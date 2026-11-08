พ.ต.อ.ทวี ลงพื้นที่ตันหยงลิมอ ปธ.ทอดกฐิน วนรอบคดีนักการเมืองเสียชีวิต
พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นประธานทอดกฐินวัดป่าไผ่ ตันหยงลิมอ ย้ำสังคมพหุวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน หลังพื้นที่นี้เชื่อมโยงคดีสำคัญหลายยุคสมัย
พ.ต.อ.ทวีสอดส่อง อดีตผู้รักษาการแทนหัวหน้าพรรคประชาชาติ และอดีตกรรมาธิการกฎหมาย ยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงพื้นที่ตำบล ตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัด นราธิวาส เพื่อเป็นประธานในพิธีทอดกฐินสามัคคี ณ วัดป่าไผ่ หมู่ 5 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงภารกิจทางศาสนาตามประเพณีทั่วไป แต่ถือเป็นสัญลักษณ์สำคัญของการกลับเข้าไปในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ความรุนแรงซับซ้อนยาวนานกว่า 2 ทศวรรษ
จุดยุทธศาสตร์ประวัติศาสตร์ความรุนแรง
ตำบลตันหยงลิมอปรากฏชื่อในแฟ้มคดีความมั่นคงชายแดนใต้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เหตุการณ์โศกนาฏกรรมเมื่อวันที่ 20 ถึง 21 กันยายน 2548 ซึ่งเริ่มต้นจากการกราดยิงร้านน้ำชาในหมู่บ้านทำให้เสียชีวิต 1 ราย ก่อนบานปลายสู่การระดมมวลชนปิดล้อมและกักขังทหารเรือ จ.อ.วินัย นาคะจัด และ จ.อ.คำธร ทองเอียด จนเสียชีวิตในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เหตุการณ์ครั้งนั้นกลายเป็นหมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์ไฟใต้Also readเปิดดวง 4 ราศี จะพ้นทุกข์ภายในสิ้นปี 2026 บุญหนุนนำมาซึ่งพรอันยั่งยืน!
พื้นที่แห่งนี้ยังประสบเหตุรุนแรงต่อเนื่องหลายครั้ง เช่น การลอบยิงและวางกับระเบิดลวงชุดตรวจจุดเกิดเหตุ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 การโจมตีฐานนักปกครองบ้านลาลู พร้อมซุ่มยิงกำลังหนุน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 และในปี 2569 ที่ผ่านมา สถานการณ์ยังคงปะทุเป็นระยะ ทั้งเหตุคาร์บอมม์โจมตีสถานีตำรวจตันหยง (หลังเก่า) ในเดือนกรกฎาคม 2569 และการลอบวางระเบิดถนนสาย 4056 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2569 ซึ่งอยู่ในส่วนหนึ่งของแผนก่อกวนกว่า 40 จุดทั่วจังหวัดนราธิวาส
ความเชื่อมโยงคดีการเมืองและเครือข่ายผู้ต้องหา
นอกจากมิติความมั่นคง พื้นที่ตำบลตันหยงลิมอยังมีความเชื่อมโยงกับคดีอาชญากรรมความมั่นคงที่สะเทือนวงการการเมือง กรณีผู้ร้ายใช้อาวุธสงครามลอบยิงรถของนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เมื่อกลางดึกวันที่ 20 มีนาคม 2569 หน้าบ้านพักบ้านส้มป่อย หมู่ 9 ตำบลบาเจาะ อำเภอ巴เจาะ จังหวัดนราธิวาส
ในคดียอดผู้ร่วมขบวนการรวม 7 ราย มีบุคคลในพื้นที่มีบทบาทสำคัญเช่น นายสมพร ลังเดช อดีตทหารเรือวนิกโยธิน ชาวบ้านตอหลัง หมู่ 3 ตำบลตันหยงลิมอ ทำหน้าที่ประสานงาน จัดการเคลื่อนไหว และชี้เป้าหมายร่วมกับบุตรชาย รวมถึงนายธนภัตร์ วัฒนะภิญโญ อดีตทหารพรานวนิกโยธิน เป็นมือปืนลั่นไก
ส่วนนายอลาวี อาแว ทำหน้าที่ขับรถนำทีมสังหารเข้าและออกจากจุดเกิดเหตุ นายสุนทร พรหมภักดี เจ้าของอู่รถในอำเภอตากใบ รับซุกซ่อนรถกระบะคันก่อเหตุเพื่อเตรียมเข้าสู่กระบวนการชำแหละแยกชิ้นส่วนทำลายหลักฐาน ส่วนนาวาอากาศตรีมนตรี โตประเสริฐ อดีตหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคลและส่งกำลังบำรุง กอ.รมน.จังหวัดนราธิวาส นำและยินยอมให้ยืมรถยนต์ของ กอ.รมน.ไปใช้ก่อเหตุ จนถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง ฟ้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง และดำเนินคดีอาญาตามมาตรา 151 และ 157
น.ต.เดโช กับบทบาทส่งรถชำแหละหลักฐาน
นาวาตรีเดโช อดีตเจ้าหน้าที่ข่าวหน่วยวนิกโยธิน มีพยานหลักฐานว่าเป็นผู้ประสานงานทางโทรศัพท์ทันทีหลังก่อเหตุ เพื่อจัดการส่งรถยนต์คันก่อเหตุไปชำแหละทำลายหลักฐานที่อู่รถในอำเภอตากใบ การลงพื้นที่ครั้งนี้จึงสะท้อนความพยายามคลี่คลายม่านดำของเครือข่ายอำนาจมืดที่ผูกพันกับหน่วยงานรัฐและอาชญากรรมข้ามเส้น
ในการพบปะพุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่ พ.ต.อ.ทวียังเน้นย้ำมิติสังคมพหุวัฒนธรรม โดยระบุว่าพื้นที่นี้เป็นสังคมที่มีลักษณะพิเศษคือมีพี่น้องมุสลิมอยู่เป็นส่วนมาก จึงพยายามยึดหลัก บวร หรือ บ้าน วัด และโรงเรียน โดยบ้านในบริบทพื้นที่ยังรวมถึงฝ่ายทหารและสถานที่ราชการ วัดในทัศนะของพี่น้องอิสลามคือมัสยิด และโรงเรียนคือแหล่งสร้างความรู้และปัญญา
ปัจจุบันในตำบลมี 8 หมู่บ้าน เป็นชุมชนไทยพุทธ 4 หมู่บ้านราวสามพันกว่าคน การร่วมทำบุญในสิ่งที่ยึดถือเป็นมงคล ซึ่งทุกปีตั้งใจมาร่วมทอดกฐินอย่างน้อยหนึ่งวัด บุญกุศลในวันนี้เปรียบเสมือนการได้ร่วมเป็นญาติ เป็นพี่น้อง เป็นครอบครัวเดียวกัน ขอให้อานิสงฆ์แห่งการทำบุญนำพาความสุขใจ สุขกาย และโชคดีสู่ทุกท่าน
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