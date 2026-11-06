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Crime

ฟ้าผ่าถล่มแม่แจ่ม เชียงใหม่ เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 8 คน

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
ฟ้าผ่าถล่มแม่แจ่ม เชียงใหม่ เสียชีวิต 1 บาดเจ็บ 8 คน
แม่แจ่ม · เชียงใหม่ · ฟ้าผ่า
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สถานการณ์พายุฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่า จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ที่ อ.แม่แจ่ม ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 8 ราย โดยบางรายอาการสาหัสน่าเป็นห่วง

เหตุการณ์ภัยธรรมชาติจาก พายุฝน ฟ้าคะนองและ ฟ้าผ่า ถล่มในพื้นที่ อ. แม่แจ่ม จ. เชียงใหม่ เมื่อเวลา 16.40 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย และมีผู้บาดเจ็บอีก 8 ราย โดยทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เทพรัตน์ เพื่อรับการรักษาฉุกเฉิน

รายละเอียดเหตุฟ้าผ่า บ้านใหม่พัฒนาสันติ

ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุการณ์ว่า จุดเกิดเหตุอยู่บริเวณ บ้านใหม่พัฒนาสันติ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศแปรปรวนอย่างรุนแรง ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วน

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จากการตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตเป็นเพศชายจำนวน 1 ราย ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 8 ราย แบ่งออกเป็นชาย 3 รายและหญิง 1 ราย ซึ่งมีอาการสาหัส และผู้บาดเจ็บอาการปานกลางและเล็กน้อยอีก 4 ราย รวมผู้ประสบเหตุทั้งหมด 9 ราย ที่ต้องเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

สภาพอากาศแปรปรวนทั่วภาคเหนือ

ทั้งนี้ ช่วงเช้าของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2569 จ.เชียงใหม่เริ่มมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง และเกิดพายุฝนในบางจุด มีฟ้าร้องและฟ้าแลบพร้อมเมฆปกคลุมหนาแน่น ตลอดทั้งวันบรรยากาศใน จ.เชียงใหม่ รวมถึงอำเภอใกล้เคียงอย่าง อ.หางดง อ.สันป่าตอง อ.แม่ริม อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.แม่วาง อ.ดอยหล่อ และ อ.ฮอด ท้องฟ้าครึ้มฝนตลอดทั้งวัน

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ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ได้ประกาศเตือนสภาพอากาศว่าในช่วงวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2569 ภาคเหนือจะมีสภาพอากาศแปรปรวน มีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ฟ้าผ่า และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ รวมถึงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ด้วย

คำแนะนำความปลอดภัยและเตือนภัย

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ขอแนะนำประชาชนให้ติดตามประกาศอย่างใกล้ชิด ระวังก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก หลีกเลี่ยงการเดินทางในเส้นทางเสี่ยงอันตราย และดูแลบ้านเรือนรวมถึงสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรงเพื่อรับกับพายุ

ประชาชนควรระวังอันตรายจากฟ้าผ่า ลมกรรโชกแรง โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ หรือป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุจากฟ้าผ่าซ้ำซ้อนในพื้นที่อื่น ๆ ของจังหวัดเชียงใหม่

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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แม่แจ่ม เชียงใหม่ ฟ้าผ่า อุตุฯเหนือ พายุฝน เทพรัตน์ บ้านใหม่พัฒนาสันติ

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