พุทธิรังสีพิบูล แพ้ศรีขรภูมิพิสัย 5-8 ตกรอบ32ทีม ชampionship คัพ
ทีมฟุตบอลนักเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จากฉะเชิงเทรา แพ้ให้กับ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จ.สุรินทร์ ด้วยสกอร์ 5-8 ท่ามกลางความกดดันหลังโดนใบแดง ทำให้ตกรอบ 32 ทีมสุดท้าย ชampionship คัพ 2026 อย่างน่าเสียดาย
ทีมฟุตบอลนักเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ภายใต้การนำทีมของอาจารย์ สกล เกลี้ยงประเสริฐ ต้องหยุดเส้นทางในศึกฟุตบอลนักเรียน 7 คน ชัยปียน คัพ 2026 อย่างน่าเสียดาย เมื่อพ่ายแพ้ให้กับ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย จากจังหวัดสุรินทร์ ด้วยสกอร์ 5-8 ในการแข่งขันรอบ 32 ทีมสุดท้าย
รายละเอียดการแข่งขันและบทสรุปผล
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นที่สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ถือเป็นศึกที่ดุเดือดและสร้างเรื่องราวความประทับใจให้แฟนกีฬาอย่างมาก โดยเฉพาะความพยายามของทัพนักเตะโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลที่ต้องต่อสู้ด้วยจำนวนผู้เล่นที่ไม่ครบทีมเป็นเวลานานAlso readณัฐพงษ์ ชี้ปฏิทินพรรคประชาชนเป็นเครื่องมือทำงาน โปร่งใสใช้เงินบริจาค ยันตรวจสอบได้
ผลลัพธ์สุดท้ายทำให้ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย ซึ่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งจากภาคอีสานผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้ายได้อย่างสมศักดิ์ศรี ขณะที่ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ทีมขวัญใจมหาชนจากฉะเชิงเทรา ต้องยอมรับโชคชะตาและกลับบ้านไปด้วยความ遗憾
กลไกเกมและการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์
เกมเริ่มต้นด้วยความกดดันเมื่อโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยเปิดฉากโจมตีได้สำเร็จตั้งแต่.minute ที่ 2 ก่อนที่จะเพิ่มคะแนนนำห่างเป็น 0-2 หลังผ่านเกมมาเพียง 9 นาที ทีมจากสุรินทร์ดูจะควบคุมเกมได้ดีกว่าในครึ่งแรก
อย่างไรก็ตาม โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ไม่ย่อท้อ โดยสามารถไล่ตามตีเสมอเป็น 2-2 ได้สำเร็จหลังจากที่ผู้เล่นของโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัยทำเข้าประตูตัวเอง และตามด้วยประตูจาก เจษฎา ลังกา ที่มายิงช่วยให้ทีมกลับมาเท่ากัน
แต่แล้วความเปลี่ยนแปรสำคัญก็เกิดขึ้นเมื่อ ธนชัย ยอดใส มายิงช่วยให้ทีมจากสุรินทร์นำกลับมาอีกครั้งเป็น 3-2 ก่อนที่เหตุการณ์จะพลิกผันเมื่อ นภดล เรียบร้อย จากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต้องได้รับใบแดงในช่วงท้ายครึ่งแรกจากจังหวะตัดฟาวล์เกมโต้กลับ
มุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้เล่น
อาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก เมื่อทีมต้องเล่นด้วยผู้เล่นเพียง 6 คน เกือบครึ่งชั่วโมงในครึ่งหลัง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อระบบเกมรับของทัพนักศึกษาคะเหรี่ยง
ด้าน ธนชัย ยอดใส กองหน้าคนสำคัญของโรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานโดดเด่นด้วยการซัลโวใส่ตาข่ายทีมจากฉะเชิงเทราถึง 2 ประตู สร้างความได้เปรียบให้กับทีมอย่างมากในครึ่งหลัง
ส่วน อิฏฐพงษ์ สว่างไสว เพื่อนร่วมทีมของ ธนชัย ยอดใส ก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการซัลโวใส่ตาข่ายเพิ่มอีก 2 ประตู ทั้งการชาร์จง่ายและจังหวะเฉียบขาด ทำให้ผลต่างสกอร์ห่างไกลออกไปจนดูเหมือนว่าโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลจะแก้เกมไม่ทัน
ผลกระทบและขั้นตอนต่อไปของการแข่งขัน
แม้ว่าโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล จะพยายามไล่ตามอย่างหนัก โดย วราเมธ หลี้หยก ซัลโวตีไข่แตกเป็น 3-4 ในนาทีที่ 30 และ ภาณุพงศ์ สุขเกษม ตามมาลดเหลือ 4-7 รวมถึง ณัฐนนท์ ถานะ ที่ยิงไล่มาจนถึง 5-8 ในตอนท้าย แต่ก็ไม่ทันการณ์
สำหรับ โรงเรียนศรีขรภูมิพิสัย ที่ผ่านเข้าสู่รอบ 16 ทีมสุดท้าย จะต้องเตรียมตัวเพื่อเผชิญหน้ากับผู้ชนะระหว่างคู่ต่อสู้ที่เหลืออยู่ คือ โรงเรียนกันทรารมณ์ อดีตแชมป์ปี 2023 หรือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
ส่วนโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล แม้จะตกรอบ แต่ความมุ่งมั่นและความพยายามของนักเตะที่ต่อสู้ด้วย 6 คน ถือเป็นสิ่งที่แฟนกีฬาและสังคมออนไลน์ต่างชื่นชม ซึ่งถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับการพัฒนาทีมในฤดูกาลหน้าต่อไป
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