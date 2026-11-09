พ่อค้าแม่ค้าร้องกลางเมืองอุดรธานี ค่ายูโอทีพี โกงทำเลจัดงานสวนโลก
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า 7 ราย ร้องเรียน 'เฮียเปี๊ยก ช่วยด้วย' หลังเช่าพื้นที่ขายสินค้าหน้างานมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานี แต่พบทำเลร้าง ไม่มีลูกค้า สภาพพื้นที่ไม่ตรงโฆษณา
กลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากว่า 30 ราย ในจังหวัด อุดรธานี ต้องตกอยู่ในภาวะขาดรายได้และสูญเสียเงินทุนอย่างหนัก เนื่องจากถูกระบุว่าเป็นผู้เสียหายจากการเช่าพื้นที่ขายสินค้าบริเวณหน้างาน มหกรรมพืชสวนโลก จังหวัด อุดรธานี ที่จัดขึ้นโดยภาคเอกชน ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีความชัดเจนและรุนแรงจนทำให้ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการต้องออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเพื่อ尋求ความช่วยเหลือจากสาธารณะ
รวมตัวร้องเรียนสื่อสังคมออนไลน์
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2567 นางนันทิชา บุดดา หรือ คุณจอย อายุ 40 ปี พร้อมตัวแทนผู้เช่าพื้นที่อีกจำนวน 6 ราย ได้เดินทางมายังเพจเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า เฮียเปี๊ยก ช่วยด้วย ซึ่งเป็นเพจของ นายภาณุมาศ จิตวสินกุล หรือ เฮียเปี๊ยก เพื่อร้องขอความเป็นธรรมและให้ช่วยติดตามเรื่องดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มผู้เช่าได้รับความเดือดร้อนอย่างสาหัสจากการลงทุนเช่าพื้นที่ แต่ไม่สามารถทำกำไรหรือแม้แต่จะคืนทุนได้เลยAlso readรวบชายเปลือยกายป่วนวัด! แกล้งบ้าหนีความผิด หลังย่องขโมยย่ามพระ-ดมกาว
การออกมาเปิดเผยเรื่องราวในครั้งนี้ถือเป็นการขยายวงกว้างจากปัญหาส่วนตัวสู่การเรียกความสนใจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชน เนื่องจากกลุ่มผู้เช่าระบุว่า ตนเองถูกชักจูงด้วยข้อมูลโฆษณาที่เกินจริงจาก主办方 ซึ่งนำไปสู่ความเสียหายทางการเงินอย่างเป็นรูปธรรมและส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้เช่ารายย่อยจำนวนมากในพื้นที่
รายละเอียดกลไกการร้องเรียนและข้อเท็จจริง
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเนื่องจากผู้เช่าพื้นที่ได้รับข้อมูลจากกลุ่มไลน์ของผู้จัดการโอทอป (OTOP) ที่มีการประชาสัมพันธ์เปิดให้เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าบริเวณตรงข้ามกับสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง ซึ่งเจ้าของเพจ เฮียเปี๊วก ช่วยด้วย ได้ออกไปตรวจสอบสถานที่จริงพร้อมกับแม่ค้าผู้เช่ากลุ่มแรกเพื่อหาข้อเท็จจริง
ผลการตรวจสอบพบว่า ภายในสถานที่จัดงานกลับมีสภาพค่อนข้างเงียบเหงาและขาดชีวิตชีวามาก ไม่สอดคล้องกับภาพลักษณ์ที่โฆษณาไว้ โดยพบว่ามีร้านค้าเปิดขายเพียงไม่กี่ร้านเท่านั้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้มีการประชาสัมพันธ์ไว้ว่ามียอดร้านค้าเข้าร่วมงานรวมกว่า 60 ร้าน ซึ่งตัวเลขนี้ถือเป็นความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างข้อมูลจริงกับข้อมูลที่ถูกเปิดเผยให้เช่าเชื่อก่อนหน้า
นอกจากจำนวนร้านค้าที่ไม่ครบตามกำหนดแล้ว สภาพทางเดินที่ยังคงมีหญ้าเทียมและผ้าใบปูคลุมพื้นด้านล่าง พบว่าบางช่วงเป็นหลุมเป็นบ่อและขรุขระโดยรอบพื้นที่ บางส่วนถูกเปลี่ยนไปใช้เป็นลานจอดรถแทนพื้นที่การค้า และมีน้ำขังตามจุดต่างๆ ส่งผลให้บรรยากาศโดยรวมไม่เอื้ออำนวยต่อการเดินจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคเลย
มุมมองจากผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง
นางนันทิชา บุดดา หรือ คุณจอย หนึ่งในแม่ค้าผู้เช่าที่ได้รับความเดือดร้อน เล่าว่า ก่อนหน้านี้ได้ตัดสินใจเช่าพื้นที่ร่วมลงทุนกับน้องสาวโดยจ่ายค่าเช่าพื้นที่ไปแล้วกว่า 5,400 บาท สำหรับกำหนดเวลาเปิดขายสินค้าเป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 14 พฤศจิกายน 2567 ซึ่งถือเป็นการลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนจากการท่องเที่ยวที่มีผู้มาเยือนจำนวนมาก
แต่เมื่อถึงวันแรกของการเปิดขายสินค้าในวันที่ 1 พฤศจิกายน กลับพบว่าพื้นที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้งาน ทำให้ไม่สามารถเปิดขายได้ตามกำหนดเวลา จนกระทั่งวันที่ 2 พฤศจิกายน จึงเริ่มสามารถเปิดขายสินค้าได้ แต่ปรากฏว่าไม่มีลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเข้ามาจับจ่ายใช้สอยภายในพื้นที่เลย
คุณจอย ยังเปิดเผยเพิ่มเติมว่า ปัญหาเรื่องฝุ่นและดินที่ปลิวเข้ามาภายในบริเวณร้านค้าตลอดเวลา เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้การจำหน่ายสินค้าและบรรยากาศโดยรวมแย่ลงกว่าเดิม ตนเองได้แจ้งปัญหาผ่านไลน์กลุ่มของผู้จัด เพื่อให้เข้ามาระงับและปรับปรุงพื้นที่ แต่กลับไม่มีการดำเนินการแก้ไขใดๆ แถมยังถูกตัดออกจากระบบการสื่อสารของกลุ่มผู้เช่าทันที ซึ่งสะท้อนถึงการขาดความรับผิดชอบ
ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและขั้นตอนต่อไป
สาเหตุหลักที่ทำให้กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าได้รับความเสียหายอย่างหนัก คือความเชื่อมั่นในข้อมูลประชาสัมพันธ์ของ主办方 ที่ระบุว่าพื้นที่ตรงข้ามงานมหกรรมพืชสวนโลกจะเป็นทำเลทองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลเข้ามาใช้บริการ แต่ความจริงแล้วจำนวนรถยนต์และนักท่องเที่ยวที่เข้ามามีเพียงไม่กี่คัน ไม่สอดคล้องกับคำโฆษณาที่กล่าวอ้างไว้เลย
สภาพพื้นที่ที่มีฝุ่นละอองฟุ้งกระจายและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่พร้อม ทำให้ผู้ค้าหลายรายไม่สามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ตามแผนที่วางไว้ได้ ผลกระทบนี้ส่งผลกระทบต่อรายได้หลักและการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจระดับฐานรากของกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยโดยตรง
ทั้งนี้ กลุ่มพ่อค้าแม่ค้าเรียกร้องให้ผู้จัดออกมารับผิดชอบและคืนเงินค่าเช่าพื้นที่ทั้งหมดให้แก่ผู้เช่า เนื่องจากเห็นได้ชัดเจนว่าสถานที่จัดกิจกรรมและจำนวนลูกค้าที่แท้จริงไม่เป็นไปตามข้อมูลที่ใช้โฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้ จนทำให้ผู้ค้าต้องแบกรับความเสียหายและขาดรายได้ตลอดระยะเวลาที่กำหนด
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