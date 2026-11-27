พ.ต.อ.ทวี สอดส่องเสนอ พ.ร.บ.กัญชาฯ คุมการครอบครอง-ยึดทรัพย์ขบวนการค้ายา
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยื่นร่าง พ.ร.บ.กัญชา ฉบับพรรคประชาชาติ เน้นล็อกสถานะยาเสพติด-ยึดทรัพย์ตัดวงจรนายทุน ระบุกัญชาเป็นประตูสู่เฮโรอีนในเยาวชน
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม หัวหน้า พรรคประชาชาติ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ประกาศหลักการสำคัญในร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ที่ พรรคประชาชาติ เสนอแนะเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 โดยยืนยันว่ามาตรการควบคุมการครอบครองและการใช้กฎหมายฟอกเงินคือกุญแจสำคัญในการตัดวงจรนายทุนค้ายาเสพติดรายใหญ่
ในช่วงเวลา 10.30 น. ของวันดังกล่าว ศูนย์ศึกษาปัญหาการเสพติด (ศศก.) จัดงานเสวนาเรื่องนโยบายสาธารณะขึ้นที่ห้องวีนัส โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยร่วมมือกับเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ (YNAC) และสมาคมจิตเวชศาสตร์การเสพติดแห่งประเทศไทย (TSAP) เพื่อระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ พ.ร.บ. กัญชาฉบับไหน แก้ปัญหาได้จริง โดยมี ดร.นพ.บัณฑิต ศรไพศาล ที่ปรึกษาเครือข่าย YNAC เป็นพิธีกรนำอภิปรายAlso read'ณวัฒน์' ชนะคดี 'กามิน' แฉทนายคู่กรณีซัดกระดาษใส่หน้าบัลลังก์
พ.ร.บ.กัญชา พรรคประชาชาติ ยึดอนุสัญญาสหประชาชาติ
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ของพรรคประชาชาติ ซึ่งยื่นเสนอต่อรัฐสภาเมื่อเดือนกรกฎาคม 2569 นั้น พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ระบุว่าต้องยึดตามหลักอนุสัญญาเดี่ยวว่าด้วยยาเสพติดให้โทษ ค.ศ. 1961 (Single Convention on Narcotic Drugs, 1961) ของสหประชาชาติที่กำหนดให้การใช้สารเสพติดจำกัดอยู่เฉพาะทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์เท่านั้น
หลักการสำคัญของร่างกฎหมายฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 เสาหลัก ได้แก่ การล็อกสถานะกัญชาที่ไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ด้านการแพทย์ การศึกษาวิจัย และวิทยาศาสตร์ ให้ถือเป็นยาเสพติดให้โทษตามประมวลกฎหมายยาเสพติดทันที
มาตรา 47-48 เอาผิดหนัก-ยึดทรัพย์ตัดวงจรนายทุน
มาตรา 47 ของร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และวิจัย เป็นความผิดร้ายแรงเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ส่วนมาตรา 48 กำหนดให้ความผิดดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ให้อำนาจเจ้าพนักงานในการตรวจยึดทรัพย์สิน เนื่องจากพ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างของราคาอาจสูงถึงกว่า 300 เท่า โดยในประเทศไทยกิโลกรัมละประมาณ 3,000 บาท แต่เมื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เช่น อินเดีย ราคาพุ่งสูงกว่า 1 ล้านบาท
กัญชาเป็นประตูสู่เฮโรอีนในเยาวชน ข้อมูล ศศก.
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง ยังสะท้อนวิกฤตสังคมไทยว่าแม้กำลังเผชิญสังคมผู้สูงอายุและอัตราการเกิดต่ำ แต่มีผู้ต้องขังในเรือนจำราว 300,000 คน เป็นคดียาเสพติดกว่า 200,000 คน และอยู่ในระบบคุมประพฤติอีกกว่า 400,000 คน คดียาเสพติดกว่า 300,000 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเยาวชนและวัยแรงงาน
ข้อมูลสถิติรายวันจากศูนย์ข้อมูลยาเสพติดของสำนักงาน ป.ป.ส. ชี้ว่ากัญชาแพร่ระบาดสู่เยาวชนและร้านบางแห่งมักลักลอบขายเฮโรอีนแฝงให้วัยรุ่นเสพติดจนกัญชากลายเป็นประตูสำคัญที่นำไปสู่การใช้ยาเสพติดชนิดร้ายแรงในสังคมไทย
โครงสร้างคณะกรรมการควบคุมการครอบครองตามมาตรฐานแพทย์
การกำหนดฐานความผิดเรื่องการครอบครองไว้อย่างชัดเจนจึงสำคัญ เพราะแม้แต่แคนาดาก็ยังจำกัดปริมาณการครอบครองส่วนบุคคลไว้ไม่เกิน 30 กรัมต่อวัน เพื่อป้องกันการกักตุนและลักลอบจำหน่ายเนื่องจากไม่อาจรู้เจตนาของผู้ครอบครองจำนวนมากได้ว่าจะนำไปส่งออกหรือแพร่ระบาดต่อหรือไม่
โครงสร้างคณะกรรมการตามร่างกฎหมายนี้ส่วนใหญ่จะเป็นบุคลากรทางการแพทย์เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ที่อนุญาตให้ใช้เฉพาะทางการแพทย์ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมพิจารณาอนุมัติการขออนุญาตและการครอบครอง
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