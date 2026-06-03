รัฐมนตรีกลาโหมฟิลิปปินส์ระบุว่าประเทศ가지้องต่อต้านการรุกรานของจีนและสนับสนุนจากประเทศพันธมิตรหลายชาติ ยิ่งอาเซียนเข้มแข็ง สหรัฐก็มั่นคงมากขึ้น
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา เทโอโดโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ฟิลิปปินส์ ให้สัมภาษณ์กับReuters นอกการประชุม ความมั่นคง แชงกรีลาว่า เป็นเรื่องปกติที่ สหรัฐอเมริกา และ จีน จะพยายามผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์ล่าสุด แต่ไม่ใช่สำหรับ ฟิลิปปินส์ เพราะ จีน ยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงทั้งในแง่ดินแดนและการเมือง เธอระบุว่า "เราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจะต้องเข้มแข็งและลุกขึ้นต่อต้าน การรุกราน ของ จีน " เทโอโดโรย้ำว่า ฟิลิปปินส์ ยังได้รับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งหมายความว่ายิ่ง อาเซียน มีผู้เล่นมากเท่าไร สหรัฐก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในมิติการป้องปราม เพราะภูมิภาคต่างมีภัยคุกคามร่วมกัน เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนานโยบายของ ฟิลิปปินส์ ที่มีต่อ จีน เป็นการสร้างความเข้มแข็งด้วยการต้านทานแรงกดดัน เสริมสร้างพันธมิตรตามความจำเป็น และเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศ โดยเป็นแนวทางที่ทันสมัย ไม่ใช่วิธีเก่าที่จะดำเนินการอย่าง Reino Unido และรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได.
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมที่ผ่านมา เทโอโดโร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมฟิลิปปินส์ ให้สัมภาษณ์กับReuters นอกการประชุมความมั่นคงแชงกรีลาว่า เป็นเรื่องปกติที่สหรัฐอเมริกาและจีนจะพยายามผ่อนคลายความตึงเครียดจากสถานการณ์ล่าสุด แต่ไม่ใช่สำหรับฟิลิปปินส์ เพราะจีนยังคงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงทั้งในแง่ดินแดนและการเมือง เธอระบุว่า "เราไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากจะต้องเข้มแข็งและลุกขึ้นต่อต้านการรุกรานของจีน" เทโอโดโรย้ำว่าฟิลิปปินส์ยังได้รับการสนับสนุนจากชาติพันธมิตรอื่นๆ เช่น ญี่ปุ่น แคนาดา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งหมายความว่ายิ่งอาเซียนมีผู้เล่นมากเท่าไร สหรัฐก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นในมิติการป้องปราม เพราะภูมิภาคต่างมีภัยคุกคามร่วมกัน เธอกล่าวเพิ่มเติมว่าการพัฒนานโยบายของฟิลิปปินส์ที่มีต่อจีนเป็นการสร้างความเข้มแข็งด้วยการต้านทานแรงกดดัน เสริมสร้างพันธมิตรตามความจำเป็น และเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการป้องกันประเทศ โดยเป็นแนวทางที่ทันสมัย ไม่ใช่วิธีเก่าที่จะดำเนินการอย่าง Reino Unido และรวดเร็วเท่าที่จะเป็นไปได
ฟิลิปปินส์ จีน สหรัฐอเมริกา การรุกราน ความมั่นคง อาเซียน ประเทศพันธมิตร Embrao Filipino တ Patterning ความเข้มแข็ง
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ETH Dives Down 4.07% As Market Concerns FlareEthereum (ETH) witnessed a significant decline on May 23rd, shedding 4.07% from its opening price of $2,132 to close at $2,034.15. The price's plummet to the psychological $2,100 level and subsequent approach to the $1,940 base of the 14-week RSI adds to the informational value. A rise in volume from 12-million to the current 1.2-billion BTC trades within a 24-hour period suggests an undercurrent of significant selling pressure. The conversation continues to swirl around the authenticity of the falling price driven by pressure on long positions from major players. The SMV of ETH is currently $2.46-billion, with increased volume acting as a bullish indicator. However, the absence of a positive environment for ETH signals is concerning for investors.
Read more »