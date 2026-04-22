ภัยแล้งปี 68/69: เตือน 71 จังหวัดเสี่ยงน้ำน้อย เร่งขุดสระน้ำ-บริหารจัดการดินน้ำ

📆4/22/2026 5:35 PM
📰Thansettakij
ดร.สุมิตราประเมินสถานการณ์ภัยแล้งปี 2568/2569 จากอิทธิพลเอลนีโญ พบพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 71 จังหวัด รัฐบาลเร่งขุดสระน้ำและบริหารจัดการดินน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อเกษตรกร

ดร.

สุมิตราได้ประเมินสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2568/2569 โดยได้รับอิทธิพลจากปรากฏการณ์เอลนีโญ ซึ่งส่งผลให้ปริมาณฝนลดลงและเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง ทำให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน ข้อมูลล่าสุดระบุว่ามีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งครอบคลุม 71 จังหวัด 793 อำเภอ 4,932 ตำบล คิดเป็นพื้นที่รวมประมาณ 12.7 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 3.95 ของพื้นที่ทั้งประเทศ แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมยังไม่รุนแรงเท่ากับในบางปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่พึ่งพาน้ำฝนซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลผลิตทางการเกษตรลดลง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง รัฐบาลได้ส่งเสริมให้เกษตรกรขุดสระน้ำในไร่นา เพื่อให้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเพาะปลูกและใช้ในการเกษตรอย่างต่อเนื่อง โครงการนี้สนับสนุนให้เกษตรกรขุดสระน้ำขนาด 1,260 ลูกบาศก์เมตร ในพื้นที่เกษตรกรรมที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองและมีเอกสารสิทธิ์ที่ถูกต้อง โดยเกษตรกรจะต้องร่วมสมทบเงินทุนในการขุดสระน้ำบ่อละ 2,500 บาท โครงการนี้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2547 และตั้งแต่ปี 2548 ถึง 2568 ได้ดำเนินการขุดสระน้ำไปแล้วกว่า 749,000 บ่อ และตั้งเป้าหมายที่จะขุดสระน้ำเพิ่มอีกกว่า 19,000 บ่อในปี 2569 การมีสระน้ำช่วยให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเพาะปลูกอย่างต่อเนื่อง และยังสามารถสร้างรายได้เสริมได้จากการปลูกผักรอบสระหรือเลี้ยงปลา นอกเหนือจากโครงการขุดสระน้ำแล้ว รัฐบาลยังได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งระบบในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อชะลอการไหลของน้ำ เพิ่มการซึมผ่านและการกักเก็บน้ำในดิน ลดการชะล้างพังทลายของดิน และรักษาความชุ่มชื้นในดิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพของพื้นที่เกษตรในระยะยาว นอกจากนี้ ยังมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติทางการเกษตร เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงการพัฒนาเครื่องมือติดตามสุขภาพดินที่มีสมาชิกกว่า 200,000 ราย ซึ่งเกษตรกรสามารถตรวจสอบข้อมูลดินย้อนหลังได้ผ่าน QR Code และมีแผนเชื่อมโยงกับโครงการปุ๋ยธงเขียวเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ เช่น ระบบ Smart Soil Location และขยายบริการวิเคราะห์ดินผ่านห้องแล็บ หน่วยเคลื่อนที่ และเครือข่ายหมอดินอาสา รวมถึงการส่งเสริมการใช้จุลินทรีย์ พด.13 ชนิด เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มธาตุอาหาร และควบคุมโรคพืช ซึ่งสามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 20–50% และเพิ่มผลผลิตในพืชเศรษฐกิจหลายชนิด อรอุมา ศรีสมัย ผู้สื่อข่าวมากประสบการณ์ด้านการเกษตร ได้ติดตามและวิเคราะห์นโยบายภาครัฐที่ส่งผลต่อเกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลอิศรา อมัตกุล ประจำปี 2556 จากผลงานข่าวสืบสวนเกี่ยวกับการทุจริตข้าวถุ

ภัยแล้ง เอลนีโญ เกษตรกรรม น้ำ กรมพัฒนาที่ดิน

 

