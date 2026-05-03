ภัยคุกคามประชาธิปไตย: การครอบงำองค์กรอิสระและอำนาจเบื้องหลังรัฐบาล

นาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ เตือนถึงภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยไทย จากการครอบงำองค์กรอิสระโดยพรรคการเมืองและอำนาจเบื้องหลังรัฐบาลที่ใช้อิทธิพลควบคุมการบริหารประเทศ
สถานการณ์ทาง การเมือง ไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนัก โดยนาย นิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ ได้ออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับกระแสสังคมที่เริ่มขาดความไว้วางใจต่อ รัฐบาล และนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ประเด็นหลักคือข้อสงสัยเกี่ยวกับ การครอบงำ องค์กรอิสระ ซึ่งมีข้อเท็จจริงบางส่วนสนับสนุนว่าพรรคภูมิใจไทยมีอิทธิพลอย่างมากต่อกระบวนการยุติธรรมและ องค์กรอิสระ ต่างๆ การครอบงำ นี้เริ่มต้นจากการแต่งตั้งบุคคลที่มีบารมีในพรรคเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรี แม้ว่าประชาชนบางส่วนจะไม่เห็นด้วยก็ตาม วิกฤตเศรษฐกิจ โดยเฉพาะปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้น ทำให้ประชาชนรู้สึกถึงความยากลำบากในการดำรงชีวิต และเริ่มตั้งคำถามถึงความจริงใจของ รัฐบาล การตอบโต้ทุกประเด็นอย่างต่อเนื่องของนายกรัฐมนตรี ทำให้สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดและนำไปสู่ความไม่พอใจในวงกว้าง พฤติกรรมของ รัฐบาล ที่ถูกมองว่าพยายามแทรกแซงฝ่ายนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ สร้างความกังวลว่าอำนาจ การเมือง กำลังกัดกร่อนความเป็นอิสระขององค์กรต่างๆ แม้ว่าฝ่ายตุลาการจะยังไม่ได้รับผลกระทบโดยตรง แต่ องค์กรอิสระ ที่ใช้อำนาจกึ่งตุลาการกำลังถูกครอบงำอย่างชัดเจน รัฐบาล กลายเป็นรัฐราชการที่แข็งแกร่ง โดยมีอำนาจ การเมือง เข้ามาควบคุมและกำกับดูแล ทำให้หน่วยงานรัฐทำหน้าที่เหมือนเผด็จการที่รับนโยบายไปปฏิบัติโดยไม่คำนึงถึงสิทธิและหน้าที่ของประชาชน สถานการณ์นี้มีความคล้ายคลึงกับยุคสมัยของ รัฐบาล ทักษิณ ซึ่งพยายามครอบงำ องค์กรอิสระ เช่นกัน แต่ในขณะนั้นฝ่ายค้านยังมีอำนาจในการตรวจสอบและต่อต้านได้อย่างเข้มแข็ง รัฐบาล ปัจจุบันกลับสามารถครอบงำได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระทรวงใหญ่ที่มีอำนาจและผลประโยชน์จำนวนมาก การวางคนของตัวเองใน องค์กรอิสระ และการทำลายวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่น่ากังวลอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังมี อำนาจเบื้องหลัง รัฐบาล ที่ใช้วิธีการบริหารแบบครูใหญ่ คอยชักใยและควบคุมทุกอย่าง นาย นิพิฏฐ์ ชี้ให้เห็นว่าผู้นำ รัฐบาล ไม่มีฐานเสียงหรืออำนาจเป็นของตัวเอง แสงที่ส่องมายังนายกรัฐมนตรีมาจากแหล่งอื่น และหากแหล่งนั้นดับลง นายกรัฐมนตรีก็จะหมดอำนาจ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงคนที่มีอำนาจตัวจริงอยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นระบอบประชาธิปไตยที่เลวร้าย เพราะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ การครอบงำ นี้ยังรวมถึงการใช้เงินทุนในการเลือกตั้ง ทำให้ประชาธิปไตยกลายเป็นเรื่องของเงิน และผู้ที่ไม่มีเงินทุนก็ไม่สามารถเข้าสู่การแข่งขันได.
