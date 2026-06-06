พี่สาววัย 13 สารภาพอุดปากน้องสาววัย 7 ขาดอากาศหายใจ ช่วยน้าอำพรางศพ

เด็กหญิงกานดาวัย 13 ปี พี่สาวของน้ององุ่นวัย 7 ปี สารภาพว่าใช้มืออุดปากและจมูกน้องจนเสียชีวิต ขณะทะเลาะกันที่บ้าน ก่อนร่วมกับนายแป๊ะวัย 17 ปี น้าชาย นำศพไปซ่อนและทิ้งในสวนยาง
คดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นวัย 7 ปี ที่ถูกพบเป็นศพในสวนยางพื้นที่หมู่ 4 บ้านทิโคร่ง ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อทราบว่าผู้ต้องสงสัยคือ พี่สาว ของน้ององุ่นเองวัย 13 ปี และ น้า ชายวัย 17 ปี ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดที่สุด ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เจ้าห น้า ที่ตำรวจได้ควบคุมตัว เด็กหญิง กานดาอายุ 13 ปี พี่สาว ของน้ององุ่น และนายแป๊ะอายุ 17 ปี ซึ่งเป็น น้า มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ หลังจากที่ เด็กหญิง กานดารับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตโดยการอุดปากและจมูกจนขาดอากาศหายใจ เหตุเกิดจากการทะเลาะกันภายในบ้านเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ มีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาเฝ้าดูด้วยความตื่นตระหนกและเสียใจ ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวทั้งน้ำตาว่า ไม่เคยคิดว่าผู้ก่อเหตุจะเป็น พี่สาว ของน้ององุ่นเอง เพราะที่ผ่านมาทั้งสองคนดูแลน้องเป็นอย่างดี เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวและไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งคนในครอบครัว ด้านเจ้าห น้า ที่ตำรวจเปิดเผยว่า หลังจากก่อเหตุ เด็กหญิง กานดาได้ขอความช่วยเหลือจากนายแป๊ะให้ช่วยนำศพไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าก่อนจะนำใส่กระสอบไปทิ้งยังจุดที่พบศพในที่สุด การสอบปากคำยังคงดำเนินการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุทะเลาะและแรงจูงใจในการก่อเหตุ ทางด้านนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดการเข้าถึงบริการปรึกษาและดูแลจิตใจ กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่เด็กที่เผชิญกับความเครียดหรือความกดดันในครอบครัว ขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้เยาว์อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการฟื้นฟูและโอกาสในการกลับตัว ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมต้องร่วมกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดเช่นนี้อีกในอนาค.
คดีการเสียชีวิตของน้ององุ่นวัย 7 ปี ที่ถูกพบเป็นศพในสวนยางพื้นที่หมู่ 4 บ้านทิโคร่ง ตำบลปรังเผล อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2569 สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อทราบว่าผู้ต้องสงสัยคือพี่สาวของน้ององุ่นเองวัย 13 ปี และน้าชายวัย 17 ปี ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดที่สุด ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวเด็กหญิงกานดาอายุ 13 ปี พี่สาวของน้ององุ่น และนายแป๊ะอายุ 17 ปี ซึ่งเป็นน้า มาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ หลังจากที่เด็กหญิงกานดารับสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตโดยการอุดปากและจมูกจนขาดอากาศหายใจ เหตุเกิดจากการทะเลาะกันภายในบ้านเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2569 ระหว่างการทำแผนประกอบคำรับสารภาพ มีชาวบ้านจำนวนมากเดินทางมาเฝ้าดูด้วยความตื่นตระหนกและเสียใจ ชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวทั้งน้ำตาว่า ไม่เคยคิดว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นพี่สาวของน้ององุ่นเอง เพราะที่ผ่านมาทั้งสองคนดูแลน้องเป็นอย่างดี เหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่เกิดความหวาดกลัวและไม่ไว้วางใจแม้กระทั่งคนในครอบครัว ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยว่า หลังจากก่อเหตุเด็กหญิงกานดาได้ขอความช่วยเหลือจากนายแป๊ะให้ช่วยนำศพไปซ่อนในตู้เสื้อผ้าก่อนจะนำใส่กระสอบไปทิ้งยังจุดที่พบศพในที่สุด การสอบปากคำยังคงดำเนินการเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุทะเลาะและแรงจูงใจในการก่อเหตุ ทางด้านนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห์แสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาความรุนแรงในครอบครัวและสุขภาพจิตของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดการเข้าถึงบริการปรึกษาและดูแลจิตใจ กรณีนี้เป็นอุทาหรณ์สำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือทางจิตใจแก่เด็กที่เผชิญกับความเครียดหรือความกดดันในครอบครัว ขณะเดียวกันกระบวนการยุติธรรมจะต้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นผู้เยาว์อย่างเหมาะสมตามกฎหมาย โดยคำนึงถึงการฟื้นฟูและโอกาสในการกลับตัว ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมต้องร่วมกันหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สลดเช่นนี้อีกในอนาค
ฆาตกรรม พี่สาว น้า อำพรางศพ เด็กหญิง
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