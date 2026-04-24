ฟิตเนสยุคใหม่: โอกาสทองแห่งเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์

อุตสาหกรรมฟิตเนสทั่วโลกและในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงจากโมเดลเดิมไปสู่เศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ (Experience Economy) ที่เน้นการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค
อุตสาหกรรม ฟิตเนส ทั่วโลกกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในปี 2023 มีมูลค่าสูงถึง 1.06 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 35 ล้านล้านบาท และคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 1.41 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 46.5 ล้านล้านบาท ภายในปี 2571 ประเทศไทยเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตนี้ โดยในปี 2566 อุตสาหกรรม ฟิตเนส ไทยสร้างรายได้ถึง 42,292 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.
23% จากปีก่อนหน้า และติดอันดับ 32 จาก 218 ประเทศทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุตสาหกรรมนี้คือการมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ (Experience Economy) มากกว่าแค่การออกกำลังกายแบบเดิมๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งปรากฏการณ์ Mass Workouts หรือการออกกำลังกายแบบหมู่ที่กำลังได้รับความนิยม ซึ่งสามารถดึงดูดเม็ดเงินจำนวนมากและสร้างความร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลกได้ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้รูปแบบธุรกิจฟิตเนสในประเทศไทยกำลังเปลี่ยนจากโมเดลรายได้จากสมาชิกรายเดือนหรือรายปี ไปสู่โมเดล Wellness On-Demand ที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค นอกจากนี้ ตลาดฟิตเนสไทยยังมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีมูลค่า GDP ทั้งทางตรงและทางอ้อมกว่า 218,000 ล้านบาท ในปี 2568-2569 ขยายตัวเกือบ 7% แม้ว่ารายได้ส่วนใหญ่จะยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และเมืองใหญ่ แต่ก็มีแนวโน้มที่คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปจะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอมากขึ้น โดยกว่า 60% เลือกใช้บริการในฟิตเนสมากกว่าสถานที่สาธารณะ เนื่องจากต้องการสังคมและคลาสออกกำลังกายที่มีมาตรฐาน อุตสาหกรรมฟิตเนสยุคใหม่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการฟิตร่างกายเท่านั้น แต่ยังถูกนำเสนอเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และเศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ (Experience Economy) ซึ่งส่งผลให้มีการใช้จ่ายมากขึ้น รูปแบบการออกกำลังกายก็เปลี่ยนไปจากในฟิตเนสเป็นการออกกำลังกายหมู่ เช่น การแข่งขันวิ่งมาราธอน การเต้นแอโรบิกในสวนสาธารณะ และอีเวนต์การออกกำลังกายแบบ Experience-driven Event ที่ผสมผสานกีฬา ดนตรี และแสงสีเสียงเข้าด้วยกัน การเปลี่ยนแปลงนี้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยสามารถสร้าง Big Event Workouts ที่สอดคล้องกับ Wellness Tourism และดึงดูดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศได้อย่างมหาศาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างสงกรานต์ ซึ่งดึงดูดทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโล
ฟิตเนส อุตสาหกรรมฟิตเนส เศรษฐกิจเชิงประสบการณ์ Wellness Tourism Mass Workouts
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
'พิมพ์ภัทรา' นำทีมศึกษาโมเดลคิตะคิวชู สู่ 'นิคมฯ Circular' ชมกระบวนการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์-หลอดฟลูออเรสเซนต์“พิมพ์ภัทรา” หารือผู้แทนจากเมืองคิตะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทรัพยากรตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการรีไซเคิลแผงโซลาร์เซลล์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ ตอกย้ำเป้าหมายการผลักดัน BCG Model (Bio-Circular-Green Economy)...
Read more »
รัฐบาลเพื่อไทยเดินหน้า นโยบาย 'นำเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดิน'รัฐบาลเพื่อไทยเตรียมผลักดันนโยบาย 'นำเศรษฐกิจใต้ดินขึ้นมาบนดิน' โดยจะพยายามดึงธุรกิจในระบบนอกระบบภาษี (Informal Economy) และ เศรษฐกิจใต้ดิน (Underground Economy) เข้าสู่ระบบภาษี
Read more »
สอน.ร่วมขบวนลดโลกเดือดรู้จัก อุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ตามนโยบาย “ปฏิรูปอุตสาหกรรม” ที่ทำให้ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) เข้ามารับภารกิจผลักดันอนาคตอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลให้ก้าวไปถึงเป้าหมาย Bio Economy เพื่อทำให้อ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ
Read more »
DEX ผนึกไอคอนสยามเปิด 'One Piece Pop-up Cafe' ครั้งแรกในไทย ดึงดูดแฟนคลับ สร้างรายได้ 100 ล้านบาทDEX ร่วมมือกับ Toei Animation และ ICONSIAM เปิด 'One Piece Pop-up Cafe in Thailand' คาเฟ่ธีมวันพีซครั้งแรกในไทย หวังดึงดูดแฟนคลับและสร้างรายได้ 50-100 ล้านบาท จากกระแส Experience Economy ที่กำลังมาแรง
Read more »
วัน เอเชีย เวนเจอร์ส ปั้น ‘SIAM Songkran’ Iconic Holiday Festival แห่งเอเชียดึงทัวริสต์คุณภาพวัน เอเชีย เวนเจอร์ส เดินหน้าปั้น ‘SIAM Songkran’ สู่ Thailand’s Iconic Holiday Festival ปักหมุดเทศกาลแห่งภูมิภาคเอเชีย ดึงนักท่องเที่ยวคุณภาพ รับเทรนด์ Experience Economy ปลุกเม็ดเงินสะพัดกว่า 300 ล้าน
Read more »
“มาสคอต” ไม่ใช่แค่ความน่ารัก! ไทยชี้เทรนด์โลก Experience Economy ปั้นแบรนด์ด้วย ‘ตัวละคร’ ทำเงินระยะยาวสนค. ชี้ชัด “เศรษฐกิจประสบการณ์” มาแรง ผู้บริโภคซื้อ “ความรู้สึก” มากกว่าสินค้า ดันการตลาดคาแรกเตอร์–มาสคอต กลายเป็นอาวุธใหม่ของแบรนด์ยุคโซเชียล
Read more »