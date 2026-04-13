ฟีฟ่าปฏิเสธคำขออิหร่าน ย้ายแข่งฟุตบอลโลกไปเม็กซิโก อ้างติดปัญหาโลจิสติกส์

ฟีฟ่าตัดสินใจปฏิเสธคำขอของอิหร่านในการย้ายสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ไปยังเม็กซิโก เนื่องจากอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ การแข่งขันจะยังคงจัดขึ้นตามกำหนดการเดิมในสหรัฐอเมริกา
ฟีฟ่า ปฏิเสธคำขอของ อิหร่าน ในการย้ายสถานที่จัด การแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2026 รอบแรก ที่ อิหร่าน จะต้องลงแข่งขันใน สหรัฐอเมริกา ไปยัง เม็กซิโก เนื่องจากปัญหาด้าน โลจิสติกส์ ข่าวดังกล่าวได้รับการเปิดเผยโดยคลอเดีย ไชน์บาว์ม ประธานาธิบดี เม็กซิโก เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2569 โดยยืนยันถึงการตัดสินใจของ ฟีฟ่า ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่จัด การแข่งขัน ได้ แม้ว่าสมาพันธ์ฟุตบอล อิหร่าน (FFIRI) จะได้พยายามยื่นคำร้องขอเปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันมานานกว่าหนึ่งเดือนแล้ว
การตัดสินใจของฟีฟ่าอ้างถึงความซับซ้อนด้านโลจิสติกส์ที่อาจเกิดขึ้นหากมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขัน ซึ่งส่งผลให้การแข่งขันยังคงจัดขึ้นตามกำหนดการเดิมในสหรัฐอเมริกา อิหร่าน ซึ่งผ่านเข้ารอบฟุตบอลโลก 2026 ในฐานะตัวแทนจากทวีปเอเชีย ได้ถูกจัดให้อยู่ในกลุ่ม G ร่วมกับเบลเยียม อียิปต์ และนิวซีแลนด์ โดยมีกำหนดการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดที่ชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐอเมริกา โดยจะมีการแข่งขันสองนัดในลอสแอนเจลิส และอีกหนึ่งนัดในซีแอตเติล
การตัดสินใจของฟีฟ่าในการปฏิเสธคำขอของอิหร่านนี้ สอดคล้องกับความตั้งใจเดิมของจิอานนี อินฟานติโน ประธานฟีฟ่า ซึ่งได้พบปะกับนักฟุตบอล โค้ช และเจ้าหน้าที่ของอิหร่านในตุรกีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 โดยอินฟานติโนได้ยืนยันว่าการแข่งขันจะจัดขึ้นตามสถานที่ที่กำหนดไว้ในการจับฉลากก่อนหน้านี้ เม็กซิโก ซึ่งเป็นหนึ่งในเจ้าภาพร่วมจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ร่วมกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้เคยแสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันให้กับอิหร่าน แต่การตัดสินใจล่าสุดของฟีฟ่าได้ยืนยันถึงความจำเป็นในการยึดมั่นตามแผนการเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาด้านการจัดการและการเตรียมการต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันในนาทีสุดท้าย
สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการวางแผนล่วงหน้าและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ที่ซับซ้อนในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกเช่นฟุตบอลโลก รวมถึงการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการแข่งขันและการมีส่วนร่วมของทีมชาติ การตัดสินใจของฟีฟ่าครั้งนี้ ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับอิหร่านที่หวังจะหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางไปแข่งขันในสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม การยืนยันของฟีฟ่าถึงสถานที่จัดการแข่งขันเดิมนั้น ช่วยให้การเตรียมตัวของทีมชาติอิหร่านและทีมอื่นๆ ในกลุ่ม G สามารถดำเนินไปได้อย่างราบรื่นตามแผนที่วางไว้
การแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ที่จะจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกา เม็กซิโก และแคนาดา คาดว่าจะสร้างความตื่นเต้นและความสนใจให้กับแฟนบอลทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของทีมชาติอิหร่าน ซึ่งเป็นตัวแทนจากเอเชีย และการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มที่สหรัฐอเมริกาจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงผู้ชมและแฟนบอลชาวอเมริกันมากขึ้น การตัดสินใจของฟีฟ่าครั้งนี้ยังเน้นย้ำถึงความสำคัญของความเป็นกลางในการจัดการแข่งขันกีฬา และการให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในการแข่งขันของทุกทีมชาติ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
เปิดตัวมาสคอตฟุตบอลโลก 2026: สัญลักษณ์แห่งความสามัคคีและความสุขฟีฟ่าเปิดตัวมาสคอตอย่างเป็นทางการสำหรับฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งเป็นตัวแทนของความแข็งแกร่ง, ความคล่องแคล่ว, และความรักในวัฒนธรรม โดยมาสคอตเหล่านี้จะปรากฏในเสื้อผ้า, วิดีโอเกม, และการส่งเสริมการขายต่างๆ ก่อนการแข่งขันจริงที่จะเริ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน 2026.
Read more »
สวีเดนฟอร์มรูด! แพ้โคโซโวคาบ้าน โอกาสลุยบอลโลก 2026 ริบหรี่ทีมชาติสวีเดนยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าผิดหวังในศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป กลุ่ม บี ล่าสุดแพ้โคโซโวคาบ้าน 0-1 ทำให้แพ้ 3 นัดติด โอกาสลุยบอลโลก 2026 ริบหรี่
Read more »
ทีเส็บดันไทยสู่ฮับงานแสดงสินค้าอาเซียน ชูโครงสร้างพื้นฐานแข็งแกร่ง–รับงานระดับโลกทีเส็บประกาศยุทธศาสตร์ดันไทยสู่ศูนย์กลางงานแสดงสินค้าอาเซียน ชูงาน Gastech 2026 และ UFI Asia Pacific 2026 ดึงเม็ดเงินลงทุน–นักธุรกิจทั่วโลกเข้าประเทศ สร้างรายได้กว่า 1.13 แสนล้านบาท
Read more »
'BASE Playhouse' จัด OPEN HOUSE 2026: BEING HUMAN ครั้งแรก ชี้ ความเป็นมนุษย์ คือ ซูเปอร์พาวเวอร์ในยุค AI พร้อมเปิดตัวโปรแกรมและหลักสูตรใหม่รับปี 2026BASE Playhouse ผู้นำด้านการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ในองค์กร จัดงาน OPEN HOUSE 2026 : BEING HUMAN เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดวิสัยทัศน์องค์กรและอัปเดตแนวโน้มการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนทำงานในปี 2026 ที่เน้นความเป็นมนุษย์
Read more »
แอดวานซ์เทคเปิดเวที APC 2026 ดัน Edge AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาเซียนแอดวานซ์เทค เตรียมเปิดเวที Advantech ASEAN Connect Conference 2026 หรือ APC 2026 ดัน Edge AI ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาเซียน ประยุกต์ใช้ได้จริงในธุรกิจ
Read more »
เปิดตัว Moto G และ G Play (2026) : ชิป Dimensity 6300, แบตเตอรี่ 5,200 mAh, เริ่มต้นเพียง 5,500 บาทMotorola ได้เปิดตัว Moto G (2026) และ Moto G Play (2026) ขุมพลัง Dimensity 6300 สำหรับตลาดโซนอเมริกาเหนืออย่างเป็นทางการ
Read more »