวไฟและช่วยกัน ดับไฟ ได้ทัน ก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามไปยังรถและทรัพย์สินอื่นในพื้นที่ จากภายหลังได้มีการแจ้งเหตุแก่หน่วยงาน ความมั่นคง ที่ได้รับหน้าที่ดำเนินการรักษาความปลอดภัย โดยได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยบนทางหมายเลข 410 และควบคุมพื้นที่ดำเนินการประสานกับทีมพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำมารวบรวมพยานกู้สำคัญเพื่อใช้ในการสืบสวนและติดตามตัวผู้ ก่อเหตุ ให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ความพยายามของผู้ ก่อเหตุ รุนแรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ต้องสงสัยที่ยังคงมุ่งหวังทำลาย โครงการพัฒนา และโครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การ ก่อเหตุ เช่นนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคม และโอกาสของประชาชนในพื้นที่ซึ่งควรได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน การดำเนินงานของไอจีอำนวยการรักษา ความมั่นคง ภูมิภาคส่วนนี้จึงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยได้ให้ทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ทรวมและรวบรวมหลักฐานจากสถานที่ รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมและตำแหน่งของรถและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยสวนบทฐานะ ความรุนแรงของเหตุการณ์ยังแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน ความมั่นคง ในโครงการก่อสร้างที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานตำรวจระดับท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้าน ความมั่นคง เพื่อให้มีการดำเนินการรวดเร็วและเข้มงวดต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในอนาคต ต่อเนื่องจากการติดตามและรวบรวมหลักฐาน ตำรวจและคณะทำงานของกองอำนวยการรักษา ความมั่นคง ได้ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อระบุและบังคับเพิ่มการรักษาความปลอดภัยบนพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ราบรื่นที่อาจเป็นจุดอ่อนของสถาบันทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคตซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านทรัพย์สินและถึงแม้กระทั่งชีวิตของผู้คน ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการอบรมเสริมทักษะในเรื่องการป้องกันและระมัดระวัง การจัดเตรียมแผนการดับเพลิงและเฝ้าระวังเชิงรุกระหว่างการดำเนินโครงการทางโครงสร้างพื้นฐาน เราหวังว่าการปรับปรุงมาตรฐานและระบบความปลอดภัยจะช่วยทำให้ โครงการพัฒนา ในภูมิภาคนี้ประสบความสำเร็จและส่งเสริมความเจริญไปต่อไปได้อย่างยั่งยื.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้าได้รับแจ้งจากสำนักงานตำรวจภูธรบันนังสตาสตาที่จังหวัดยะลา ว่าพนักงานของบริษัท ชินวร จำกัด ได้รายงานเหตุการณ์คนร้ายลักลอบเข้าไปในแคมป์ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้างในอำเภอบันนังสตา และทำการจุดไฟเผารถแบคโฮ ที่ใช้ในการดำเนินโครงการดังกล่าว ซึ่งทำให้ล้อรถได้รับความเสียหายทั้งสองคัน การตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าเหตุการณ์เกิดเมื่อประมาณสามทุ่มของวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ต่อมาเกิดเหตุคนงานภายในแคมป์สังเกตเห็นเปลวไฟและช่วยกันดับไฟได้ทัน ก่อนที่ความเสียหายจะลุกลามไปยังรถและทรัพย์สินอื่นในพื้นที่ จากภายหลังได้มีการแจ้งเหตุแก่หน่วยงานความมั่นคงที่ได้รับหน้าที่ดำเนินการรักษาความปลอดภัย โดยได้จัดกำลังดูแลความปลอดภัยบนทางหมายเลข 410 และควบคุมพื้นที่ดำเนินการประสานกับทีมพิสูจน์หลักฐานเพื่อนำมารวบรวมพยานกู้สำคัญเพื่อใช้ในการสืบสวนและติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ความพยายามของผู้ก่อเหตุรุนแรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของผู้ต้องสงสัยที่ยังคงมุ่งหวังทำลายโครงการพัฒนาและโครงสร้างพื้นฐานที่มีเป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้การก่อเหตุเช่นนี้ไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ประกอบการเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ การคมนาคม และโอกาสของประชาชนในพื้นที่ซึ่งควรได้รับประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ของภาครัฐและเอกชน การดำเนินงานของไอจีอำนวยการรักษาความมั่นคงภูมิภาคส่วนนี้จึงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว โดยได้ให้ทีมเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ ทรวมและรวบรวมหลักฐานจากสถานที่ รวมทั้งสังเกตพฤติกรรมและตำแหน่งของรถและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ได้รับความเสียหายอย่างละเอียด เพื่อช่วยเจ้าหน้าที่สืบสวนของหน่วยสวนบทฐานะ ความรุนแรงของเหตุการณ์ยังแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านความมั่นคงในโครงการก่อสร้างที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับหน่วยงานตำรวจระดับท้องถิ่นและศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงเพื่อให้มีการดำเนินการรวดเร็วและเข้มงวดต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้ในอนาคต ต่อเนื่องจากการติดตามและรวบรวมหลักฐาน ตำรวจและคณะทำงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงได้ร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อระบุและบังคับเพิ่มการรักษาความปลอดภัยบนพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณที่ราบรื่นที่อาจเป็นจุดอ่อนของสถาบันทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุการณ์ร้ายแรงในอนาคตซึ่งอาจทำให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านทรัพย์สินและถึงแม้กระทั่งชีวิตของผู้คน ผู้ที่เกี่ยวข้องอาจได้รับการอบรมเสริมทักษะในเรื่องการป้องกันและระมัดระวัง การจัดเตรียมแผนการดับเพลิงและเฝ้าระวังเชิงรุกระหว่างการดำเนินโครงการทางโครงสร้างพื้นฐาน เราหวังว่าการปรับปรุงมาตรฐานและระบบความปลอดภัยจะช่วยทำให้โครงการพัฒนาในภูมิภาคนี้ประสบความสำเร็จและส่งเสริมความเจริญไปต่อไปได้อย่างยั่งยื
ก่อเหตุ แคมป์ก่อสร้าง ดับไฟ ความมั่นคง โครงการพัฒนา