พ.ต.อ.ทวี เปิดสายตรงรับฟังคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการ
พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง ลงพื้นที่จ.นราธิวาส พบปะกลุ่มคนรุ่นใหม่และนายอัฟฟาน หะยียูโซะ ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลนรา เอฟซี พร้อมมอบช่องทางสายตรงแก้ปัญหา
พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ และหัวหน้า พรรคประชาชาติ เป็นประธานนำคณะทำงาน พรรคประชาชาติ ลงพื้นที่จังหวัด นราธิวาส อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ณ ร้านกาแฟดอยช้าง (Doi Chaang Caffè) เพื่อรับฟังปัญหาและมุมมองจากประชาชนโดยตรง
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในมิติของความเป็นธรรม และรวบรวมข้อมูลจากภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบายผ่านกลไกของรัฐสภา โดยพล.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้ระบุอย่างชัดเจนว่าเป้าหมายของการมาพบปะกันในครั้งนี้ คือการเปิดรับข้อเสนอแนะจากกลุ่มคนรุ่นใหม่และนักธุรกิจในท้องถิ่นเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมAlso readธนพงษ์ น้อยวิจิตร ตัดสินใจหยุดพักตำแหน่งกรรมการประกันสังคมหลังถูกวินิจฉัยขาดคุณสมบัติ
พบปะคนรุ่นใหม่และผู้ประกอบการรายย่อย
พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้พูดคุยโดยตรงกับผู้ประกอบการร้านกาแฟดอยช้าง (Doi Chaang Caffè) เพื่อสอบถามสถานการณ์ด้านการค้าในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นให้มีศักยภาพในตลาดมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้เปิดสายตรงติดต่อผ่านโทรศัพท์มือถือ เพื่อให้ประชาชนสามารถส่งต่อข้อมูล ปัญหา และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ได้โดยตรงโดยไม่ผ่านขั้นตอนที่ยุ่งยาก
นอกจากนี้ยังมีการพบปะกับประชาชนและกลุ่มคนรุ่นใหม่ในพื้นที่จำนวนมาก ซึ่งต่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและสะท้อนปัญหาในชีวิตประจำวันให้คณะทำงานรับทราบอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถนำข้อมูลเหล่านี้ไปพิจารณาในชั้นของคณะกรรมาธิการที่เกี่ยวข้องต่อไปได้อย่างแม่นยำและตรงจุด
หารือสโมสรฟุตบอลนรา เอฟซี พร้อมทีมใหม่
ในส่วนของวงการกีฬา นายอัฟฟาน หะยียูโซะ ผู้บริหารสโมสรฟุตบอลนรา เอฟซี (Nara FC) ได้นำหัวหน้าผู้ฝึกสอน (โค้ช) คนใหม่ของสโมสรเข้าพบปะและแนะนำตัวแก่พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง และคณะทำงานพรรคประชาชาติอย่างเป็นทางการ ภายในงานมีการหารือกันอย่างเข้มข้นถึงแนวทางการพัฒนาทีมเพื่อมุ่งเป้าหมายหลักในการเลื่อนชั้นขึ้นสู่การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 (T2)
การพบปะกันดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมิติการพัฒนาในวงกว้างที่ครอบคลุมไปถึงภาคกีฬาและเยาวชน โดยพล.ต.อ.ทวี สอดส่อง ได้ให้กำลังใจและรับฟังอุปสรรคต่าง ๆ ที่สโมสรต้องเผชิญ เพื่อหาทางออกหรือความช่วยเหลือที่เป็นไปได้ผ่านเครือข่ายทางการเมืองที่มีอยู่
คณะทำงานร่วมติดตามงานด้านความเป็นธรรม
การลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอับดุลเราะห์มาน มอลอ รองเลขาธิการพรรคประชาชาติ และคณะทำงานพรรคประชาชาติ ร่วมเดินทางและเข้าร่วมรับฟังปัญหาด้วย เพื่อให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์ในพื้นที่จริงและสามารถเชื่อมโยงปัญหาเฉพาะหน้าเข้ากับนโยบายพรรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ พล.ต.อ.ทวี สอดส่อง ในฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าจะนำทุกข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน ผู้ประกอบการ และผู้บริหารสโมสรฟุตบอล ไปใช้ในการศึกษาและขับเคลื่อนงานด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัด เพื่อให้การแก้ปัญหาเกิดขึ้นได้จริงบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นกลางและครอบคลุมทุกมิติของสังคม
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