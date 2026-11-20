ภราดร ยันงบปี 71 โปร่งใส เน้นอาหารและพลังงาน ดึงงบสะสมท้องถิ่นขับเคลื่อนประเทศ
นายภราดร ยืนยันสภาฯ พิจารณาญัตติงบปี 2571 ชี้โฟกัสอาหารปลอดภัยและพลังงาน พร้อมดึงเงินสะสม อปท. กว่าแสนล้านบาทมาช่วยขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
นาย ภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนัก นายกรัฐมนตรี ยืนยันความพร้อมของรัฐบาลในการรับฟังข้อเสนอแนะจาก สภาผู้แทนราษฎร สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2571 โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่เป็นรูปธรรม 2 ประการหลัก ได้แก่ ความมั่นคงทางอาหารและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
สรุปผลประชุมสภาฯ งบปี 71
การประชุมสภาผู้แทนราษฎร นัดพิเศษ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 ณ วังสวนดุสิต หรือรัฐสภา ได้มีการพิจารณาญัตติขอให้สภาฯ พิจารณาศึกษาและเสนอข้อคิดเห็นก่อนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2571 หรือ Pre-Budget Consultation เพื่อให้คณะรัฐมนตรีรับไปดำเนินการต่อไปAlso readฝ้าถล่มโรงพยาบาลชุมพวงใส่ผู้ป่วย 71 ปี โชคดีปลอดภัย ขอโทษประชาชนแล้ว
เป้าหมายงบประมาณอาหารและพลังงาน
ในการนี้ นายภราดร ปริศนานันทกุล ได้กล่าวอภิปรายว่า รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนในการให้ความสำคัญกับเกษตรกรเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดทำงบประมาณปี 2571 หากนโยบายนี้ประสบความสำเร็จจะส่งผลดีในวงกว้างและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างมหาศาล
แนวทางการดึงเงินสะสมท้องถิ่น
รมต.ประจำสำนักนายกฯ ระบุว่า ปัจจุบันอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางเพื่อดึงเงินสะสมในกองทุนหลายกองทุน และเงินนอกงบประมาณโดยเฉพาะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ อปท. ที่พบว่ามีจำนวนมากหลายแสนล้านบาท เพื่อเอามามix รวมกับงบประมาณกลางในการขับเคลื่อนประเทศ
ปฏิญญาความโปร่งใสตรวจสอบได้
นายภราดร ปริศนานันทกุล ยืนยันกับสภาผู้แทนราษฎรว่าการจัดทำงบประมาณที่ดีต้องสะท้อนความต้องการของประชาชน ไม่ใช่สะท้อนความต้องการของหน่วยรับงบประมาณหรือข้าราชการ โดยจะนำข้อบกพร่องจากงบประมาณปีก่อนหน้ามาแก้ไขเพื่อให้กระบวนการพรีบัดเจตไม่สูญเปล่า
ข้อเสนอฝ่ายค้านและจุดยืนรัฐบาล
ก่อนหน้านี้ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะผู้นำฝ่ายค้าน ได้เสนอแนะให้ทำงบประมาณปี 2571 อย่างโปร่งใส ตรงเป้า และเป็นรูปธรรม ซึ่งรัฐบาลพร้อมรับฟังและพยายามให้ความสำคัญกับสภาฯ เพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้ดีกว่าปี 2571 แน่นอน
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