พีระ เทศวิศาล เสียชีวิต จ.นนทบุรี ตร.พบข้อความสั่งเสียก่อนเกิดเหตุ
พีระ เทศวิศาล หรือ พีช พีระ อดีตนักร้อง เสียชีวิตในบ้านพัก จ.นนทบุรี ตำรวจพบข้อความสั่งเสียถึงเพื่อนสนิท ก่อนนำตัวส่ง รพ.แต่ไม่รอดชีวิต ชี้ไม่มีร่องรอยการต่อสู้
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พ.ต.อ.สอาด ดัดธุยะวัตร์ รองผู้กำกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ออกมายืนยันข้อมูลกรณีการเสียชีวิตของ พีระ เทศวิศาล หรือ พีช พีระ อดีตนักร้องชื่อดัง ที่พบสภาพไม่รู้สึกตัวในห้องน้ำบ้านพักและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
เหตุการณ์พบร่างและนำส่งโรงพยาบาล
เมื่อเวลาประมาณ 12.20 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตภายในบ้านพัก หมู่บ้านบางกอก บูเลอวาร์ด แจ้งวัฒนะ 2 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จึงได้เดินทาง前往ตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่กู้ชีพAlso readทีมชาติไทย บุกชนะ ทาจิกิสถาน 3-0 สยบเกมใน เอเชียน คัพ 2023
ในการตรวจสอบเบื้องต้นที่ห้องน้ำชั้น 2 ภายในห้องนอนของลูก พบร่างของนายพีระ เทศวิศาล นอนหมดสติอยู่ในห้องน้ำ ก่อนที่ภรรยาของผู้ตายจะเข้ามาพบเข้าและรีบแจ้งความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพให้รีบนำตัวส่ง โรงพยาบาลปากเกร็ด 2 ในสภาพไม่รู้สึกตัว
ทางโรงพยาบาลปากเกร็ด 2 ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า หลังจากนำตัวนายพีระ เข้ารักษาพยาบาลได้ไม่นาน ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบอย่างเป็นทางการว่า นายพีระได้เสียชีวิตลงแล้ว ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ที่ระบุไว้ในรายงาน
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้พบข้อความสั่งเสีย
รองผู้กำกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบภายในบ้านพักที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือพิรุธใดๆ ที่บ่งบอกถึงการถูกทำร้ายจากบุคคลอื่น ทำให้เบื้องต้นยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนจากลักษณะบาดแผลหรือวัตถุพยานภายนอก
จากการสอบถามภรรยาผู้ตายในเบื้องต้น ให้การว่า เพิ่งจะมีปากเสียงเรื่องส่วนตัวกันมาได้ไม่นานก่อนที่จะเกิดเหตุ อย่างไรก็ตาม พบหลักฐานสำคัญเพิ่มเติมคือ ผู้ตายได้ส่งข้อความในลักษณะคำสั่งเสียไปให้กับเพื่อนสนิทคนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นประเด็นหลักที่เจ้าหน้าที่กำลังติดตาม
แนวทางการสืบสวนและสถานะสมาชิกครอบครัว
สำหรับแนวทางการสืบสวนต่อไป เจ้าหน้าที่ตำรวจจะมีการเรียกตัวเพื่อนสนิทที่ได้รับข้อความสั่งเสียมารับทราบข้อเท็จจริงและสอบปากคำเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนหน้าการเสียชีวิต และเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนว่าข้อความดังกล่าวนั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างไรกับสถานการณ์การหมดสติ
ด้านสภาพความเป็นอยู่ของผู้ตายในช่วงเวลาดังกล่าว พบว่า นายพีระ เทศวิศาล อาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวร่วมกับภรรยาและแม่ ส่วนลูกของตนเองได้ออกไปเรียนที่โรงเรียนตามปกติก่อนเกิดเหตุ ทำให้ไม่มีผู้เห็นเหตุการณ์หรือพยานในครอบครัวที่อยู่บ้านขณะนั้น
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