พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล รอง ผอ.รมน.พิจิตร เปิดปฏิบัติภารกิจป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ ต.เขาทราย ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล รอง ผอ.รมน.พิจิตร พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองอำเภอทับคล้อ ตำรวจ สภ.ทับคล้อ และผู้นำท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อ.ทับคล้อ ลงพื้นที่เปิดปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ "รวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติด แบบบูรณาการ" ในพื้นที่ ต.เขาทราย ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร โดยได้ดำเนินการนิมนต์พระจาก วัดเขาทราย วัดมงคลทับคล้อ และ วัดป่าเรไรย์ จำนวน 38 รูป เพื่อดำเนินการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในร่างกายพระสงฆ์ปรากฏว่าพบพระลูกวัดแห่งหนึ่งมีฉี่เป็นสีม่วง หรือ พบสารเสพติดในร่างกาย ทำการสอบสวนครั้งแรกให้การปฏิเสธเสียงแข็ง โดยอ้างเหตุผลต่างๆนานา แต่สุดท้ายก็ยอมแพ้ด้วยหลักวิทยาศาสตร์และยอมรับว่าเสพยาบ้าจริงจึงได้ทำการลาสิกขาโดยทันทีเพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป
Drug Crime Police Community Religion Community Policing
