พุทธ จิตดี ปิดตำนานรายการลุยชนข่าว ช่อง 8 ไม่ร่วมรายการอีกแล้ว
ผู้ประกาศข่าว พุทธ และจิตดี ยืนยันปิดตำนานการร่วมงานกันทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 อย่างสมบูรณ์ โดยประกาศผ่านรายการลุยชนข่าวในเทปสุดท้ายอย่างมีอารมณ์
พุทธ และ จิตดี คู่ ผู้ประกาศข่าว อิสระ ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่า จะยุติการร่วมงานกันทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 8 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเป็นการปิดฉากตำนานการจัดรายการคู่กันในรายการ ลุยชนข่าว อย่างถาวรหลังจากที่ พุทธ ได้ประกาศลาออกจาก ช่อง 8 อย่างเป็นทางการเมื่อช่วงกลางเดือนที่ผ่านมา
ประกาศปิดตำนานการร่วมงานในรายการ
พุทธ ได้กล่าวผ่านหน้าจอทีวีในรายการลุยชนข่าวว่าเป็นเทปสุดท้ายของการจัดรายการคู่กัน โดยประกาศต่อหน้าผู้ชมว่าตนมีความตั้งใจที่จะขอปิดตำนานคู่หู ผู้ชายพูดมาก ผู้หญิงพูดน้อย โดยระบุชัดเจนว่าจะไม่มีอีกแล้วทางสถานีโทรทัศน์ให้เห็นการผลิตร่วมกันของทั้งสองคนAlso readกล้ามเนื้อเทียมแบบเส้นใย ช่วยหุ่นยนต์เคลื่อนไหวเป็นธรรมชาติ ควบคุมนิ้วและดวงตาได้แม่นยำ
พุทธ ได้กล่าวทิ้งท้ายด้วยความประทับใจว่า ต้องการปิดฉากความงดงามและทิ้งความทรงจำดีๆ ไว้ที่ช่อง 8 เท่านั้น โดยยืนยันว่าจะไม่มีการร่วมรายการกันทางแพลตฟอร์มโทรทัศน์อีกต่อไป แต่หากจะร่วมงานกันในแพลตฟอร์มอื่นต้องให้เป็นเรื่องของอนาคต
ก่อนจะยุติรายการ พุทธ ได้ขอขอบคุณทีมงานที่นำดอกไม้มามอบให้ ซึ่งการมอบดอกไม้ครั้งนี้ไม่ได้มีการเตี๊ยมหรือเตรียมการไว้ล่วงหน้าแต่อย่างใด เป็นการแสดงความรู้สึกในใจอย่างแท้จริงสำหรับการยุติบทบาทผู้ประกาศข่าวร่วมกัน
อดีตการจัดรายการและสถิติการพูดคุย
พุทธ ได้เล่าความหลังเกี่ยวกับช่วงเวลาที่จัดรายการร่วมกันว่า ในอดีตตนเคยจัดรายการกับจิตดี และเคยมีการนับสถิติการพูดคุยพบว่า พุทธ เรียกชื่อจิตดีไปประมาณ 67 ครั้งต่อชั่วโมง ในขณะที่จิตดีเรียกชื่อพุทธเพียงสามครั้งจนทำให้ผู้บริหารต้องเรียกเข้ามาคุยเพื่อให้ทั้งสองคนเรียกชื่ออีกฝ่ายบ้าง
พุทธ ยังได้ระบุอีกว่าในอดีตเคยขอวิงวอนให้จิตดีเรียกชื่อพี่บ้างเพื่อให้คนดูรู้จักชื่อของตนมากขึ้น เนื่องจากคนดูส่วนใหญ่รู้จักแต่ชื่อจิตดีเพียงเท่านั้น แต่ในปัจจุบันจิตดีมีคิวจัดรายการในวันพฤหัสบดีและศุกร์คู่กับพุทธ
สำหรับการจัดรายการในช่วงเวลาปัจจุบันนั้น ยังคงเป็นการจัดคู่กันอยู่ แต่พุทธได้ยืนยันชัดเจนว่าเดือนหน้าทั้งสองคนจะไม่มีการพบกันทางจอโทรทัศน์อีกแล้ว โดยถือเป็นวันสุดท้ายของการร่วมงานกันอย่างสมบูรณ์
คำอวยพรและทิศทางในอนาคต
พุทธ ได้กล่าวคำอำลาและอวยพรให้จิตดีโชคดีและขยันทำงาน รวมถึงให้ดูแลครอบครัวให้ดี โดยกล่าวประโยคเด็ดว่า ให้เลี้ยงผัวเลี้ยงลูกให้ดี ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงบทบาทชีวิตใหม่ที่ทั้งสองคนจะดำเนินไปหลังจากยุติบทบาทผู้ประกาศข่าวร่วมกัน
จิตดี ได้ตอบรับกับพุทธในช่วงท้ายของการรายการว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เธอและพุทธจะจัดรายการคู่กัน โดยเธอทราบดีอยู่แล้วว่าหลังจากนี้จะไม่มีการร่วมงานกันทางสถานีโทรทัศน์อีกต่อไป
การประกาศปิดตำนานนี้ทำให้ผู้ชมรายการลุยชนข่าวต้องเตรียมใจสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ โดยทั้งสองคนได้ยุติบทบาทคู่หูผู้ประกาศข่าวที่ได้รับความนิยมอย่างสูงอย่างราบรื่นและเป็นทางการ
ในอนาคต พุทธ และจิตดี อาจยังคงปรากฏตัวในวงการบันเทิงหรือสื่อผ่านช่องทางอื่น ๆ แต่การร่วมงานกันในรูปแบบรายการข่าวบนหน้าจอโทรทัศน์ของช่อง 8 ได้สิ้นสุดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
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