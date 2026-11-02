พ่อนราธิวาสยิงลูกชายติดยาเสียชีวิต เหตุปากเสียงขอเงินไม่พอใจ
ผู้พ่อนราธิวาสวัย 66 ปียิงลูกชายวัย 36 ปีเสียชีวิตด้วยปืนลูกซอง เหตุปากเสียงเรื่องขอเงินสนับสนุนยาเสพติด แม้จะพยายามสอนด้วยไม้แต่ทนไม่ไหว
เกิดเหตุช็อกโลกออนไลน์ เมื่อเวลาประมาณ 14.50 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ที่บริเวณสวนผลไม้ในตำบลลำภู อำเภอเมือง นราธิวาส จังหวัด นราธิวาส มีชายวัย 66 ปี ใช้ ปืนลูกซอง ยิงบุตรชายวัย 36 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและผู้พบเห็นเหตุการณ์เป็นอย่างยิ่ง
รายละเอียดเหตุการณ์ยิงลูกเสียชีวิต
ร้อยตำรวจตรีหญิง กานต์พิชชา มิ่งแก้ว รองสารวัตร(สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ได้รับแจ้งเหตุมีบิดาใช้อาวุธปืนยิงบุตรชายเสียชีวิตจึงได้นำทีมพร้อม พลตำรวจเอก ปรัชญา ไบเตะ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส เจ้าหน้าที่สายตรวจ และฝ่ายสืบสวน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเดินทาง前往ตรวจสอบทันที ณ จุดเกิดเหตุAlso readออมสินปลุกกระแสออมยุคใหม่! “วัน(อวด)ออมแห่งชาติ” คนแห่ร่วมงานทะลุ 1,400 คน
Upon arrival, investigators found the deceased male, aged 36, with a gunshot wound to the right waist area. A single shotgun shell casing was found nearby and collected as evidence. The suspect, the victim's father, age 66, was found at his home across the street, visibly distraught.
ประวัติยาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัว
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้เป็นบิดาให้ข้อมูลว่าบุตรชายมีประวัติคดียาเสพติดเคยจำคุกมาแล้ว 3 ครั้ง และเคยไปบำบัดรักษามากหลายครั้งแต่เมื่อพ้นโทษมาก็กลับเสพเหมือนเดิม เมื่อมีอาการอยากยา ก็จะกลับมาขอเงินพ่อแม่เป็นประจำ หากวันไหนไม่ให้เงินก็จะถูกบุตรชายใช้ไม้ทุบตีเป็นประจำ
ก่อนเกิดเหตุ ผู้เป็นลูกได้ออกมาขอเงินเช่นเคยแต่กลับเกิดมีปากเสียงกันขึ้น ก่อนที่ผู้เป็นลูกจะใช้อาวุธเป็นไม้ทุบตีผู้เป็นพ่อจนได้รับบาดเจ็บบริเวณท่อนแขนซ้าย ซึ่งผู้เป็นพ่อระบุว่าทนไม่ไหวจึงตัดสินใจหยิบปืนลูกซองในบ้านออกมา
จุดจบแห่งความหวังสอนลูกด้วยปืน
เกิดสถานการณ์ความรุนแรงขึ้นเมื่อผู้เป็นลูกพยายามหนีเข้าไปในสวนผลไม้ ผู้เป็นพ่อจึงวิ่งไล่ยิงตามหลังไปด้วยหวังเพียงต้องการสั่งสอนให้เจ็บปวดเพื่อหยุดพฤติกรรมเสพติด โดยไม่ได้ตั้งใจหวังให้เกิดการสูญเสียถึงขั้นชีวิต
แต่เคราะห์ร้ายกระสุนปืนลูกซองได้击中บริเวณเอวขวาของบุตรชายจนเสียชีวิตในทันที เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นความสิ้นหวังของพ่อแม่ที่ต้องทนเห็นลูก深陷บ่อแห่งยาเสพติดและใช้ความรุนแรงภายในครอบครัว
กระบวนการยุติธรรมและขั้นตอนต่อไป
หลังจากเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้นำร่างผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่นอนพร้อมควบคุมตัวผู้เป็นพ่อไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อหาตามกฎหมายต่อไป
กรณีดังกล่าวถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับสังคมในการตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลเสียต่อโครงสร้างครอบครัวอย่างรุนแรง และจำเป็นต้องการการแก้ไขที่root cause
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