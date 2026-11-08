พ.ต.อ.ทวีสอดส่องเสนอโมเดลกระจายอำนาจแก้วิกฤตชายแดนใต้
พ.ต.อ.ทวีสอดส่องหัวหน้าพรรคประชาชาติชี้ทางออกชายแดนใต้ด้วยการกระจายอำนาจใช้โมเดล กทม. ย้ำนโยบายสร้างคนแทนวัตถุเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืน
พ.ต.อ.ทวีสอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อและหัวหน้า พรรคประชาชาติ ได้เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในภาคใต้ด้วย การกระจายอำนาจ อย่างเต็มรูปแบบ โดยย้ำว่าโมเดลการบริหารงานแบบกรุงเทพมหานครควรนำมาปรับใช้ในพื้นที่สามจังหวัด ชายแดนใต้ เพื่อสร้างสันติภาพที่แท้จริง เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 นายแพทย์สุภทร ฮาสุวรรณ ตัวแทนพรรคประชาชนจากจังหวัดสงขลา, นายสุไลมาน บือแนปีแน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก พรรคประชาชาติ และทนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ตัวแทนพรรคกล้าธรรม ได้ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในเวทีนี้ด้วย
วิกฤตธรรมาภิบาลและความล้มเหลวของโครงสร้างรัฐ
พ.ต.อ.ทวีสอดส่อง ได้ระบุชัดเจนว่าสังคมไทยกำลังโหยหาหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม แต่รัฐกลับแสดงให้เห็นถึงความไม่เต็มใจในการนำหลักนิติธรรมสากลมาจับ การสะท้อนความล้มเหลวที่ชัดเจนที่สุดคือกระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะด้านราชทัณฑ์ซึ่งได้รับคะแนนเพียง 0.25 จากคะแนนเต็ม 1 เท่านั้น สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงแนวคิดที่มองว่าราชทัณฑ์คือการเนรเทศคนไปสู่สังคมอื่นมากกว่าการแก้ไขฟื้นฟู ในมิติการศึกษา จังหวัดนราธิวาสมีสถิติเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาสูงสุดของประเทศซึ่งสูงถึง 50% ส่งผลให้เยาวชนจำนวนมากต้องดิ้นรนไปศึกษาต่อในประเทศอื่น ๆ เช่น อียิปต์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย แต่กลับเผชิญปัญหาเรื่องที่พักอาศัยAlso readไอซ์รักชนกแฉเกมการเมืองพท.ล็อกอำนาจ กมธ. ทำให้แก้ปัญหาน้ำเสียแม่น้ำสายไม่ได้
นโยบายรัฐที่ผิดพลาดและงบประมาณที่สูญเปล่า
ก่อนหน้ายุคของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ยึดอำนาจ เคยมีการอนุมัติงบประมาณผ่านคณะรัฐมนตรีราว 80 ล้านบาท เพื่อสร้างหอพักให้นักศึกษาไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะนักศึกษาสตรีที่อยู่ลำบาก แต่ปรากฏว่าหลังการยึดอำนาจเงินก้อนนั้นถูกนำไปทำเรื่องอื่นทั้งหมด วันนี้เวลาผู้นำจากต่างประเทศมาเยือน เราไม่กล้าพูดเรื่องนี้เลยเพราะเขาดินมาให้สร้าง นี่คือการสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำและวิธีการคิดของรัฐ พ.ต.อ.ทวีสอดส่อง ยังได้อภิปรายถึงเหตุการณ์ลอบยิงนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส จากพรรคประชาชาติ โดยระบุว่ามิใช่ครั้งแรกที่คนมุสลิมซึ่งหันมาทำงานการเมืองต้องเผชิญกับความรุนแรง พร้อมยกตัวอย่างประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคหะยีสulong ที่นำเสนอข้อเรียกร้อง 7 ข้อแต่กลับถูกบังคับสูญหาย รวมถึงอดีตสมาชิกวุฒิสภาฟachrุดดิน บอตอ ปริญญาชนมุสลิมผู้ก่อตั้งโรงเรียนดรุนศาสน์ที่ตัดสินใจเข้าสู่การเมืองและถูกลอบยิงเสียชีวิต
โมเดลการปกครองใหม่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นประชาชน
พ.ต.อ.ทวีสอดส่อง เน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญของการแก้ปัญหาไฟใต้หนีไม่พ้นเรื่องการบริหารและการปกครอง แม้ความยากจนหรือยาเสพติดจะมีทั่วประเทศ แต่สิ่งที่ทำให้ชายแดนใต้แตกต่างคือเรื่องอัตลักษณ์ ความเชื่อ และสิทธิในการจัดการตนเอง ทางรอดเดียวที่จะนำภาคใต้สู่สันติภาพคือ การกระจายอำนาจ โดยลองคิดใหม่นำโมเดลกรุงเทพมหานครที่มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ มาใช้กับ 3 จังหวัด เพื่อให้ไม่ถูกโจมตีว่าแบ่งแยกดินแดน หรือการปรับโครงสร้างสำนักงานอำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้เลขาธิการเป็นคนที่ประชาชนรู้สึกว่าเป็นคนของเรา ไม่ใช่คนของรัฐที่ถูกส่งมา
โครงการก่อสร้างที่ไม่ตอบโจทย์และอนาคตของเยาวชน
ในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พ.ต.อ.ทวีสอดส่อง ได้วิพากษ์วิจารณ์โครงการสร้างบ้านพัก 60 หลังในนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ซึ่งมอบให้ผู้เห็นต่างกลับมาอยู่อาศัยแต่กลับไม่มีใครมาอยู่จนบ้านพังเสียหาย พร้อมสะท้อนคำพูดของคนในพื้นที่ว่ารัฐสร้างบ้านโจรแล้วใครจะอยู่ เนื่องจากรัฐคิดตีกรอบให้อยู่ในวงจำกัดและมองคนเป็นวัตถุ นอกจากนี้ยังชี้ว่าถนนใน 3 จังหวัดเป็นถนนที่แย่ที่สุดเพราะมีทอนพิเศษที่ทำให้ถนนเสื่อมสภาพเร็ว พรรคประชาชาติจึงมีเป้าหมายชัดเจนว่าต้องสร้างคนไม่ใช่สร้างวัตถุเพราะการวัดความเจริญของประเทศวัดที่สมองและคุณภาพคน
ท้ายสุดพ.ต.อ.ทวีสอดส่อง ได้ยกประสบการณ์จากการลงพื้นที่ทอดกฐิน ณ วัดป่าไผ่ ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีประวัติศาสตร์บาดแผล พบว่าในงานมีแต่ผู้สูงอายุไร้เงาคนหนุ่มสาว ซึ่งสะท้อนความล้มเหลวของโครงการ พอไปดูแล้วหดหู่ใจเพราะเมื่อไม่มีเด็กเกิดใหม่ โรงเรียนจะทำอย่างไร บางโรงเรียนของรัฐมีนักเรียนเพียงคนเดียวแต่รัฐก็อยากสร้างอาคาร ในขณะที่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาที่มีเด็กเรียนเยอะกลับไม่มีเงินสร้างอาคารเพราะเวลางบมาจากทางรัฐ รัฐไม่ได้ฟังเสียงประชาชน แนวทางต่อไปคือการถ่ายโอนงานทั้งหมดมาอยู่กับท้องถิ่น หากเรามีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจน ภาคใต้จะต้องถึงเส้นทางการสันติภาพเสียที
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