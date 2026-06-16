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ฟุตบอลโลก 2026 ทำให้ยอดสั่งอาหารเดลิเวอรีพุ่ง 65% สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้

Sports News

ฟุตบอลโลก 2026 ทำให้ยอดสั่งอาหารเดลิเวอรีพุ่ง 65% สูงสุดในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้
ฟุตบอลโลก 2026เดลิเวอรีอาหารBaedal Minjok
📆6/16/2026 8:58 AM
📰DailynewsTwit
17 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 27% · Publisher: 51%

การแข่งขันรอบแรกของทีมชาติเกาหลีใต้ที่ชนะเช็กเกีย 2-1 ส่งผลให้ยอดสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันพุ่งทะยาน 65% เพิ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันศุกร์ ยืนยันว่าฟุตบอลโลกเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของคนทำงานและนักศึกษาอย่างรุนแรง

กระแสความตื่นเต้นจากการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 ทำให้พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนเกาหลีใต้เปลี่ยนโฉมอย่างมหาศาล โดยเฉพาะในวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน ทีมชาติของเกาหลีใต้เปิดตัวยิงในรอบแบ่งกลุ่มด้วยการคว้าชัยชนะเหนือเช็กเกีย 2-1 แม้ว่าเกมจะเริ่มต้นในช่วงสิบโมงเช้าของวันทำงาน แต่ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเดลิเวอรีในประเทศก็รุนแรงเกินคาด แพลตฟอร์มส่งอาหารชั้นนำของเกาหลีใต้ Baedal Minjok เปิดเผยว่าตั้งแต่เวลา 9.00 น.

‑12.00 น. ของวันนั้น ยอดสั่งอาหารรวมเพิ่มขึ้นถึง 65.4% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และเพิ่ม 51.5% เมื่อเทียบกับวันเดียวกันของสัปดาห์ก่อน นับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความคึกคักของคนรุ่นใหม่มาพร้อมกับความพร้อมสั่งอาหารเพื่อรับชมบอลพร้อมกัน ไม่ว่าจะอยู่ในออฟฟิศหรือห้องเรียนก็ต้องการอาหารมาพร้อมกับการชมเกมอย่างเต็มที

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DailynewsTwit /  🏆 63. in TH

ฟุตบอลโลก 2026 เดลิเวอรีอาหาร Baedal Minjok พฤติกรรมผู้บริโภค ทีมชาติเกาหลีใต้

 

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