ฟิลิปปินส์เป็นตัวกลางเชื่อมสัมพันธ์ไทยและกัมพูชา มุ่งสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน

รายงานการหารือสามฝ่ายระหว่างผู้นำไทย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 48 เพื่อก้าวข้ามความขัดแย้งและสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเพื่อความมั่นคงของภูมิภาค
บรรยากาศการประชุมสุดยอด อาเซียน ครั้งที่ 48 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ กลายเป็นจุดสนใจของประชาคมโลกเมื่อมีการเปิดเผยถึงการเคลื่อนไหวทาง การทูต ครั้งสำคัญ โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง นั่นคือการจัดหารือสามฝ่ายระหว่างผู้นำระดับสูงจากประเทศไทย กัมพูชา และ ฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูและเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาให้กลับมาแน่นแฟ้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเมืองในระดับสากล ในการนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ อาเซียน และได้ให้ข้อมูลเชิงลึกถึงที่มาของการหารือครั้งประวัติศาสตร์นี้ โดยระบุว่า นายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐ ฟิลิปปินส์ ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธาน อาเซียน ได้แสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้นำของไทยและกัมพูชาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ การประสานงานของ ฟิลิปปินส์ ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนัดหมายตามระเบียบวาระ แต่เป็นการผลักดันให้เกิดการพูดคุยด้วยความจริงใจและจริงจัง เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งฝ่ายไทยเองมีความปรารถนาอันแรงกล้ามาโดยตลอดที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งใดๆ มาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน หัวใจสำคัญของการหารือในครั้งนี้คือการให้ความสำคัญกับการสร้าง ความไว้วางใจ หรือ Trust Building ซึ่งนายสีหศักดิ์ได้เน้นย้ำว่า การที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันเสียก่อน เพราะความไว้วางใจจะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดน การจัดการทรัพยากรร่วมกัน หรือการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ซึ่งหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจแล้ว การตกลงในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการหารือสามฝ่ายครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทลายกำแพงแห่งความระแวงและสร้างสะพานแห่งความร่วมมือให้เกิดขึ้นจริง ในส่วนของรายละเอียดการสนทนา คาดการณ์ว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา จะได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการมองไปข้างหน้า โดยมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศมากกว่าการยึดติดกับปัญหาในอดีต การหารือในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นมิตร ณ เมืองเซบู จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเปิดใจรับฟังปัญหาและแสวงหาทางออกร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการที่ ฟิลิปปินส์ เป็นผู้ริเริ่มและไทยตอบรับคำเชิญในทันที สะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะทาง การทูต และความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการสร้างสันติภาพในภูมิภาค นอกจากนี้ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังส่งผลบวกโดยตรงต่อภาพรวมของ อาเซียน เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัฐสมาชิกมักจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของกลุ่ม การที่ประธาน อาเซียน สามารถประสานรอยร้าวนี้ได้ จะเป็นการส่งสัญญาณไปยังประชาคมโลกว่า อาเซียน มีกลไกการจัดการปัญหาภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาความสงบสุขในภูมิภาคได้ด้วยตนเอง การสร้างความมั่นคงในระดับทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาจึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของ อาเซียน มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไร้รอยต่อในอนาคต ท้ายที่สุด การหารือในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นี้ จะถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของ การทูต เชิงรุกที่เน้นการประนีประนอมและการมองการณ์ไกล การที่ผู้นำทั้งสามประเทศมารวมตัวกันเพื่อหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ ไทย-กัมพูชา ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความตึงเครียด แต่ยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิก อาเซียน โดยใช้ความจริงใจและการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเกราะป้องกันความขัดแย้งในระยะยาว และทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพและการพัฒนาร่วมกันอย่างแท้จริ.
บรรยากาศการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 48 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กลายเป็นจุดสนใจของประชาคมโลกเมื่อมีการเปิดเผยถึงการเคลื่อนไหวทางการทูตครั้งสำคัญ โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง นั่นคือการจัดหารือสามฝ่ายระหว่างผู้นำระดับสูงจากประเทศไทย กัมพูชา และฟิลิปปินส์ ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการฟื้นฟูและเชื่อมประสานความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชาให้กลับมาแน่นแฟ้นอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างความมั่นคงและเสถียรภาพที่ยั่งยืนภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเมืองในระดับสากล ในการนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย ได้เดินทางเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน และได้ให้ข้อมูลเชิงลึกถึงที่มาของการหารือครั้งประวัติศาสตร์นี้ โดยระบุว่า นายแฟร์ดีนันด์ มาร์โคส จูเนียร์ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในฐานะที่ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ได้แสดงบทบาทเป็นตัวกลางในการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ เพื่อให้ผู้นำของไทยและกัมพูชาได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันอย่างเป็นทางการ การประสานงานของฟิลิปปินส์ในครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการนัดหมายตามระเบียบวาระ แต่เป็นการผลักดันให้เกิดการพูดคุยด้วยความจริงใจและจริงจัง เพื่อที่จะก้าวข้ามผ่านความขัดแย้งที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งฝ่ายไทยเองมีความปรารถนาอันแรงกล้ามาโดยตลอดที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และไม่ต้องการให้มีความขัดแย้งใดๆ มาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างกัน หัวใจสำคัญของการหารือในครั้งนี้คือการให้ความสำคัญกับการสร้าง ความไว้วางใจ หรือ Trust Building ซึ่งนายสีหศักดิ์ได้เน้นย้ำว่า การที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนั้น จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันเสียก่อน เพราะความไว้วางใจจะเป็นรากฐานสำคัญที่ช่วยให้การพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างเป็นขั้นตอนและมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าชายแดน การจัดการทรัพยากรร่วมกัน หรือการดูแลความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน ซึ่งหากปราศจากความไว้เนื้อเชื่อใจแล้ว การตกลงในประเด็นที่มีความละเอียดอ่อนย่อมเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการหารือสามฝ่ายครั้งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการทลายกำแพงแห่งความระแวงและสร้างสะพานแห่งความร่วมมือให้เกิดขึ้นจริง ในส่วนของรายละเอียดการสนทนา คาดการณ์ว่านายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีของประเทศไทย และนายกรัฐมนตรีของกัมพูชา จะได้แลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการมองไปข้างหน้า โดยมุ่งเน้นที่ผลประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศมากกว่าการยึดติดกับปัญหาในอดีต การหารือในบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นมิตร ณ เมืองเซบู จะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายสามารถเปิดใจรับฟังปัญหาและแสวงหาทางออกร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งการที่ฟิลิปปินส์เป็นผู้ริเริ่มและไทยตอบรับคำเชิญในทันที สะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะทางการทูตและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านการสร้างสันติภาพในภูมิภาค นอกจากนี้ การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชายังส่งผลบวกโดยตรงต่อภาพรวมของอาเซียน เนื่องจากความขัดแย้งระหว่างรัฐสมาชิกมักจะส่งผลกระทบต่อความเป็นเอกภาพของกลุ่ม การที่ประธานอาเซียนสามารถประสานรอยร้าวนี้ได้ จะเป็นการส่งสัญญาณไปยังประชาคมโลกว่าอาเซียนมีกลไกการจัดการปัญหาภายในที่มีประสิทธิภาพ และสามารถรักษาความสงบสุขในภูมิภาคได้ด้วยตนเอง การสร้างความมั่นคงในระดับทวิภาคีระหว่างไทยและกัมพูชาจึงเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญที่จะทำให้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของอาเซียนมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และนำไปสู่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไร้รอยต่อในอนาคต ท้ายที่สุด การหารือในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 นี้ จะถูกบันทึกไว้ว่าเป็นหมุดหมายสำคัญของการทูตเชิงรุกที่เน้นการประนีประนอมและการมองการณ์ไกล การที่ผู้นำทั้งสามประเทศมารวมตัวกันเพื่อหาทางออกให้กับความสัมพันธ์ไทย-กัมพูชา ไม่เพียงแต่จะช่วยลดความตึงเครียด แต่ยังเป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดยใช้ความจริงใจและการสนับสนุนจากเพื่อนสมาชิกเป็นตัวขับเคลื่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นเกราะป้องกันความขัดแย้งในระยะยาว และทำให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งสันติภาพและการพัฒนาร่วมกันอย่างแท้จริ
ไทย-กัมพูชา อาเซียน ฟิลิปปินส์ ความมั่นคงภูมิภาค การทูต
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สระบุรีวุ่น! ถูกเพื่อนบ้านยิงหินถล่มนาน 4 ปี แจ้งความไร้คืบหน้าสระบุรีวุ่น! ถูกเพื่อนบ้านยิงหินถล่มนาน 4 ปี แจ้งความไร้คืบหน้า ฟากคู่กรณีปฏิเสธบอกโดนอีกฝ่ายก่อกวนมาก่อนยืนยันตอบโต้กลับเท่านั้น วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2566) นายฐิติภัทร พิมมะ อายุ 48 ปี และนางดวงพร พิมมะ อายุ 48 ปี สามีภรรยา…
Read more »
รู้จัก 'ฌาน อารีย์กุล' น้องชาย 'เฌอปราง BNK 48' ผู้ชื่นชอบศิลปะ และกีฬาโบว์ลิ่งรู้จัก 'ฌาน อารีย์กุล' น้องชาย 'เฌอปราง BNK 48' ผู้ชื่นชอบศิลปะ และกีฬาโบว์ลิ่ง อ่านต่อที่ siamrath สยามรัฐ siamrathonline สยามรัฐออนไลน์ ข่าววันนี้ บันเทิง ข่าวบันเทิง ดารา เฌอปรางBNK48 CherprangBNK48 ฌานอารีย์กุล CherprangAreekul
Read more »
'โคโค่ ลี' เสียชีวิต! เปิดประวัติ-ผลงาน นักร้องสาวเสียงดีชื่อดังก้องโลกเปิดประวัติและผลงาน โคโค่ ลี นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวฮ่องกง ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ หลังเสียชีวิตในวัย 48 ปี“โคโค่ ลี” นักร้องและนักแต่งเพลงชื่อดังชาวฮ่องกง เสียชีวิตในวัย 48
Read more »
พบตัว 3 นักเรียนหาเห็ดหลงป่าห้วยขาแข้ง-ทั้งหมดปลอดภัยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานฯ เผยพบตัวนักเรียน 3 คนแล้ว ทั้งหมดปลอดภัย หลังเข้าไปหาเห็ดโคนในป่าห้วยขาแข้งและหายตัวไปนานเกือบ 48 ชั่วโมง วันนี้ (3 พ.ย.2566) ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการค้นหานักเรียน 3 คนที่หายตัวไปในป่าห้วยขาแข้งนานเกือบ 48 ชั่วโมง หลังจากเข้าไปหาเห็ดโคนใน อ.บ้านไร่ จ.
Read more »
แจ้ง 3 ข้อหา หนุ่มขับรถชนเสาไฟฟ้าหัก 12 ต้น พบพกยาเสพติด-ปืนตำรวจแจ้ง 3 ข้อหา หนุ่มขับรถชนเสาไฟฟ้าหัก 12 ต้น ภายในซอยลาดพร้าว 48 พบคนขับมีอาการมึนเมา พกสารเสพติด และอาวุธปืนภายในรถยนต์ที่เกิดเหตุ ขณะที่การไฟฟ้าฯ เร่งซ่อมแซม-ติดตั้งเสาใหม่ เตรียมประเมินมูลค่าความเสียหาย ความคืบหน้ากรณีชายอายุ 28 ปี ขับรถยนต์พุ่งชนเสาไฟฟ้าภายในซอยลาดพร้าว 48 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา (6 ต.ค.
Read more »
'มิยู' กระชาก 3 แชมป์ช่วยทีมชาติไทยกวาดแล้ว9ทองยูยิตสูยช.โลกมิยู ซูซูกิ สาวน้อยลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น กระชากอีก 2 ทอง จากประเภทต่อสู้ 48 กก.หญิง และ ประเภทโนกิ 48 กก.หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี คว้าคนเดียวถึง 3 ทองในรายการนี้
Read more »