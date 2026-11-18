พ.ต.อ.ทวี ชี้ทางออกประกันสังคม แรงงานดิจิทัล และธรรมาภิบาลกองทุน
พ.ต.อ.ทวี เจาะลึกปัญหาแรงงานแพลตฟอร์มดิจิทัลและธรรมาภิบาลกองทุนประกันสังคม 3 ล้านล้านบาท พร้อมเสนอปรับสัดส่วนการลงทุนและเพิ่มมาตรา 33/1
พลตำรวจเอก ทวี สอดส่อง ได้กล่าวถึงประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงาน โดยเน้นไปที่การขยายความคุ้มครองไปยังแรงงานในภาคเศรษฐกิจใหม่ เช่น แพลตฟอร์มดิจิทัลและ ไรเดอร์ ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั่วประเทศประมาณ 1 ล้านคน และในกรุงเทพมหานครมีเกือบ 500,000 คน แรงงานกลุ่มนี้ต้องทำงานภายใต้ระบบอัลกอริทึมและปัญญาประดิษฐ์ที่กำหนดเงื่อนไขการทำงาน แต่กลับขาดหลักประกันและสวัสดิการที่เพียงพอแม้จะมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจ
ข้อเสนอสถานะคุ้มครองเฉพาะกลุ่มแรงงานดิจิทัล
พ.ต.อ.ทวี มีความเห็นว่าแรงงานแพลตฟอร์มไม่ควรถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบตามมาตรา 40 เพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณากำหนดสถานะและรูปแบบการคุ้มครองขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เช่น การเพิ่มมาตรา 33/1 เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะการทำงานและแนวทางขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO 193) ซึ่งจะช่วยยกระดับสิทธิประโยชน์ให้เท่าเทียมกับแรงงานในระบบดั้งเดิมAlso readป้ายสถานีกลางบางซื่อ มีมไวรัลนี้ใช้แอปฯ อะไรทำ
การบริหารกองทุนประกันสังคม 3 ล้านล้านบาท
ขณะเดียวกัน พลตำรวจเอก ทวี ยังแสดงความกังวลต่อการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม ซึ่งปัจจุบันมีสินทรัพย์มากกว่า 3 ล้านล้านบาท และครอบคลุมผู้ประกันตนเกือบ 25 ล้านคน โดยระบุว่าความสำเร็จของกองทุนไม่ควรวัดจากจำนวนเงินที่สะสมเพียงอย่างเดียว แต่ต้องพิจารณาถึงประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และความเป็นธรรมในการนำเงินไปใช้ประโยชน์แก่ผู้ประกันตนด้วย
ตรวจสอบการลงทุนและสัดส่วนสินทรัพย์นอกตลาด
พลตำรวจเอก ทวี ตั้งข้อสังเกตต่อแผนปรับสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์นอกตลาด จาก 35% เป็น 55% รวมถึงกรณีที่มีรายงานเงินลงทุนในกองทุน SSF ผ่านธนาคารแห่งหนึ่งในสหรัฐฯ จำนวน 236,480 ล้านบาท โดยเห็นว่าการบริหารเงินกองทุนขนาดใหญ่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลและการตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันความเสี่ยง
ส่งเงินสมทบกลับคืนสู่เศรษฐกิจไทย
พ.ต.อ.ทวี ย้ำว่า เงินกองทุนประกันสังคมซึ่งเกิดจากเงินสมทบของนายจ้าง ลูกจ้าง และภาครัฐ ควรสร้างผลประโยชน์กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจและประชาชนภายในประเทศ ไม่ควรนำไปลงทุนในต่างประเทศมากเกินความจำเป็น โดยต้องการให้การลงทุนภายในประเทศสร้างการจ้างงานและกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากกว่าการส่งเงินออกไปยังตลาดการเงินต่างชาติ
ร่างกฎหมาย 5 ฉบับพัฒนาประกันสังคมทั่วถึง
พลตำรวจเอก ทวี เสนอให้คณะกรรมาธิการพิจารณานำสาระสำคัญและข้อดีของร่างกฎหมายทั้ง 5 ฉบับมาผสมผสาน เพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมให้ตอบสนองต่อผู้ประกันตนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นคงและสิทธิประโยชน์ที่เท่าเทียมสำหรับแรงงานทุกรูปแบบในอนาคต
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