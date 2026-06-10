ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา ซัดประตูชัยพาโปรตุเกส เบียดชนะไนจีเรีย

ทีมชาติโปรตุเกสลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเปิดฉากฟุตบอลโลก 2026 พบกับไนจีเรีย ยอดทีมจากทวีปแอฟริกาที่ศึกเวิลด์คัพ หนนี้ไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแต่นาที 37 ไนจีเรีย มาทวงประตูไล่ตีเสมอ 1-1 ได้สำเร็จ จากความยอดเยี่ยมของ เอกอร์ อดัมส์ เบียดเอาชนะ กอนซาโล อินาซิโอ ก่อนแตะหลบ ดีโอโก้ ดาโลต์ แล้วให้ ฟิซาโย่ เดเล่-บาชิรู ก่อนคืนต่อให้ อดัมส์ หลุดเข้าไปซัดลอดขา ดิโอโก้ คอสต้า เข้าไป ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังทัพฝอยทองหมุนเวียนผู้เล่นเปลี่ยนทีเดียว 9 คน ขณะที่ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ โดนถอดออกมาพักนาที 65 นาที 75 ทีมชาติโปรตุเกสขยับแซงขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 จากความยอดเยี่ยมของ ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา ลากตัดจากขวาเข้าไปซัดหนีมือ โอโคเย่ เข้าไปสุดสวยดิโอโก้ คอสต้า - เนลสัน เซเมโด้, รูเบน ดิอาส, กอนซาโล อินาซิโอ, ดีโอโก้ ดาโลต์ - วิตินญา, เจา เนเวส - ตรินเกา, บรูโน แฟร์นันด์ส, เปโดร เนโต้ - คริสเตียโน่ โรนัลโด้มาดูก้า โอโคเย่ - คริสเตียน อัคปาน, เซมี่ อจายี่, คัลวิน บาสซี่ย์, บรูโน โอเนียมชี - อเล็กซ์ อิโวบี้, วิลเฟร็ด เอ็นดีดี้, ฟิซาโย่ เดเล่-บาชิรู - โทชุควู เอ็นนาดี, เอกอร์ อดัมส์, โมเซส ไซมอน
ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา เป็นฮีโร่ซัด ประตูชัย พา โปรตุเกส เบียดเอาชนะ ไนจีเรีย หวุดหวิด 2-1 คว้าชัยส่งท้ายเกม อุ่นเครื่อง ก่อนประเดิม ฟุตบอลโลก 2026 ในวันที่ 17 มิ.
ย.
นี้ ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ เมื่อคืนวันพุธที่ 10 มิถุนายน ที่ผ่านมา ทีมชาติโปรตุเกส ลงอุ่นเครื่องนัดสุดท้ายก่อนเปิดฉากฟุตบอลโลก 2026 พบกับ ไนจีเรีย ยอดทีมจากทวีปแอฟริกาที่ศึก เวิลด์ คัพ หนนี้ไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายแต่นาที 37 ไนจีเรีย มาทวงประตูไล่ตีเสมอ 1-1 ได้สำเร็จ จากความยอดเยี่ยมของ เอกอร์ อดัมส์ เบียดเอาชนะ กอนซาโล อินาซิโอ ก่อนแตะหลบ ดีโอโก้ ดาโลต์ แล้วให้ ฟิซาโย่ เดเล่-บาชิรู ก่อนคืนต่อให้ อดัมส์ หลุดเข้าไปซัดลอดขา ดิโอโก้ คอสต้า เข้าไป ก่อนจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ ครึ่งหลังทัพฝอยทองหมุนเวียนผู้เล่นเปลี่ยนทีเดียว 9 คน ขณะที่ คริสเตียโน่ โรนัลโด้ โดนถอดออกมาพักนาที 65 นาที 75 ทีมชาติโปรตุเกสขยับแซงขึ้นนำอีกครั้ง 2-1 จากความยอดเยี่ยมของ ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา ลากตัดจากขวาเข้าไปซัดหนีมือ โอโคเย่ เข้าไปสุดสวยดิโอโก้ คอสต้า - เนลสัน เซเมโด้, รูเบน ดิอาส, กอนซาโล อินาซิโอ, ดีโอโก้ ดาโลต์ - วิตินญา, เจา เนเวส - ตรินเกา, บรูโน แฟร์นันด์ส, เปโดร เนโต้ - คริสเตียโน่ โรนัลโด้มาดูก้า โอโคเย่ - คริสเตียน อัคปาน, เซมี่ อจายี่, คัลวิน บาสซี่ย์, บรูโน โอเนียมชี - อเล็กซ์ อิโวบี้, วิลเฟร็ด เอ็นดีดี้, ฟิซาโย่ เดเล่-บาชิรู - โทชุควู เอ็นนาดี, เอกอร์ อดัมส์, โมเซส ไซมอ
โปรตุเกส ไนจีเรีย ฟุตบอลโลก 2026 ฟรานซิสโก้ คอนไซเซา ประตูชัย อุ่นเครื่อง ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติ ครึ่งแรก ครึ่งหลัง เปลี่ยนผู้เล่น ถอดออกมาพัก ซัดประตู ประตูชัย ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู ประตู
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