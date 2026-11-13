พ่อแม่วอนตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย รพ.บางละมุง หลังลูกสาวผู้ป่วยเจาะคอเสียชีวิต
ครอบครัวน.ส.ณัฐธิดา อุ๊ยสกุล วัย 17 ปี ยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีช่างเข้าซ่อมห้องผู้ป่วยที่เจาะคอ ขณะรอคำตอบยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของบุตรสาว
นายสุรจิตต์ อุ๊ยสกุล และนางสาวเสาวลักษณ์ เกิดพุฒ ผู้ปกครองของ น.ส. ณัฐธิดา อุ๊ยสกุล อายุ 17 ปี นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ได้เรียกร้องให้โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตรวจสอบ มาตรฐานความปลอดภัย และมาตรการควบคุมฝุ่นละอองอย่างจริงจัง หลังบุตรสาวเสียชีวิตจากการรักษาอาการเนื้องอกในระบบประสาท
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากความกังวลของครอบครัวที่มีต่อกระบวนการรักษาและสภาพแวดล้อมในห้องพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ช่างก่อสร้างเข้าดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างภายในห้องผู้ป่วยหนัก ซึ่งมีผู้ป่วยที่ต้องเจาะคอและใช้เครื่องช่วยหายใจพักรักษาอยู่ โดยครอบครัวไม่ได้กล่าวหาว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกิจกรรมดังกล่าวโดยตรง แต่ต้องการคำอธิบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่อาจละเลยในระหว่างการดำเนินงานAlso readUGREEN จับมือ POP MART เปิดตัว HACIPUPU ในลุคจอมเวทน้อยแห่งป่า
รายละเอียดการซ่อมบำรุงในห้องผู้ป่วย
นางสาวเสาวลักษณ์ เกิดพุฒ มารดาของผู้เสียชีวิต อายุ 36 ปี ให้สัมภาษณ์ว่า ครอบครัวตัดสินใจจ่ายค่าห้องพักพิเศษในอัตราวันละ 1,500 บาท ให้กับโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองบางละมุง เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ เนื่องจากบุตรสาวมีอาการป่วยรุนแรง ต้องเจาะคอและใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยห้องพักดังกล่าวมีเตียงผู้ป่วยประมาณ 7 ถึง 8 เตียง ซึ่งหวังว่าจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและปลอดภัยจากการสัมผัสเชื้อโรคจากภายนอก
ในช่วงกลางเดือนตุลาคม มีช่างประมาณ 4 ถึง 5 คน เข้ามาดำเนินการเจาะและปรับรุงอุปกรณ์ภายในห้องพักฟื้น โดยทำงานติดต่อกันตั้งแต่ช่วงเช้าจนเกือบเย็น ซึ่งกินเวลานานหลายชั่วโมง ในขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่นำผ้ามาคลุมบริเวณศีรษะและใบหน้าของน.ส.ณัฐธิดา พร้อมใช้ตัวหนีบยึดผ้าไว้บริเวณหัวเตียงเพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากการทำงานแม้ว่าจะมีเครื่องดูดฝุ่นขนาดเล็กใช้งานร่วมด้วย แต่ครอบครัวยังคงมีความวิตกกังวลว่าฝุ่นอาจฟุ้งกระจายอยู่ในห้องซึ่งมีผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อพักรักษาอยู่หลายราย
มุมมองผู้ปกครองต่อมาตรการรักษาความปลอดภัย
นายสุรจิตต์ อุ๊ยสกุล บิดาของผู้เสียชีวิต อายุ 40 ปี กล่าวว่า ครอบครัวยอมแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวน 1,500 บาทต่อวัน แม้จะเป็นภาระทางการเงินสำหรับครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำก็ตาม ด้วยความหวังว่าบุตรสาวจะได้รับโอกาสในการฟื้นตัวที่ดีที่สุด ก่อนหน้านี้ น.ส.ณัฐธิดา สามารถสื่อสารกับผู้ปกครองได้ ทำให้ครอบครัวเริ่มมีความหวังและเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องดูดเสมหะเพื่อรองรับการดูแลต่อที่บ้าน
ผู้ปกครองระบุว่า ไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเกี่ยวกับแผนการซ่อมบำรุงห้องให้ทราบล่วงหน้า ทำให้ไม่กล้าคัดค้านเนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อการรักษาบุตรสาว ซึ่งบิดามารดาตั้งคำถามว่าหากจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมจริง ๆ ทำไมไม่พิจารณาเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงออกจากระยะอันตรายก่อน หรือจัดให้มีมาตรการควบคุมฝุ่นและป้องกันการติดเชื้อที่ชัดเจนมากกว่านี้
ผลสืบเนื่องและขั้นตอนการตรวจสอบข้อเท็จจริง
หลังจากเหตุการณ์ซ่อมแซมห้องพักฟื้น อาการของ น.ส.ณัฐธิดา อุ๊ยสกุล เริ่มทรุดลงโดยได้รับแจ้งว่ามีภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ และต่อมามีภาวะแทรกซ้อนเกี่ยวกับน้ำในโพรงสมอง ก่อนจะถูกส่งตัวกลับมารักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีอีกครั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2569 และเสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ข้อมูลในใบมรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า เนื้องอกเซลล์ประสาทส่วนกลาง โดยในปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานหรือข้อสรุปทางการแพทย์ที่ยืนยันชัดเจนว่า การซ่อมแซมห้องพักฟื้นหรือฝุ่นละอองจากการทำงานของช่างมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับอาการทรุดลงหรือการเสียชีวิตของน.ส.ณัฐธิดา อุ๊ยสกุล
ครอบครัวจึงยื่นหนังสือร้องขอต่อผู้บริหารโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอนุญาตให้ช่างเข้าทำการซ่อมแซมพื้นที่ในช่วงที่มีผู้ป่วยพักรักษาตัวอยู่ รวมถึงมาตรการควบคุมฝุ่นละอองและการป้องกันการติดเชื้อ พร้อมขอให้โรงพยาบาลชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อสาธารณะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้งหวังให้เป็นอุทาหรณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันขึ้นอีก
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