ฟูจิตีวีนำ AI สร้างละครเต็มรูปแบบ เริ่มตุลาคม 2027
ฟูจิตีวียักษ์ใหญ่ญี่ปุ่นประกาศใช้ AI Nano Banana สร้างและแก้ไขภาพในละครทีวีทุกเรื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2027 เพื่อลดต้นทุนและเวลาการผลิตหลังงบโฆษณาลดลง
สถานีโทรทัศน์ฟูจิตีวีสัญชาติญี่ปุ่นประกาศแผนงานสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้ในกระบวนการผลิตละครโทรทัศน์ทุกเรื่องอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้มีผลบังคับใช้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2027 เป็นต้นไป มาตรการนี้ทำให้ฟูจิตีวีสถานีโทรทัศน์หลักแห่งแรกของญี่ปุ่นที่นำ AI มาประยุกต์ใช้ในงานผลิตละครอย่างเต็มรูปแบบและครอบคลุมทั่วทั้งสถานี
รายละเอียดเทคโนโลยีและวิธีการทำงาน
โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ฟูจิตีวีเลือกใช้คือ Nano Banana ซึ่งเป็นระบบ AI ด้านการสร้างและแก้ไขภาพที่พัฒนาโดยกูเกิล การนำเทคโนโลยีนี้เข้ามาดำเนินงานจะดำเนินการภายใต้ระบบที่เรียกว่า AI Sandbox ซึ่งฟูจิตีวีก่อตั้งขึ้นภายในห้องปฏิบัติการเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อทดสอบและทดลองเทคโนโลยี AI อย่างเข้มข้น โดยมีนักออกแบบกราฟิกคอมพิวเตอร์ที่ผ่านการอบรมจากแเดนด์เอน บริษัทโปรดักชั่นในกรุงโตเกียวเป็นผู้ดูแลหลักในการดำเนินงานAlso read“มิว ศุภศิษฏ์” ทุ่มงบสร้างเรือนหอ เผยค่าเสาเข็มเกือบ 200 ต้น อุบตอบฤกษ์แต่ง “ตุลย์” ลุ้นเร็วๆ นี้
กระบวนการทำงานจะเริ่มจากการนำฟุตเทจที่บันทึกไว้ออกมาก่อนแล้วนำมาฝึกระบบ AI ในสภาพแวดล้อมเฉพาะ จากนั้นจะป้อนคำสั่งให้ AI สร้างฟุตเทจใหม่ให้สอดคล้องกับฉากที่ต้องการ หากโทนสีหรือรายละเอียดอื่น ๆ ยังไม่ตรงตามความต้องการของทีมงาน จะถูกแก้ไขเพิ่มเติมในขั้นตอนหลังการผลิตหรือ Post-Production อีกครั้ง
ประสิทธิภาพและความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
ฟูจิตีวียืนยันว่าการใช้ AI ช่วยลดจำนวนขั้นตอนการทำงานลงได้ 70 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์เมื่อเปรียบเทียบกับเทคนิคพิเศษแบบเดิมที่ผ่านมา ฟูจิตีวีนับเป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกในญี่ปุ่นที่นำ AI มาใช้ผลิตละครอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีการทดสอบใช้งานจริงกับซีรีส์แนวการแพทย์เรื่อง Emergency Room 24 Hours ซึ่งกำลังออกอากาศอยู่ในขณะปัจจุบัน โดยตอนแรกมีการใช้ AI สร้างฉากเลือดไหลออกจากแผลผ่าตัดซึ่งเดิมทีต้องทำด้วยเทคนิคพิเศษหรือฉีดของเหลวจริง
ชินยะ มาซากิ จากแผนกออกแบบศิลปะเชิงเทคโนโลยีของสถานีโทรทัศน์ฟูจิตีวีกล่าวว่า บริษัทมีความกังวลว่าหากจ้างหน่วยงานภายนอกมาดำเนินการผลิตด้วย AI อาจมีค่าใช้จ่ายสูงในอนาคตจึงเลือกที่จะพัฒนา AI ขึ้นเองสำหรับใช้ภายในองค์กร นอกจากนี้ยังมีการใช้ AI สร้างฉากระเบิดที่ถ่ายจากมุมสูงในซีรี่ส์เรื่อง Emergency Room 24 Hours แทนการถ่ายทำจริงด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประหยัดเวลาและต้นทุน
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและแนวโน้มอุตสาหกรรม
ปัจจัยสำคัญที่กระตุ้นให้เกิดการใช้ AI ในงานโทรทัศน์คือแรงกดดันจากเม็ดเงินโฆษณาที่ลดลงหลังจากผู้ชมหันไปดูสื่ออื่นแทนโทรทัศน์แบบดั้งเดิม จากข้อมูลปีงบประมาณ 2025 สถานีโทรทัศน์รายใหญ่ 5 แห่งของญี่ปุ่นใช้เงิน 365.7 พันล้านเยนในการผลิตรายการซึ่งลดลง 12 เปอร์เซ็นต์จาก 9 ปีก่อนหน้า การนำ AI มาช่วยชดเชยงบประมาณที่ลดลงจึงเป็นทางเลือกสำคัญ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานีโทรทัศน์อื่น ๆ ในญี่ปุ่นก็กำลังริเริ่มโครงการที่คล้ายคลึงกันกับละครโทรทัศน์ของตนรวมถึงทีบีเอสทีวีและนิปปอนทีวีเครือข่าย ฟูจิตีวียังมีแผนที่จะนำ AI มาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทำงานด้านอื่น ๆ ทั้งในช่วงการวางแผนและหลังจากเริ่มขั้นตอนการผลิตแล้วเพื่อเสริมการถ่ายทำจริงและงานเทคนิคพิเศษ
กลยุทธ์ด้านคุณภาพและการตัดสินใจ
หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สตูดิโอของสถานีโทรทัศน์ฟูจิตีวียกเหตุผลสำคัญที่ตัดสินใจเลือกใช้ AI โดยพิจารณาจากคุณภาพเป็นสำคัญ เงื่อนไขสำคัญที่สุดคือการทำให้อุโมงค์ภายในละครมีความสมจริงและน่าเชื่อถือ ไม่ใช่เพียงแค่ลดเวลาการทำงานเท่านั้น แต่การใช้ AI ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตลงได้จริง
โดยสรุปแล้วแผนการนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในอุตสาหกรรมบันเทิงของญี่ปุ่นที่พยายามปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจ ฟูจิตีวีกำหนดให้วันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2027 เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบต่อการผลิตเนื้อหาในระดับอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต
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