ภัยควอนตัมผลักสถาบันเทขาย Bitcoin หันถือ Ethereum แทน

นักลงทุนสถาบันเริ่มเทขาย Bitcoin และหันมาถือ Ethereum เนื่องจากภัยคุกคามจากควอนตัมที่อาจทำลายระบบความปลอดภัยของ Bitcoin ในขณะที่ Ethereum มีการเตรียมพร้อมรับมือล่วงหน้าแล้ว
ภัยคุกคามจาก เทคโนโลยี ควอนตัม กำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสถาบันเริ่มปรับพอร์ต การลงทุน ครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการเทขาย Bitcoin และหันมาถือ Ethereum แทน เนื่องจากโครงสร้างรหัสลับของ Bitcoin มีความเปราะบางต่อคอมพิวเตอร์ ควอนตัม มากกว่า จากการยืนยันของ Citi และ Google Quantum AI ที่ชี้ว่าคอมพิวเตอร์ ควอนตัม สามารถลดเวลาในการถอดรหัส Bitcoin ได้ถึง 20 เท่า และอาจแกะรหัสผ่านคีย์ส่วนตัวได้ภายใน 9 นาทีระหว่างการทำธุรกรรม สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนที่มองว่า Bitcoin อาจไม่ปลอดภัยในระยะยาว ความล่าช้าในการอัปเกรดระบบของ Bitcoin ยิ่งตอกย้ำความกังวล โดยการอัปเกรดสำคัญอย่าง SegWit และ Taproot ใช้เวลานานถึง 8 ปีในการใช้งานจริง ในขณะที่ข้อเสนอรับมือภัย ควอนตัม ยังอยู่ในขั้นร่างทดสอบ ทำให้นักวิเคราะห์อย่าง Nic Carter ประเมินว่าระบบอาจถูกเจาะได้เร็วที่สุดในปี 2028 ส่งผลให้เหรียญจำนวนมหาศาลตกอยู่ในความเสี่ยง สถาบันการเงินและกองทุนเริ่มตระหนักว่าโครงสร้างการบริหารจัดการที่ช้าอาจไม่ทันรับมือกับ เทคโนโลยี ควอนตัม ที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในทางกลับกัน Ethereum มีการเตรียมพร้อมรับมือภัย ควอนตัม ล่วงหน้า โดยเริ่มนำร่องระบบป้องกันในอัปเกรด Pectra ปี 2025 และวางแผนยกระดับ ความปลอดภัย ในการฮาร์ดฟอร์กปลายปี 2026 โครงสร้างที่ยืดหยุ่นต่อการอัปเกรดช่วยให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนรหัสได้เอง สร้างความมั่นใจให้ผู้บริหารกองทุนและบริษัทจดทะเบียนที่ตัดสินใจล้างพอร์ต Bitcoin เพื่อนำเงินมาซื้อ Ethereum แทน พวกเขามองว่า Ethereum มีระบบรับมือที่ตอบโจทย์การอยู่รอดและปกป้องทรัพย์สินในโลกอนาคตที่มาตรฐาน ความปลอดภัย ทางไซเบอร์จะเปลี่ยนไปตลอดกาล การเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของสถาบันที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคควอนตั.
ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีควอนตัมกำลังกลายเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนสถาบันเริ่มปรับพอร์ตการลงทุนครั้งใหญ่ โดยเฉพาะการเทขาย Bitcoin และหันมาถือ Ethereum แทน เนื่องจากโครงสร้างรหัสลับของ Bitcoin มีความเปราะบางต่อคอมพิวเตอร์ควอนตัมมากกว่า จากการยืนยันของ Citi และ Google Quantum AI ที่ชี้ว่าคอมพิวเตอร์ควอนตัมสามารถลดเวลาในการถอดรหัส Bitcoin ได้ถึง 20 เท่า และอาจแกะรหัสผ่านคีย์ส่วนตัวได้ภายใน 9 นาทีระหว่างการทำธุรกรรม สร้างความกังวลให้กับนักลงทุนที่มองว่า Bitcoin อาจไม่ปลอดภัยในระยะยาว ความล่าช้าในการอัปเกรดระบบของ Bitcoin ยิ่งตอกย้ำความกังวล โดยการอัปเกรดสำคัญอย่าง SegWit และ Taproot ใช้เวลานานถึง 8 ปีในการใช้งานจริง ในขณะที่ข้อเสนอรับมือภัยควอนตัมยังอยู่ในขั้นร่างทดสอบ ทำให้นักวิเคราะห์อย่าง Nic Carter ประเมินว่าระบบอาจถูกเจาะได้เร็วที่สุดในปี 2028 ส่งผลให้เหรียญจำนวนมหาศาลตกอยู่ในความเสี่ยง สถาบันการเงินและกองทุนเริ่มตระหนักว่าโครงสร้างการบริหารจัดการที่ช้าอาจไม่ทันรับมือกับเทคโนโลยีควอนตัมที่พัฒนาอย่างก้าวกระโดด ในทางกลับกัน Ethereum มีการเตรียมพร้อมรับมือภัยควอนตัมล่วงหน้า โดยเริ่มนำร่องระบบป้องกันในอัปเกรด Pectra ปี 2025 และวางแผนยกระดับความปลอดภัยในการฮาร์ดฟอร์กปลายปี 2026 โครงสร้างที่ยืดหยุ่นต่อการอัปเกรดช่วยให้ผู้ใช้งานปรับเปลี่ยนรหัสได้เอง สร้างความมั่นใจให้ผู้บริหารกองทุนและบริษัทจดทะเบียนที่ตัดสินใจล้างพอร์ต Bitcoin เพื่อนำเงินมาซื้อ Ethereum แทน พวกเขามองว่า Ethereum มีระบบรับมือที่ตอบโจทย์การอยู่รอดและปกป้องทรัพย์สินในโลกอนาคตที่มาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์จะเปลี่ยนไปตลอดกาล การเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งนี้จึงเป็นสัญญาณสำคัญที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของสถาบันที่มีต่อสินทรัพย์ดิจิทัลในยุคควอนตั
Bitcoin Ethereum ควอนตัม การลงทุน ความปลอดภัย
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