ฟุตซอลไทย ชนะ เมียนมา 2-0 ทะลุรอบรองฯ ศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026

ทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแกร่ง เอาชนะ เมียนมา 2-0 ในศึกชิงแชมป์อาเซียน 2026 การันตีเข้ารอบรองชนะเลิศ พร้อมเตรียมดวลเวียดนามในนัดต่อไป
การแข่งขัน ฟุตซอล ชิงแชมป์อาเซียน 2026 กลุ่มเอ นัดที่สอง ทีมชาติไทย ลงสนามพบกับ เมียนมา ณ ยิมเนเซียม อบจ.
นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยทีมชาติไทย ซึ่งมีอันดับโลกที่ดีกว่าอย่างมาก ได้แก่ 60 ของโลก สำหรับเมียนมา การแข่งขันนัดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแย่งชิงตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ หลังจากที่ทีมชาติไทยประเดิมสนามด้วยชัยชนะเหนือ ติมอร์ เลสเต 4-1 ในขณะที่เมียนมาพ่ายแพ้ต่อเวียดนาม 0-4 สถานการณ์ก่อนเกมนี้ ทีมชาติไทยต้องการชัยชนะเพื่อการันตีการเข้ารอบต่อไป ในขณะที่เมียนมาต้องการแต้มเพื่อรักษาโอกาสในการเข้ารอบต่อไปเช่นกัน โค้ชหมี รักษ์พล สายเนตรงาม ได้ทำการปรับเปลี่ยนแท็คติกและผู้เล่นเพื่อรับมือกับเมียนมา โดยส่งผู้เล่นชุดแรกที่แข็งแกร่งลงสนาม ประกอบด้วย ธีระวัตร แก้ววิลัย ผู้รักษาประตู อิทธิชา ประภาพันธ์ กัปตันทีม ปาณัสม์ กิตติภาณุวงศ์ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา และ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ผู้เล่นทั้งห้าคนนี้ต่างมีความสามารถเฉพาะตัวที่โดดเด่น และสามารถสร้างความแตกต่างให้กับเกมได้อย่างมาก\เกมเริ่มขึ้น ไทยเดินหน้าบุกเข้าใส่เมียนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นเกม นาทีแรก อิทธิชา ประภาพันธ์ เกือบทำประตูได้จากจังหวะเติมขึ้นมายิง แต่บอลหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดาย นาทีเดียวกัน อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ได้หลุดเข้าไปยิงเดี่ยวๆ แต่ติดเซฟของผู้รักษาประตูเมียนมาอย่างน่าเสียดาย นาทีที่ 2 ไทยมาได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากการประสานงานอันยอดเยี่ยม อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ แย่งบอลมาได้ก่อนจ่ายให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ยิงเข้าไปอย่างง่ายดาย หลังจากนั้น ไทยยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อทำประตูเพิ่ม นาทีที่ 8 อิทธิชา ประภาพันธ์ ได้ยิงยัดเข้ามาในกรอบเขตโทษ ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ พยายามเปลี่ยนทางบอล แต่บอลหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดาย นาทีที่ 10 ไทยเกือบได้ประตูที่สองจากจังหวะที่ ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ จ่ายให้ อภิวัฒน์ แจ่มเจริญ ยิงไปชนเสากระเด้งออกมาอย่างน่าเสียดาย จบครึ่งแรก ทีมชาติไทยนำเมียนมา 1-0 แม้ว่าจะครองเกมได้เหนือกว่าอย่างชัดเจน แต่ก็ยังไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้ ทำให้สถานการณ์ในครึ่งหลังยังคงต้องลุ้นกันต่อไป\ในครึ่งหลัง ทีมชาติไทยยังคงเดินหน้าบุกอย่างต่อเนื่องเพื่อทำประตูเพิ่ม นาทีที่ 21 อิทธิชา ประภาพันธ์ ได้มีโอกาสยิงฟรีคิก แต่บอลยังติดเซฟของผู้รักษาประตูเมียนมาอย่างน่าเสียดาย ไทยยังคงสร้างโอกาสได้ต่อเนื่อง นาทีที่ 29 อิทธิชา ประภาพันธ์ เติมเกมขึ้นมาก่อนจ่ายให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ ยิงหลุดกรอบออกไปอย่างน่าเสียดาย และในนาทีเดียวกัน ปาณัสม์ กิตติภานุวงศ์ ตัดบอลได้ ก่อนจ่ายให้ มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ได้ล่อเป้าโล่งๆ แต่จังหวะสุดท้ายก็ยังโดนผู้เล่นเมียนมาสกัดบอลออกไปได้ นาทีที่ 33 ไทยมาได้ประตูนำห่างเป็น 2-0 จากจังหวะที่ เทอดศักดิ์ เจริญพงษ์ จ่ายบอลให้ สราวุท ผลาพฤกษ์ ไขว้เปลี่ยนทางเข้าไปอย่างสวยงาม หลังจากเสียประตูที่สอง เมียนมาตัดสินใจเล่นพาวเวอร์เพลย์ทันทีเพื่อหวังทำประตูตีไข่แตก แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากนัก และเกือบเสียประตูเพิ่มในช่วงท้ายเกม จบเกม ทีมชาติไทยเอาชนะเมียนมาไปได้ 2-0 เก็บ 6 คะแนนเต็ม การันตีการเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะที่ผลการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่มเดียวกัน เวียดนามเอาชนะ ติมอร์ เลสเต ไปได้ 7-1 โปรแกรมนัดต่อไป ทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนาม ในวันที่ 8 เมษายน 2569 เวลา 20.00 น. ณ ยิมเนเซียม อบจ.นนทบุรี ซึ่งจะเป็นการแข่งขันที่สำคัญในการแย่งชิงตำแหน่งแชมป์กลุ่ม ถ่ายทอดสดทาง True Visions NO
ฟุตซอล ทีมชาติไทย ชิงแชมป์อาเซียน เมียนมา รอบรองชนะเลิศ ผลการแข่งขัน
