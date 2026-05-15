ภราดรชี้แจงรัฐบาลไม่ยืนยัน 2 ร่างกฎหมาย แต่ไม่ลดความสำคัญต่อพี่น้องแรงงาน

ภราดรชี้แจงว่า ครม. ไม่ได้ยืนยัน 2 ร่างกฎหมาย แต่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญกับพี่น้องแรงงาน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงเหตุผลว่า ทั้ง 2 ร่างได้รับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วน รวมถึงผู้ว่าจ้างฯ สภาอุตสาหกรรมได้ส่งหนังสือถึงรัฐมนตรีร้องเรียนถึงวิกฤตพลังงานที่กระทบโดยตรงจากผู้ประกอบการ เพื่อให้ทบทวนว่าจะหาทางออกอย่างไรให้ได้ประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย
ไม่ยืนยัน: ร่างกฎหมาย PRTR (พ. ร. บ. รายงานการเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม)ร่างกฎหมายนี้มีการพูดคุยกันมาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมร่างกฎหมายไว้ คือร่าง พ.
ร. บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว ซึ่งเชื่อได้ว่า ไม่นานเนื้อหาสาระในร่าง PRTR จะมาปรากฏอยู่ในร่าง พ. ร.
บ. ฉบับนี้ ซึ่งเป็นร่มที่ใหญ่กว่า และจะนำเสนอสู่การพิจารณาของสภาฯ ในอีกไม่นาน5.
ไม่ยืนยัน: ร่างกฎหมายนิรโทษผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการขีดเส้นแบ่งของป่าธรรมชาติกับพื้นที่อยู่อาศัยใหม่จากการหารือ มองว่าการออกกฎหมายใหม่เพื่อไปลบล้างกฎหมายอื่น ถูกจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญ มาตรา 77 ที่กำหนดให้มีกฎหมายแต่เพียงจำเป็นเท่านั้น โดยสารัตถะเห็นว่า มีกฎหมายอื่นที่บังคับใช้แทนกันได้ เช่น พ. ร.
บ. อุทยานแห่งชาติ พ. ศ. 2562 มาตรา 64, พ. ร.
บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ. ศ. 2562 มาตรา 121, พ. ร.
บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ. ศ. 2507 มาตรา 16, พ. ร.
บ. คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ. ศ. 2562 มาตรา 10 (7)เป็นร่างที่เสนอโดย ครม. 1 ฉบับ และ ครม. ไม่ยืนยัน โดยชี้แจงว่า สารัตถะของกฎหมายนี้คือการเขียนเรื่องค่าตอบแทนของ อสม.
ในกฎหมายอย่างชัดเจน ย้อนกลับไปค่าตอบแทน อสม. เกิดขึ้นในสมัย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรี และครั้งสุดท้ายขยับเพิ่มขึ้นเป็น 2,000 บาท ในยุคที่ อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญ และยังไม่ตัดทิ้งไป แต่ข้อกังวลคือในร่างกฎหมายระบุไว้ถึง อสม.
ที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป จึงอาจมีปัญหาหากยืนยันกฎหมายไป ว่า อสม. ที่มีอายุเกิน 60 ปี ได้รับผลกระทบ ซึ่งในจำนวนนี้มีมากถึง 70-80
