ฟอร์ดยืนยันนำรถ BRONCO มาไทยปี 2570 ไม่หวั่นภาษี EV ขึ้น 35%
ฟอร์ด ประเทศไทย ยืนยันแผนนำ Ford Bronco รุ่น EV และ REEV มาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในปี 2570 พร้อมระบุยอดขายเป้าหมาย 400 คัน ย้ำผลภาษีนำเข้า 35% ไม่สะเทือนกลุ่มลูกค้าหลัก
นาย รัฐการ จูตะเสน กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย ประกาศยืนยันแผนธุรกิจชัดเจนว่า บริษัทมีเจตจำนงแน่วแน่ในการนำรถยนต์ Ford Bronco เข้ามาเปิดตัวและวางจำหน่ายใน ตลาดรถยนต์ไทย อย่างเป็นทางการภายในปี พ.ศ. 2570 เพื่อเติมเต็มความหลากหลายในไลน์อัพผลิตภัณฑ์ของบริษัท นอกเหนือจากรถรุ่นหลักอย่างฟอร์ด เรนเจอร์ และฟอร์ด เอเวอเรสต์ ที่มีอยู่ประจำการในปัจจุบัน
กลยุทธ์สินค้า Ford Bronco REEV และ EV
ฟอร์ด บรองโก ที่จะนำเข้ามาในครั้งนี้ออกแบบมาเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความหรูหราและสมรรถนะสูง โดยมีตัวเลือกให้ 2 ประเภทพลังงานขับเคลื่อน ได้แก่ รุ่น REEV และรุ่น EV ล้วน ซึ่งฟอร์ดได้ทำการนำเข้ารถรุ่นดังกล่าวมาจัดแสดงเบื้องต้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับทราบถึงนโยบายที่ชัดเจนและมั่นคงของบริษัทในการเข้าตลาดในปีหน้าแล้วAlso readปีใหม่ 2570 CAAT ขอความร่วมมือสายการบินลดราคาตั๋วเครื่องบิน 20% ระวังซื้อตั๋วผ่าน OTA
จุดขายสำคัญของการนำฟอร์ด บรองโกมาทำตลาด คือความสามารถในการใช้งานที่ยืดหยุ่นและตอบโจทย์ระยะทางไกล โดยรุ่นเครื่องยนต์ REEV สามารถวิ่งได้ไกลถึง 1,200 กม. และยังเสริมด้วยระบบไฟฟ้าสามารถวิ่งได้ไกล 200 กม. สำหรับรุ่น EV ล้วนนั้นสามารถวิ่งได้ไกลถึง 610 กม. ต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐาน NEDC ซึ่งแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีขั้นสูงที่ฟอร์ดต้องการนำเสนอให้แก่คนใช้รถในประเทศไทย
ฟอร์ดได้กำหนดกำหนดการนำฟอร์ด บรองโกมาจัดแสดงอย่างเป็นทางการในงานมหกรรมยานยนต์ มอเตอร์เอ็กซ์โป 2026 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 13 ธันวาคม 2569 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ผู้สนใจและลูกค้าที่มีศักยภาพได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่นี้ก่อนวันวางจำหน่ายจริงในปี พ.ศ. 2570
ผลกระทบภาษีนำเข้า EV 35% และมุมมองผู้บริหาร
นายรัฐการ จูตะเสน ระบุว่า มาตรการปรับอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์ EV ใหม่ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 10% เป็น 35% ที่รัฐบาลประกาศใช้นั้น ไม่ได้ทำให้ฟอร์ดต้องเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินธุรกิจแต่อย่างใด โดยเขามองว่านโยบายดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปกป้องอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย ซึ่งถือเป็นเรื่องดีสำหรับผู้ผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนในประเทศ
อย่างไรก็ตาม กรรมการผู้จัดการ ฟอร์ด ประเทศไทย ได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่าการปรับขึ้นภาษีครั้งนี้ควรจะมีการบริหารจัดการโควตานำเข้ารถยนต์ให้เหมาะสมและรอบคอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการสต็อกสินค้าหรือสต๊อกรถจำนวนมาก ซึ่งอาจนำไปสู่สงครามราคาในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2570 ได้
นายรัฐการได้ชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่จะมีความเสี่ยงต่อการตัดสินใจซื้อรถยนต์ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม นี้ เพื่อหลีกเลี่ยงภาระภาษีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดอาจชะลอตัวลงในช่วง 2 เดือนแรกของปีหน้า และอาจเกิดการปรับตัวหรือสงครามราคาได้สูงในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ฟอร์ดต้องติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือ
เป้าหมายยอดขายและทิศทางตลาดรถยนต์ไทย
ฟอร์ดประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายยอดขายเบื้องต้นสำหรับฟอร์ด บรองโก ไว้ที่ 400 คันเป็นอย่างน้อย ซึ่งสะท้อนถึงความมั่นใจในฐานลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีความต้องการรถยนต์สไตล์ SUV พรีเมี่ยม และเชื่อว่าลูกค้าของฟอร์ดที่กำลังมองหาพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ จะให้การตอบรับเป็นอย่างดี และเรื่องของภาษีไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้
ในส่วนของภาพรวมธุรกิจในปีนี้ นายรัฐการคาดการณ์ว่าประเทศไทยจะมียอดขายรถยนต์โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 695,000 คัน โดยอ้างอิงจากตัวเลขยอดขายกว่า 570,000 คัน ในช่วง 10 เดือนแรกของปี และฟอร์ดมีเป้าหมายยอดขายส่วนตัวอยู่ที่ 14,500 คัน ซึ่งลดลงจากยอดจำหน่ายในปี พ.ศ. 2568 ที่ทำได้ 18,000 คัน
เขายังเน้นย้ำว่ารัฐบาลควรมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่เข้มข้นกว่าช่วง 3 ปีก่อนหน้านี้ เพื่อรักษาฐานการผลิตในประเทศให้แข็งแกร่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้ามาของค่ายรถยนต์จีนที่ถือเป็นเรื่องดี แต่ต้องมีการบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านให้เหมาะสม เพื่อรักษาสมดุลของตลาดและอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาว
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