พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ คว้าชัยเลือกตั้งนายกสมาคมรักบี้ฯ สมัยที่ 3 ติดต่อกัน

พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เป็นสมัยที่ 3 ติดต่อกัน ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรสมาชิกอย่างท่วมท้นในการ เลือกตั้ง นายกสมาคม กีฬา รักบี้ ฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ สมัยที่ 3 ติดต่อกัน การ เลือกตั้ง ครั้งนี้จัดขึ้นในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2569 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 โดยมี พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน เลขาธิการสมาคม เป็นประธานในที่ประชุม วาระสำคัญของการประชุมคือการ เลือกตั้ง นายกสมาคม คนใหม่ หลังจากที่ พ.ต.ท.
กุลธน ประจวบเหมาะ ได้บริหารงานครบวาระ 4 ปี ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีสโมสรสมาชิกที่มีสิทธิ์ออกเสียงเข้าร่วมครบทั้ง 47 สโมสร นอกจากนี้ ยังมีผู้แทนจากการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เข้าร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามข้อบังคับ และเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีการเสนอชื่อผู้เข้าชิงตำแหน่งนายกสมาคมทั้งหมด 2 ท่าน ได้แก่ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ อดีตนายกสมาคม 2 สมัย และประธานสหพันธ์กีฬารักบี้แห่งอาเซียน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในวงการรักบี้ และ พลเรือเอก วัชระ พัฒนรัฐ อดีตผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และมีความสามารถในด้านต่างๆ การลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างลับๆ เพื่อให้สมาชิกสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระและปราศจากอคติใดๆ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า สโมสรสมาชิกส่วนใหญ่ยังคงให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุน พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ อย่างท่วมท้น โดยได้รับคะแนนเสียงถึง 33 คะแนน ในขณะที่ พลเรือเอก วัชระ พัฒนรัฐ ได้รับคะแนนเสียง 13 คะแนน และมีบัตรเสีย 1 ใบ ผลการเลือกตั้งครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่สโมสรสมาชิกมีต่อการบริหารงานของ พ.ต.ท.กุลธน และความคาดหวังในการพัฒนาวงการรักบี้ไทยต่อไป\การได้รับชัยชนะอย่างท่วมท้นในครั้งนี้ ทำให้ พ.ต.ท.กุลธน ประจวบเหมาะ เตรียมสานต่องานในฐานะนายกสมาคมฯ เป็นสมัยที่ 3 โดยมีเป้าหมายหลักในการผลักดันวงการรักบี้ไทยให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปอีกขั้นหนึ่ง ซึ่งรวมถึงการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการแข่งขันในทุกระดับ การสนับสนุนนักกีฬารักบี้ให้มีศักยภาพที่สูงขึ้น และการสร้างความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาวงการรักบี้ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ การบริหารงานของ พ.ต.ท.กุลธน ในวาระที่ 3 นี้ จะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ เช่น การแข่งขันที่สูงขึ้นในระดับนานาชาติ การเปลี่ยนแปลงของกฎกติกาการแข่งขัน และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวงการรักบี้ที่หลากหลาย ดังนั้น พ.ต.ท.กุลธน จำเป็นต้องวางแผนการทำงานอย่างรอบคอบ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความมุ่งมั่นที่จะนำพาวงการรักบี้ไทยไปสู่ความสำเร็จ\การเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีสำหรับวงการรักบี้ไทย สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสมาคมฯ และความสามัคคีของสมาชิกทุกท่าน การที่ พ.ต.ท.กุลธน ได้รับความไว้วางใจจากสโมสรสมาชิกอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงผลงานที่เป็นรูปธรรมและการบริหารงานที่โปร่งใส ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้วงการรักบี้ไทยมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ในอนาคตวงการรักบี้ไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอีกมากมาย แต่ด้วยการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนและความมุ่งมั่นของ พ.ต.ท.กุลธน และทีมงาน เชื่อมั่นว่าวงการรักบี้ไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ การทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างสมาคมฯ สโมสรสมาชิก และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ จะเป็นกุญแจสำคัญในการนำพาวงการรักบี้ไทยไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
CGSI คาดดัชนี SET สิ้นปี 69 แตะ 1,400 จุด ชี้ครึ่งปีแรกการเมืองกดดัน ก่อนฟื้นครึ่งหลังบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (CGSI) ตั้งเป้าดัชนี SET Index สิ้นปี 2569 ไว้ที่ 1,400 จุด มองว่าช่วงครึ่งปีแรกของปี 2569 ตลาดหุ้นไทยจะยังถูกกดดันจากความไม่แน่นอนทางการเมือง เนื่องจากมีแผนยุบสภาและจัดการเลือกตั้ง
Read more »
วช. มอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 2569 พร้อมเปิดงานวันนักประดิษฐ์ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 185 รางวัล พร้อมทั้งเชิญชวนเข้าร่วมงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2569
Read more »
ปฏิทินวันพระ 2569 วันธรรมสวนะ ครบทั้ง 12 เดือนรวมปฏิทินวันพระ 2569 เปิดวันพระทั้ง 12 เดือน ตลอดปี 2569 และวันสำคัญทางพุทธศาสนา หลักปฏิบัติที่พุทธศาสนิกชนควรทราบ
Read more »
กรมการค้าต่างประเทศคาดการณ์ตลาดข้าวโลกปี 2569 แข่งขันสูง วางแผนรักษาและขยายตลาดกรมการค้าต่างประเทศประเมินตลาดข้าวโลกปี 2569 แข่งขันสูงจากผลผลิตและสต็อกข้าวของอินเดีย เตรียมรักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่ คาดปี 2569 ส่งออกข้าว 7 ล้านตัน
Read more »
สำนักงานประกันสังคมแจ้งเตือนนายจ้าง ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนปี 2569 และรายงานค่าจ้างปี 2568 ภายในกำหนดนางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งเตือนนายจ้างทุกแห่งให้ดำเนินการ ชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ประจำปี 2569 ภายในวันที่ 31 มกราคม 2569...
Read more »
หุ้นซื้อคืน: เครื่องมือฟื้นฟูตลาดหุ้นไทยปี 2568-2569รายงานเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนในตลาดหุ้นไทยช่วงปี 2568-2569 ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารสภาพคล่องและส่งสัญญาณความเชื่อมั่นของบริษัทต่อมูลค่ากิจการ โดยเน้นถึงสภาวะตลาดที่ซบเซาในปี 2568 มูลค่าการซื้อหุ้นคืนที่สูงเป็นประวัติการณ์ และการฟื้นตัวของตลาดในปี 2569 พร้อมทั้งข้อมูลบริษัทที่ประกาศซื้อหุ้นคืนในปี 2569
Read more »