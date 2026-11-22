พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคารโต้ปมโยงงานพระราชพิธีกับการชุมนุมกำนันมะโน
บัญชีพ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคารโพสต์โต้กรณีพาดพิงงานพระราชพิธีกับการชุมนุมของกลุ่มกำนันมะโน พร้อมชี้แจงว่าพื้นที่จัดงานและจุดชุมนุมเป็นคนละส่วนกัน
บัญชีเฟซบุ๊กชื่อ ' พ่อเลี้ยงเจจากดาวอังคาร' ออกมาโพสต์ข้อความตอบโต้อย่างดุเดือด หลังมีผู้โพสต์ข้อความพาดพิงถึง งานพระราชพิธี และการชุมนุมของกลุ่มที่ถูกเรียกว่า ' กำนันมะโน' จนกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกโซเชียลทันที
ในโพสต์ดังกล่าว พ่อเลี้ยงเจระบุว่าการกระทำนี้เป็นการแอบอ้างและปลุกปั่นทางการเมือง โดยนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเป็นเครื่องมือโจมตี เพื่อป้ายสีให้ผู้ชุมนุมถูกมองว่าไม่จงรักภักดี ทั้งที่กลุ่มดังกล่าวกำลังต่อสู้เพื่อประเทศไทยAlso read“เสก โลโซ” ขอบคุณโลโซเอฟซีที่รักกันมา 30 ปี หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่
ต้นตอความขัดแย้งมาจากโพสต์ของบัญชี Sakulthip Sukkaew
ความขัดแย้งครั้งนี้เริ่มต้นจากภาพแคปเจอร์โพสต์ของบัญชีผู้ใช้ชื่อ 'Sakulthip Sukkaew' ซึ่งแสดงความเสียใจต่องานพระราชพิธีพระบรมศพพระพันปีหลวง
ข้อความในภาพระบุว่างานพระราชพิธีไม่สำคัญพอที่จะทำให้ม็อบกำนันมะโนเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมออกจากพื้นที่เขตพระราชฐาน ข้อความลักษณะนี้จึงถูกนำไปตีความเชื่อมโยงกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มดังกล่าวในสังคมออนไลน์
พ่อเลี้ยงเจนำภาพดังกล่าวมาเผยแพร่อีกครั้ง พร้อมข้อความกำกับว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมของกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้าม การเผยแพร่ซ้ำนี้ทำให้ประเด็นถูกขยายวงกว้างขึ้นบนแพลตฟอร์มเฟซบุ๊ก
พ่อเลี้ยงเจแยกพื้นที่งานพระราชพิธีออกจากจุดชุมนุม
พ่อเลี้ยงเจระบุชัดเจนว่า งานพระราชพิธีจัดขึ้นที่พระบรมมหาราชวัง และกำลังเตรียมงานที่ปริมณฑลพิธีสนามหลวง ซึ่งเป็นคนละพื้นที่กับจุดชุมนุมของกลุ่มกำนันมะโน
ตามการชี้แจงในโพสต์ ทำเนียบรัฐบาลคือจุดที่ผู้ชุมนุมใช้เป็นที่ตั้ง และถือว่าเป็นคนละส่วนกับพื้นที่จัดงานพระราชพิธีโดยสิ้นเชิง การแยกแยะสถานที่นี้เป็นจุดสำคัญที่พ่อเลี้ยงเจใช้โต้แย้งข้อกล่าวหาที่ถูกพาดพิง
ข้อตั้งคำถามถึงฝ่ายผู้มีอำนาจเรื่องพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล
พ่อเลี้ยงเจตั้งคำถามกลับไปยังฝ่ายผู้มีอำนาจว่า หากเกรงว่าจะเกิดความระคายเคืองต่อพื้นที่พระราชพิธี เหตุใดจึงไม่เปิดพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปปักหลัก
โพสต์ระบุเพิ่มเติมว่า ทางเลือกที่เสนอคือให้ผู้ชุมนุมปักหลักอยู่บริเวณถนนด้านหน้าติดทำเนียบรัฐบาล ข้อเสนอนี้เป็นมุมมองของผู้เขียนโพสต์เอง และยังไม่มีข้อมูลในแหล่งข่าวที่ระบุว่าฝ่ายผู้มีอำนาจได้ตอบกลับข้อเสนอดังกล่าว
ก่อนจบโพสต์ พ่อเลี้ยงเจวิพากษ์วิจารณ์กลุ่มคนที่นำสถาบันเบื้องสูงมาเชื่อมโยงกับการเมืองอย่างรุนแรง โดยสะท้อนสไตล์การแสดงความคิดเห็นที่ดุเดือดซึ่งพบได้ทั่วไปบนโลกออนไลน์ในช่วงที่มีความขัดแย้งทางการเมือง
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