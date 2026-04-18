ภัยร้ายใกล้ตัว: แก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเมอร์ คร่าทรัพย์สินและความสุขของครอบครัว

ยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีอำนวยความสะดวกกลับเปิดช่องโหว่ให้มิจฉาชีพฉวยโอกาส หลอกลวงเอาทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุที่เปราะบาง ทำให้เกิดความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและสภาพจิตใจ การรู้เท่าทันกลลวงและสร้างเกราะป้องกันในครอบครัว รวมถึงการพิจารณาทางเลือกการดูแลผู้สูงอายุที่ปลอดภัย เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน
สวัสดีครับทุกท่าน วันนี้ผมอยากมาชวนคุยเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากจนน่าตกใจ แถมยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ทำเอาหลายครอบครัวต้องเสียน้ำตามาแล้ว นั่นคือเรื่องของ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ และ สแกมเมอร์ นั่นเองครับ ต้องยอมรับว่าตอนนี้เทคโนโลยีหมุนไปเร็วมากเหลือเกิน เราทุกคนต่างมีสมาร์ทโฟนที่ทำได้ทุกอย่าง แม้กระทั่งเด็กและ ผู้สูงอายุ ไม่ว่าจะสั่งอาหาร ทำงานออนไลน์ ติดต่อสื่อสาร ไปจนถึงโอนเงินหลักล้านเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส ซึ่งความสะดวกสบายนี่แหละครับ
ที่เป็นช่องโหว่ให้มิจฉาชีพเข้ามาฉวยโอกาสเอาเงินจากหยาดเหงื่อแรงกายที่เราสะสมมาทั้งชีวิตไปในชั่วพริบตา เพียงแค่การตัดสินใจผิดพลาดในสายเดียวเท่านั้นเอง ไม่ง่ายเลยครับ กว่าที่คน ๆ หนึ่งจะสร้างตัวเก็บหอมรอมริบ ผ่านความเหนื่อยยากมาหลายสิบปี เพื่อหวังจะมีบั้นปลายชีวิตที่สงบสุขและมั่นคง แต่กลับต้องมาถูกมิจฉาชีพที่อาศัยเพียงคำพูดหลอกล่อเพื่อปล้นชิงไปในเวลาไม่กี่นาที ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในบัญชีที่หายไปนะครับ แต่มันคือความเจ็บปวดทางใจ การสูญเสียที่ทำให้หลายคนล้มทั้งยืนเลยก็ว่าได้ แน่นอนว่าถ้ายิ่งเป็นวัยเกษียณก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายอย่างรุนแรงจนประเมินค่าไม่ได้ครับ ในฐานะคนที่เห็นข่าวแบบนี้อยู่บ่อย ๆ บอกเลยว่าทั้งสงสาร และเห็นใจผู้เสียหายมากเลยครับ เพราะเงินเหล่านั้นไม่ใช่แค่ตัวเลข แต่มันคือเงินเกษียณ คือความมั่นคง และคือความภูมิใจ ที่คน ๆ หนึ่งทำงานแทบตาย เลือดตาแทบกระเด็น ในฐานะลูกหลานหรือแม้แต่ตัวเราเองที่กำลังก้าวเข้าสู่วัยเกษียณ การรู้ทันจึงเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดครับ เพราะโลกวันนี้หมุนเร็วมากมิจฉาชีพไม่ได้มาในรูปแบบโจรใส่ไอ้โม่งถืออาวุธเหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไป แต่ปลอมตัวมาในคราบของเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานธนาคาร ตำรวจ พนักงานขนส่งพัสดุ หรือแม้แต่เพื่อนที่แสนดีที่รู้จักผ่านอินเตอร์เน็ตผู้สูงอายุหรือวัยเก๋า เป็นกลุ่มที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เล็งเป้ามากที่สุดครับ เพราะมีหลายปัจจัยที่ทำให้พวกเขามองว่าคุ้มค่า และโอกาสเสี่ยงจะตามโดนจับต่ำ อย่างแรกโจรพวกนี้จะคิดว่าผู้สูงวัยคือกลุ่มที่มีความมั่งคั่งสะสมมาทั้งชีวิต มักมีเงินฝากบำนาญ เงินออม หรือแม้แต่ที่ดิน บ้าน ทรัพย์สินและเงินออมที่สะสมมานาน ซึ่งเป็นสิ่งที่แก๊งต้องการดูดไปให้ได้มากที่สุด กลลวงยอดฮิตที่มักใช้เล่นงานกลุ่มเปราะบางเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็นหลายรูปแบบ หลักๆ คือการสร้างความกลัวและความหวัง โดยมิจฉาชีพจะใช้น้ำเสียงดุดันหรือเร่งรัด อ้างว่าท่านมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงิน มีพัสดุผิดกฎหมาย หรือค้างชำระหนี้ก้อนโต เพื่อให้เหยื่อเกิดความลนลานจนขาดสติ และยอมทำตามคำสั่งเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเอง ในอีกทางหนึ่ง พวกเขาจะอาศัยการสร้างความหวังและความเชื่อใจ มักจะมาในรูปแบบของผลประโยชน์ เช่น การเสนอเงินบำนาญพิเศษ สิทธิโชคลาภ หรือแม้แต่การเข้ามาตีสนิท พูดคุยแก้เหงาจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ ก่อนจะล่อลวงให้โอนเงินหรือขอข้อมูลส่วนตัวไปในที่สุด กลลวงที่พบบ่อยและสร้างความเสียหายได้มากที่สุดคือ การแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มิจฉาชีพมักจะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมศุลกากร ตำรวจ หรือ ปปง. แจ้งว่าพบพัสดุผิดกฎหมาย หรือบัญชีธนาคารของท่านถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด วิธีนี้จะสร้างความตกใจอย่างรุนแรง จากนั้นจะเสนอทางออกโดยการให้โอนเงินไปตรวจสอบในบัญชีที่อ้างว่าเป็นบัญชีกลาง ซึ่งแน่นอนว่าถ้าโอนปุ๊บเงินเหล่านั้นจะหายไปทันทีครับ อีกรูปแบบที่แนบเนียนคือ การหลอกให้รักและหลอกให้ลงทุน โดยสแกมเมอร์จะเข้ามาในรูปแบบของเพื่อนใหม่ทางออนไลน์ พูดคุยให้ความหวัง หรือชักชวนลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ ๆ ที่อ้างว่าให้ผลตอบแทนสูง สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวและรู้สึกเหงา การมีใครสักคนคุยด้วยทุกวันอาจทำให้เผลอใจเชื่อจนยอมทุ่มเงินเก็บทั้งหมดไปลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลาย แต่สุดท้ายกลับกลายเป็นเพียงตัวเลขขายฝันเท่านั่นเองครับ นอกจากนี้ยังมี ลิงก์ปลอมและแอปรีโมทควบคุมเครื่อง มิจฉาชีพจะส่งข้อความมาอ้างว่าได้รับสิทธิพิเศษจากรัฐบาล หรือเป็นส่วนลดค่าน้ำค่าไฟ โดยให้กดลิงก์ปลอมผ่าน SMS เพื่อลงทะเบียน เมื่อกดเข้าไปแล้วเครื่องจะถูกติดตั้งโปรแกรมที่มิจฉาชีพสามารถเข้ามาควบคุมหน้าจอโทรศัพท์ได้จากระยะไกล ซึ่งล้วนเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อทรัพย์สินและความเป็นส่วนตัว การป้องกันที่ดีที่สุดไม่ใช่การยึดโทรศัพท์หรือจำกัดการเข้าถึงเทคโนโลยี แต่คือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในครอบครัว การพูดคุย อัปเดตข่าวสารสม่ำเสมอ และนำเสนอเรื่องราวการโกงรูปแบบใหม่ ๆ ให้รับทราบอย่างสบายใจ ไม่ให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่ากำลังถูกสอนหรือถูกตำหนิ แต่ให้รู้สึกว่า “มีอะไรต้องบอกลูกหลานได้ทุกเรื่อง” และหากเกิดความผิดพลาดขึ้น เช่น เผลอโอนเงินไปแล้ว ก็ไม่ควรตำหนิ แต่ควรร่วมมือกันหาทางแก้ไข การติดตั้งแอปพลิเคชันช่วยกรองเบอร์โทรศัพท์ เช่น Whoscall เพื่อช่วยคัดกรองเบอร์แปลกเบื้องต้น ก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มเกราะป้องกันได้ ภัยจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และสแกมเมอร์นั้นไม่ได้ไกลตัวเลยครับ มันอาจเกิดขึ้นได้กับคนที่เรารักทุกเมื่อ การให้ความรู้ การพูดคุยอย่างสม่ำเสมอ และการสร้างความมั่นใจให้ผู้สูงอายุว่าสามารถปรึกษาเราได้ทุกเรื่อง คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุด เพราะการป้องกันเพียงครั้งเดียว อาจหมายถึงการรักษาทั้งเงินเก็บและความสบายใจตลอดชีวิตของผู้เป็นที่รัก การดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยทั้งทางร่างกายและทรัพย์สินอาจเป็นภาระที่หนักอึ้งสำหรับครอบครัวที่ต้องทำงานนอกบ้าน ซึ่งนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมปัจจุบัน สถานดูแลผู้สูงอายุ หรือเนอร์สซิ่งโฮม (Nursing Home) ถึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจมาก ที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่การดูแลเรื่องอาหารและยา แต่ยังมีระบบการดูแลความปลอดภัยที่เข้มงวด จุดเด่นของเนอร์สซิ่งโฮมคุณภาพคือการมีสภาพแวดล้อมที่ควบคุมได้ ผู้สูงอายุจะอยู่ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกิจกรรมสันทนาการที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดและความเหงา ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำคัญที่มิจฉาชีพมักใช้โจมตี นอกจากนี้ การอยู่ในสังคมที่มีเพื่อนวัยเดียวกันและมีบุคลากรคอยให้คำแนะนำเรื่องการใช้สื่อออนไลน์อย่างถูกวิธี จะช่วยลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ได้เกือบทั้งหมด ทำให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและปลอดภัยไร้กังว
