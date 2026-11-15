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Entertainment

พีพีกฤษฏ์ประกาศตารางปล่อยเพลงใหม่รางวัลชนะเลิก

daradaily#11 in ประเทศไทย
พีพีกฤษฏ์ประกาศตารางปล่อยเพลงใหม่รางวัลชนะเลิก
พีพีกฤษฏ์ · รางวัลชนะเลิก · Ppkritentertainment
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พีพีกฤษฏ์เตรียมปล่อยเพลงรางวัลชนะเลิกราวเดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมตารางเผยแพร่เนื้อหาแบบครบวงจร เริ่มปล่อย KV วันนี้จนถึงการเปิดตัว MV อย่างเป็นทางการ

พีพีกฤษฏ์ เตรียมปล่อยเพลงใหม่ " รางวัลชนะเลิก" ในเดือนพฤศจิกายน 2569 โดยพีพี กฤษฏ์ พร้อมผลงานเพลงใหม่จาก PPKrit Entertainment ในเพลง " รางวัลชนะเลิก" (Commentator) พร้อมกับปล่อยตารางการปล่อยชิ้นงานออกมาเพื่อให้แฟนๆ ได้เตรียมปักหมุดนับถอยหลังกันอย่างใกล้ชิด โดยผลงานเพลงนี้มีกำหนดการปล่อย Official MV ออกมาให้รับชมและรับฟังพร้อมกันในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2569 เวลา 18:00 น. ทำให้แฟนคลับต่างรอคอยกันอย่างตื่นเต้น

ตารางเผยแพร่ชิ้นงานอย่างเป็นทางการ

ทาง PPKritEntertainment ได้ประกาศรายละเอียดตารางการปล่อยชิ้นงานออกมาอย่างชัดเจนเพื่อให้แฟน ๆ สามารถติดตามได้อย่างแม่นยำ โดยเริ่มแรกจะปล่อย Official KV 01 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน เวลา 17:00 น. ตามมาด้วย Sound Release หรือการปล่อยฮุคแรกของเพลงในวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน เวลา 18:00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แฟน ๆ ได้ฟังท่อนฮุคสำคัญของเพลงเป็นครั้งแรก เพื่อสร้างความตื่นเต้นและคาดการณ์เรื่องราวของเพลงต่อไป

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ในขั้นต่อมาในวันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน จะมีการปล่อย Official KV 02 ในช่วงเวลา 12:00 น. และตามด้วยการปล่อย Official MV Teaser ในเวลา 18:00 น. ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวสั้น ๆ จากเอ็มวีเต็มรูปแบบที่ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ชมให้รอคอยชิ้นงานเต็มรูปแบบต่อไป หลังจากนั้นในวันที่ 18 พฤศจิกายน จะมีการปล่อย Official KV 03 ในช่วงเวลา 18:00 น. เพื่อปิดท้ายก่อนเข้าสู่ช่วงปล่อยเพลงอย่างเป็นทางการ

ในวันที่ 19 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันสำคัญของการเปิดตัวชิ้นงาน จะมีการปล่อย Artist Profile ของพีพีกฤษฏ์ในช่วงเวลา 09:00 น. เพื่อให้แฟน ๆ ได้ทำความรู้จักกับแนวคิดและอารมณ์ของศิลปินในโปรเจกต์นี้ ก่อนที่จะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย นั่นคือการปล่อย Official MV และ Audio Out ในเวลา 18:00 น. พร้อมกันทั่วโลก ทำให้แฟน ๆ ทั่วโลกสามารถติดตามชมเอ็มวีและรับฟังเพลงนี้ได้อย่างพร้อมเพรียงกัน

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กิจกรรมพิเศษและปฏิสัมพันธ์กับแฟนคลับ

หลังจากการปล่อย Official MV และ Audio Out แล้ว ทาง PPKritEntertainment ยังมีกิจกรรมพิเศษสำหรับแฟนคลับในคืนเดียวกัน นั่นคือ TikTok Live ในเวลา 20:00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แฟน ๆ สามารถเข้ามาพูดคุยและร่วมสนุกกับพีพีกฤษฏ์ได้โดยตรง ทำให้ความตื่นเต้นและความภาคภูมิใจของแฟนคลับดำเนินต่อไปจนถึงช่วงกลางคืนของวันเดียวกันนี้

การประกาศตารางการปล่อยชิ้นงานแบบจัดเต็มเช่นนี้ ทำให้แฟน ๆ ต่างปักหมุดและเตรียมตัวรอติดตามความปังของเพลง "รางวัลชนะเลิก" กันอย่างใกล้ชิด โดยไม่มีช่วงว่างเว้นระหว่างชิ้นงานแต่ละชิ้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจของทางค่ายเพลงและตัวศิลปินเองที่มีต่อแฟนคลับที่ต้องการได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดและครบถ้วนที่สุดจากการรอคอยนี้

รายละเอียดและคำมั่นสัญญาของผลงาน

แม้ว่ายังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนักแสดงนำในเอ็มวีหรือชื่อของนางเอกที่ปรากฏในคลิปภาพ แต่ทาง PPKritEntertainment ได้ออกมาประกาศคำมั่นสัญญาไว้ว่า ผลงานชิ้นนี้จะไม่มีทางผิดหวังอย่างแน่นอนสำหรับแฟน ๆ ที่รอคอยมานาน โดยเพลง "รางวัลชนะเลิก" ถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่มีกำหนดการปล่อยอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้

แฟน ๆ ที่ตั้งตารอผลงานของ พีพีกฤษฏ์ สามารถเตรียมตัวเคลียร์คิวและล็อกวันเวลาเพื่อติดตามความปังของเพลง "รางวัลชนะเลิก" กันได้เลย โดยไม่ต้องกังวลว่าจะพลาดการปล่อยชิ้นงานใด ๆ เนื่องจากตารางการเผยแพร่มีความชัดเจนและต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงการปล่อยเพลงเต็มรูปแบบและกิจกรรมพิเศษในคืนเดียวกัน

daradaily#11 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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พีพีกฤษฏ์ รางวัลชนะเลิก Ppkritentertainment เพลงรางวัลชนะเลิก Officialmv

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