ฟ้าผ่าไรเดอร์บนสะพานรัชวิภาหมวกกันน็อคพัง เจ็บสาหัสส่งรพ.ด่วน

ไรเดอร์ส่งอาหารถูกฟ้าผ่าขณะขับรถบนสะพานต่างระดับรัชวิภา หมวกกันน็อคไหม้ สร้อยคอขาด อาการสาหัส เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อเวลา 15.30 น.
วันที่ 2 มิถุนายน 2569 เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นบนสะพานต่างระดับรัชวิภาเหนือถนนวิภาวดีรังสิต มุ่งหน้าแยกรัชโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อสายฟ้าฟาดลงมาที่บริเวณกลางหมวกกันน็อคของนายปิยะ เซี่ยงใช่ อายุ 46 ปี ชาวจังหวัดชลบุรี ซึ่งกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหารอยู่ในขณะนั้น แรงฟ้าผ่าทำให้สร้อยคอทองเหลืองที่สวมอยู่ขาดออกจากกัน และเกิดรอยไหม้ที่กลางหมวกกันน็อค ต่อเนื่องลงมาถึงลำคอด้านซ้ายและหน้าอก ส่งผลให้ผู้บาดเจ็บหมดสติทันที รถจักรยานยนต์ฮอนด้า สกู๊ปปี้ สีดำ ทะเบียนกรุงเทพมหานคร เสียหลักพลิกคว่ำ โดยมีกล่องใส่อาหารเสียหาย เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้รับแจ้งเหตุและรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ พร้อมกับรถกู้ชีพจุฬาภรณ์ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้บาดเจ็บนอนหงายไม่รู้สึกตัว มีรอยไหม้ชัดเจน และพระเหรียญทองเหลืองที่สวมอยู่หลุดจากคอ อาสาสมัครได้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและนำตัวส่งโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ประชาชื่นอย่างเร่งด่วน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางฝนที่ตกหนักในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งเป็นช่วงฤดูมรสุมที่มักเกิดฟ้าผ่าบ่อยครั้ง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า การขับขี่รถจักรยานยนต์ในช่วงฝนฟ้าคะนองมีความเสี่ยงสูง เนื่องจากรถจักรยานยนต์เป็นพาหนะที่เปิดโล่ง และผู้ขับขี่อาจถูกฟ้าผ่าได้หากอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีที่กำบัง โดยเฉพาะบนสะพานหรือพื้นที่สูง หมวกกันน็อคที่ทำจากวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้า เช่น โลหะ หรือมีส่วนประกอบที่เป็นโลหะ อาจเพิ่มความเสี่ยงในการถูกฟ้าผ่า ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ในช่วงที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และหากจำเป็นต้องเดินทาง ควรหาที่หลบภัยในอาคารหรือที่กำบังที่ปลอดภัยทันที สำหรับเหตุการณ์นี้ ถือเป็นอุทาหรณ์สำหรับประชาชนที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์ในการทำงานหรือเดินทาง โดยเฉพาะอาชีพไรเดอร์ที่ต้องออกส่งอาหารในทุกสภาพอากาศ หลังจากเกิดเหตุ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ขณะที่เพื่อนร่วมอาชีพต่างแสดงความตกใจและเป็นกำลังใจให้กับนายปิยะ นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ภาครัฐเพิ่มมาตรการความปลอดภัยและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงอันตรายจากฟ้าผ่าในช่วงฤดูฝน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่าบนสะพานหรือจุดเสี่ยง การให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวเมื่อเจอพายุฝนฟ้าคะนอง รวมถึงการสนับสนุนให้ไรเดอร์และผู้ใช้รถจักรยานยนต์สวมหมวกกันน็อคที่ไม่มีส่วนประกอบโลหะ หรือใช้อุปกรณ์เสริมที่ลดความเสี่ยงจากไฟฟ้า การป้องกันที่ดีที่สุดคือการหลีกเลี่ยงการเดินทางในขณะที่เกิดฟ้าผ่า และหากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ควรวางแผนเส้นทางที่ปลอดภัยและตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางทุกครั้
ฟ้าผ่า ไรเดอร์ สะพานรัชวิภา อุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ ความปลอดภัยช่วงฝนตก