ฟิลิปปินส์บุกจับ โรนัลด์ บาโต เดลา โรซา หลัง ICC เปิดเผยคำสั่งจับกุมในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ

ผู้บัญชาการตำรวจและมือขวาของอดีตประธานาธิบดี ฟิลิปปินส์ถูกจับกุมอย่างเป็นทางการในสภาฟิลิปปินส์ โดยคาดว่าการบุกจับครั้งนี้กลุ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปตามคำสั่งศาลระหว่างประเทศในการดำเนินการเพื่อจับกุมข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามยาเสพติด
13.05.2026ฟิลิปปินส์บุกจับ โรนัลด์ บาโต เดลา โรซา อดีตผู้บัญชาการตำรวจและมือขวาของอดีตประธานาธิบดี โรดริโก ดูเตอร์เต ทำให้เกิดเสียงปืนดังหลายนัดในห้องโถงวุฒิสภา หลังศาลอาญาระหว่างประเทศ ( ICC ) เปิดเผยคำสั่งจับกุมในข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติวันนี้ (13 พฤษภาคม) Reuter และ Inquirer รายงานว่า เกิดเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในห้องโถงวุฒิสภาเวลา 19.00 น.
ตามเวลาประเทศไทย โดยคาดว่า มีเจ้าหน้าที่บุกเข้าไปในพื้นที่เพื่อจับกุม เดลา โรซา วุฒิสภาอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฟิลิปปินส์ และมือขวาของดูเตอร์เต หลัง ICC ออกหมายจับกุมข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติจากสงครามยาเสพติดในวันที่ 11 พฤษภาคมที่ผ่านม
ศาลอาญาระหว่างประเทศเล็งสอบสงครามยาเสพติดของ 'ดูเตอร์เต' อีกครั้ง : อินโฟเควสท์สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า ศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) เตรียมที่จะกลับมาทำการสอบสวนเหตุการณ์สงครามปราบปรามยาเสพติดครั้งร้ายแรงในฟิลิปปินส์ ที่เกิดขึ้นในสมัยของอดีตประธานาธิบดีโรดริโก ดูเตอร์เตอีกครั้ง ซึ่งอาจสร้างสถานการณ์ที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกให้แก่ปธน.เฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ ผู้นำฟิลิปปินส์คนปัจจุบัน ICC ระบุว่า หนึ่งในองค์คณะตุลาการเบื้องต้นได้อนุมัติคำร้องขอของอัยการให้ดำเนินการสอบสวนอีกครั้งเนื่องจาก “ไม่พอใจ” กับการดำเนินการของรัฐบาลฟิลิปปินส์ ICC ระบุผ่านแถลงการณ์เมื่อวานนี้ (26 ม.ค.) ว่า “ความคืบหน้าและการดำเนินการต่าง ๆ ในฟิลิปปินส์ที่ได้รับการประเมินโดยรวม ไม่ถือเป็นขั้นตอนการสืบสวนที่หนักแน่น เป็นรูปธรรม และมีความคืบหน้าเพียงพอที่จะสะท้อนถึงกระบวนการสืบสวนของ ICC” ทั้งนี้ ปธน.มาร์กอสต้องตัดสินใจว่า ฝ่ายบริหารของเขาจะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนของ ICC หรือไม่ โดยก่อนหน้านี้เขากล่าวว่า ไม่มีความจำเป็นที่ผู้สอบสวนของ ICC จะต้องมาที่ฟิลิปปินส์ เนื่องจากฟิลิปปินส์มีสถาบันที่มีประสิทธิภาพ อนึ่ง ปธน.มาร์กอสได้รับตำแหน่งปธน.พร้อมกับที่นางซาร่า ดูเตอร์เต ลูกสาวของอดีตปธน.ดูเตอร์เต ได้รับเลือกเป็นรองปธน. อย่างไรก็ตาม นายดูเตอร์เตไม่ได้ให้การสนับสนุนปธน.มาร์กอสโดยตรงแต่อย่างใด องค์กรสิทธิมนุษยชนฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) ออกมาระบุต่อจากการตัดสินใจครั้งล่าสุดของ ICC ว่า “ICC ได้เสนอเส้นทางไปต่อเพื่อเติมช่องว่างด้านความรับผิดชอบ” ทั้งนี้ ข้อมูลของรัฐบาลฟิลิปปินส์ระบุว่า […]
รมว.ยุติธรรมทั่วโลกร่วมประชุมที่อังกฤษหลัง ICC ออกหมายจับ 'ปูติน' : อินโฟเควสท์รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจากทั่วโลกจะเข้าประชุมร่วมกันที่กรุงลอนดอนในวันนี้ (20 มี.ค.) เพื่อหารือเรื่องการยกระดับการสนับสนุนศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) หลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ICC ได้มีการออกหมายจับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ ICC กล่าวหาว่าปธน.ปูตินก่ออาชญากรรมสงครามด้วยการเนรเทศและย้ายถิ่นฐานประชากรที่เป็นเด็กอย่างผิดกฎหมายจากพื้นที่ยึดครองในยูเครนเข้าไปยังรัสเซีย ซึ่งทางรัสเซียได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว พร้อมระบุว่าการตั้งข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นเรื่องยอมรับไม่ได้ และไม่มีผลบังคับทางกฎหมายในรัสเซียเนื่องจากรัสเซียไม่ใช่สมาชิก ICC นายโดมินิค ราบ รองนายกรัฐมนตรีอังกฤษกล่าวว่า “เรามารวมตัวกันในกรุงลอนดอนวันนี้ด้วยสาเหตุเดียว นั่นคือการนำอาชญากรสงครามมารับโทษต่อความโหดร้ายที่ได้รุกรานยูเครนอย่างไม่เหมาะสม และเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย อังกฤษและประชาคมระหว่างประเทศ จะยังคงให้การสนับสนุนเงินทุน บุคคลากร และความเชี่ยวชาญแก่ ICC ต่อไปเพื่อทำให้แน่ใจว่าจะสามารถให้ความยุติธรรมได้” อังกฤษให้คำมั่นที่จะสนับสนุนเงินทุนแก่ ICC จำนวน 1 ล้านปอนด์ (1.22 ล้านดอลลาร์) ในปีนี้ และกระทรวงยุติธรรมอังกฤษคาดการณ์ว่า ประเทศอื่น ๆ จะให้การสนับสนุนทางการเงินในระหว่างการประชุมที่กรุงลอนดอน ซึ่งอังกฤษจะเป็นเจ้าภาพร่วมกับเนเธอร์แลนด์ กระทรวงยุติธรรมอังกฤษระบุว่า เงินทุนดังกล่าวจะใช้เพื่อฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สืบสวนเพื่อตรวจสอบอาชญากรรมสงครามที่ถูกกล่าวหา รวมถึงการช่วยเหลือทั้งร่างกายและจิตใจแก่เหยื่อ โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 มี.ค. 66) Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine
มหากาพย์จับ ดูแตร์เต บทพิสูจน์ความยุติธรรม ทรงอิทธิพลแค่ไหนก็เข้าคุกได้การจับกุมโรดริโก ดูแตร์เต อดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ โดยศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่พิสูจน์ว่าความยุติธรรมมีอยู่จริง แม้แต่ผู้มีอำนาจก็ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ICC ออกหมายจับดูแตร์เตอย่างรวดเร็ว ตามด้วยการจับกุมที่สนามบิน และส่งตัวไปยังกรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์...
