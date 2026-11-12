ภคมนปช.ยันมาตรฐานกฎหมายกกต.ต้องเท่าเทียมทุกพรรคไม่เลือกปฏิบัติ
น.ส.ภคมน โฆษกพรรคประชาชน ยืนยันบัญชีรับบริจาคเป็นของบุคคล 3 คน พร้อมเรียกร้อง กกต.ตรวจสอบทุกพรรคที่ใช้เกณฑ์เดียวกันอย่างเท่าเทียม ไม่ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมือง
น.ส. ภคมน นุชนันท์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและโฆษก พรรคประชาชน ได้ออกมาชี้แจงกรณีรายงานข่าวว่าคณะกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต.) เตรียมเข้าตรวจสอบการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของพรรค โดยยืนยันว่าบัญชีเงินบริจาคดังกล่าวเป็นของบุคคล 3 คนที่เป็นอาสาสมัครภาคประชาชน ทำงานร่วมกับ พรรคประชาชน มาอย่างยาวนาน และพร้อมชี้แจงที่มาที่ไปของเงินทุกบาททุกสตางค์
รายละเอียดบัญชีอาสาสมัครภาคประชาชน
น.ส.ภคมน ชี้แจงว่าหากกดเลขบัญชีที่มีการเปิดรับบริจาคจะพบว่าเป็นรายชื่อของอาสาสมัครภาคประชาชน 3 คน ซึ่งเคยทำงานร่วมกันในหลายเหตุการณ์ เช่น การดับไฟป่า และภัยพิบัติต่างๆ มานานหลายครั้ง ไม่ใช่เพิ่งเปิดบัญชีในเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ โดยบัญชีดังกล่าวมีการเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 2568 และมีการประชาสัมพันธ์เลขบัญชีผ่านช่องทางของพรรคประชาชนในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม เพื่อให้ประชาชนโอนเงินเข้าไปสมทบงบประมาณในการช่วยเหลือAlso readน้ำมันโลกดีดกลับ! WTI แตะ 86.53 ดอลลาร์ หวั่นศึกสหรัฐฯ-อิหร่านปะทุ จับตาราคาน้ำมันไทย
โฆษกพรรคประชาชนระบุว่า เงินทุกบาททุกสตางค์ถูกนำมาใช้จ่ายตามภารกิจจริง และทางพรรคประชาชนได้เก็บรายการการใช้จ่ายเงินไว้แล้ว หากมีการตรวจสอบอย่างจริงจัง ทางพรรคยินดีจะเป็นตัวกลางประสานงานกับอาสาสมัครภาคประชาชนทั้ง 3 คนดังกล่าว ให้สามารถเข้าชี้แจงรายละเอียดและเอกสารสนับสนุนได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
ความกังวลเรื่องมาตรฐานกฎหมายที่ไม่เท่าเทียม
สิ่งที่เป็นความกังวลใจสูงสุดของน.ส.ภคมน คือ มาตรฐานของกฎหมายที่ถูกนำมาใช้กับพรรคประชาชนไม่เคยเหมือนหรือเท่าเทียมกับพรรคการเมืองอื่น โดยเธอขอเรียกร้องให้ใช้มาตรฐานเดียวกันในการตรวจสอบ โดยชี้ให้เห็นว่าในเหตุการณ์ภัยพิบัติครั้งก่อนๆ ทั้งพรรคประชาชนและพรรคก้าวไกล ก็เคยมีการประชาสัมพันธ์เลขบัญชีเพื่อให้ประชาชนโอนเงินไปสมทบความช่วยเหลือประชาชนเช่นกัน
เธอระบุว่า ถ้าจะดำเนินคดีตามกฎหมาย ต้องใช้มาตรฐานเดียวกัน ไม่ควรเลือกปฏิบัติเฉพาะกับพรรคประชาชน ซึ่งหลายครั้งที่พรรคประชาชนเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ใช่เพียงข้อกฎหมายอย่างเดียว แต่เป็นเกมทางการเมืองที่พยายามใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือ หากมีการดำเนินคดีมาทางพรรค ยินดีที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์และยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเงินที่ได้รับบริจาคเข้าบัญชีอาสาสมัครภาคประชาชน ถูกนำไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์จริง
ผลกระทบทางการเมืองและการตรวจสอบที่ครอบคลุม
เมื่อสอบถามว่าต้องมีการยื่นรายงานต่อกระทรวงมหาดไทยหรือไม่ เหมือนกับกรณีของมูลนิธิ น.ส.ภคมน ชี้แจงว่าบัญชีนี้ไม่ใช่ของมูลนิธิ แต่เป็นของประชาชน 3 คนที่รวมตัวกันทำงานอาสาสมัคร และการที่คน 3 คนร่วมกันเปิดบัญชีเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ เพราะหากคนหนึ่งทำผิดอีกคนหนึ่งก็สามารถนำข้อมูลมายืนยันความบริสุทธิ์ได้ เชื่อว่าบัญชีที่ทำไว้และเงินทุกบาทสามารถแสดงที่มาและการใช้จ่ายได้อย่างชัดเจน
โฆษกพรรคประชาชนย้ำว่าความกังวลหลักคือมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายกับพรรคการเมือง ซึ่งมักจะมีการปฏิบัติเป็นพิเศษต่อพรรคประชาชน แต่ยินดีที่จะพิสูจน์การทำงานอย่างตรงไปตรงมา นอกจากนี้ยังระบุว่าบัญชีรับเงินบริจาคเพื่อประชาชนนั้น มั่นใจว่าสามารถชี้แจงและพิสูจน์ที่มาของเส้นเงินได้ โดยอาสาสมัครทั้ง 3 คนก็พร้อมเข้าชี้แจงเช่นกัน
ประเด็นนิตินสงครามและการยุบพรรคการเมือง
น.ส.ภคมน แสดงความกังวลว่าเหตุการณ์นี้อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในสงครามนิตินกฎหมาย เพื่อมุ่งสู่การยุบพรรคการเมือง หรือทำลายล้างพรรคการเมืองฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอไม่ยอมรับอย่างเด็ดขาด โดยในฐานะโฆษกพรรค ขอเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางมาตรฐานเดียวกัน ตรวจสอบว่าพรรคการเมืองฝ่ายใดหรือฝ่ายรัฐบาล เคยทำรูปแบบเดียวกันหรือร่วมกับมูลนิธิใดบ้าง แล้วนำมาพิสูจน์ผลัดกัน
ส่วนประเด็นที่ว่ามีการสื่อสารว่าบริจาคให้พรรคประชาชนอาจทำให้มองว่าไม่ถูกวัตถุประสงค์ น.ส.ภคมน ชี้แจงว่าแคปชันหรือคำอธิบายต่างๆ บนสื่อสังคมออนไลน์เขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นการทำงานร่วมกัน และพรรคไม่ได้ละเลยกฎหมายใดๆ เลย โดยประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ต้องรอบคอบ แต่ยืนยันว่าหากประเทศไทยปฏิบัติต่อพรรคประชาชนโดยใช มาตรฐานที่เท่าเทียมกับพรรคอื่น พรรคประชาชนก็จะไม่มีความกังวลใจในประเด็นนี้แต่อย่างใด
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