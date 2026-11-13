TH
Advertisement
Entertainment

ฟรีน สโรชา เบ็คกี้ รีเบคก้า สร้างสถิติ 13 เดือน 11 วัน สัมฤทธิ์ผลวงการบันเทิง

daradaily#11 in ประเทศไทย
ฟรีน สโรชา เบ็คกี้ รีเบคก้า สร้างสถิติ 13 เดือน 11 วัน สัมฤทธิ์ผลวงการบันเทิง
ฟรีน สโรชา · เบ็คกี้ รีเบคก้า · Unspoken The EP
Advertisement

รวมผลงานล่าสุดของ 'ฟรีน สโรชา' และ 'เบ็คกี้ รีเบคก้า' เปิดตัวอัลบั้ม Unspoken World Tour และงาน MCM x Monchhichi สะท้อนความสำเร็จก้าวสำคัญของนักแสดงสาวคู่ใจ

วันที่ 13 ของเดือน 11 ถือเป็นวันพิเศษที่นักติดตามวงการบันเทิงไทยให้ความสนใจเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิดของนักแสดงสาวชื่อดังทั้งสองคือ " ฟรีน สโรชา" และ " เบ็คกี้ รีเบคก้า" ทั้งสองคนล้วนสร้างปรากฏการณ์และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเวลาดังกล่าว โดยแต่ละคนมีกิจกรรมสำคัญที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ระดับโลกและการเปิดตัวผลงานชิ้นเอกของตนเอง

เบ็คกี้ เปิดอัลบั้ม Unspoken พร้อมประกาศ World Tour

เบ็คกี้ รีเบคก้า ได้เปิดตัวอัลบั้ม "Unspoken the EP" ซึ่งมีซิงเกิลทั้งหมด 5 เพลง ได้แก่ Here Right Now, Skin, Stuck in Between, Unsaid และ Tonight โดยเพลงแรก "Here Right Now" ออกแบบให้เป็นแนวป๊อปฟังง่าย มีชาร์เลท วาศิตา และเพื่อน ๆ มาร่วมแจมในมิวสิกวิดีโอด้วย มู้ดและโทนสีของวิดีโอมีความสดใสและน่ารักมาก

Also readแดฟนีย์ คีน เผยภาพฮอลลีวูดวัยเด็ก เคยถูกเสนอโคเคนตอน 11-13 ปี ยกย่องฮิวจ์ แจ็กแมนเป็นผู้ปกป้อง

นอกจากนี้ เบ็คกี้ ยังได้ประกาศการจัดตาราง "REBECCA ARMSTRONG 'UNSPOKEN' 1ST WORLD TOUR" ซึ่งเป็นทัวร์คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งแรกของเธอ โดยเริ่มที่เมือง MANILA ในวันที่ 13 ธันวาคมนี้ และต่อด้วย 5 เมืองในเดือนมกราคม ปี 2027 ได้แก่ MEXICO CITY, GUADALAJARA, LIMA, SANTIAGO และ SÃO PAULO

แผนการเดินทางทัวร์ยังครอบคลุมอีกหลายเมืองที่ยังรอการประกาศอย่างเป็นทางการในอนาคต ทำให้แฟน ๆ ทั่วโลกต่างตื่นเต้นกับโอกาสที่จะได้ชมการแสดงสดของเธอในเมืองต่าง ๆ มากมาย

Advertisement

ฟรีน สโรชา เปิดตัวคอลเลกชันพิเศษที่ฮ่องกง

ฟรีน สโรชา เข้าร่วมงานเปิดตัวคอลเลกชันเอ็กซ์คลูซีฟในงาน "MCM x Monchhichi Launch in Hong Kong" โดยเธอสวมชุดเดรสผ้าเดนิมดีไซน์ประดับคริสตัลระยิบระยับ พร้อมเพิ่มลูกเล่นความเท่ด้วยผ้าโพกหัวลายโมโนแกรมเฉพาะของ MCM

ลุคของฟรีนดูสมบูรณ์แบบเมื่อประกอบกับถุงเท้าสีขาวสะอาดตากับรองเท้าหนังสีดำสุดคลาสสิก และกระเป๋าพิมพ์ลายเซ็นเจอร์ที่มีรูปม่อนชิชิ ซึ่งเป็นจุดเด่นของแบรนด์ที่เธอเลือกนำมาใช้เพื่อเสริมความโดดเด่นให้กับชุด

ทั้งสองนักแสดงสาวต่างพิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นและดนตรี โดยกิจกรรมเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตและการยอมรับในระดับนานาชาติของทั้งคู่

ผลกระทบต่อกันและกันต่อวงการบันเทิงไทย

ความสำเร็จของเบ็คกี้ รีเบคก้าในการเปิดอัลบั้มและการทัวร์ระดับโลกลดข้อจำกัดในการเข้าถึงตลาดสากล ทำให้ชื่อของเธอเป็นที่จดจำในวงกว้าง ขณะที่ฟรีน สโรชา ก็เสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะไอดอลแฟชั่นระดับเอเชียผ่านร่วมงานแบรนด์หรูอย่าง MCM

Advertisement

การที่ทั้งสองคนมีวันเกิดในวันเดียวกันยังสร้างความฮือฮาในโซเชียลมีเดีย ทำให้นักติดตามต่างแสดงความยินดีและติดตามผลงานชิ้นสำคัญของพวกเขาอย่างใกล้ชิด

นี่เป็นสัญญาณที่ดีว่าวงการบันเทิงไทยมีศักยภาพในการผลิตเนื้อหาและนักแสดงที่มีคุณภาพระดับสากล ทั้งในด้านการแสดง ดนตรี และแฟชั่น

ทิศทางในอนาคตและแผนการขับเคลื่อน

เบ็คกี้ รีเบคก้า มีแผนที่จะขยายการทัวร์ไปยังเมืองใหม่ ๆ ที่ยังไม่ถูกเปิดเผย ทำให้แฟน ๆ ต้องคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด สำหรับฟรีน สโรชา การร่วมงานกับแบรนด์ระดับโลกเช่น MCM จะส่งผลให้เธอมีโอกาสทำงานกับแบรนด์ระดับไฮเอนด์มากขึ้น

ทั้งสองคนมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ในไทย และคงเป็นแรงผลักดันให้วงการบันเทิงไทยมีบทบาทในเวทีโลกอย่างแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

daradaily#11 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Advertisement
ฟรีน สโรชา เบ็คกี้ รีเบคก้า Unspoken The EP MCM Monchhichi World Tour Charlath Wasita

More on Entertainment

See all

DronTech Asia 2026 เปิดตัวในไทย ดึง 150 บริษัท จาก 15 ประเทศ แสดงเทคโนโลยีโดรนและหุ่นยนต์

กระทรวงดิจิทัลฯ เปิด DronTech Asia 2026 ที่เมืองทองธานี วันที่ 11-13 พ.ย.นี้ ดึง 150 บริษัทจาก 15 ประเทศ นำเสนอเทคโนโลยีโดรนและระบบไร้คนขับล่าสุด ยกระดับอุตสาหกรรมไทย

thaipost

ข่าวล่าสุด · ประเทศไทย

See all
Up nextDronTech Asia 2026 เปิดตัวในไทย ดึง 150 บริษัท จาก 15 ประเทศ แสดงเทคโนโลยีโดรนและหุ่นยนต์