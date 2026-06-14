พีพี กฤษฏ์ เตรียมร่วมงานใหญ่ของ "Cartier" ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยมีภารกิจแรกคือการมาร่วมงานใหญ่อย่างการเปิดตัวนิทรรศการเครื่องประดับ Melbourne Winter Masterpieces: Cartier Exhibition
พีพี กฤษฏ์ เสิร์ฟความไฮเอ็น บินตรงสู่ เมลเบิร์น เตรียมร่วมงานใหญ่ของ " Cartier " มีภารกิจให้บินออกนอกประเทศอีกแล้วเพราะหลังจากที่ Cartier ได้ประกาศให้ " พีพี กฤษฏ์ " เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภารกิจแรกของเขาคือการมาร่วมงานใหญ่อย่างการเปิดตัว นิทรรศการเครื่องประดับ Melbourne Winter Masterpieces: Cartier Exhibition ที่เมือง เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พร้อมเปิดภาพแอร์พอร์ตลุคของ " พีพี กฤษฏ์ " ก่อนเข้าร่วมงานที่ National Gallery Of Victoria ซึ่งงานนี้เป็นหนึ่งในนิทรรศการเกี่ยวกับเมซงเครื่องประดับระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้น ณ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งครั้งนี้ "พีพี" เลือกสวมกำไลและแหวนจากคอลเลคชั่น love รุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยสกรูเซรามิกสีดำ พร้อมเพิ่มดีเทลด้วยสร้อยคอ panthère de cartier ที่จับคู่เข้ากับต่างหูและแหวน juste un clou ประดับเพชรได้อย่างลงตัว กิจกรรมหลักของ "พีพี" ในทริปนี้คือการร่วมงานกาล่าของ Cartier ที่จะจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์พร้อมกับแขกคนสำคัญระดับโลก และร่วมชมคอลเล็กชันเครื่องประดับชั้นสูงของแบรนด์ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และทางเดอะสแตนดาร์ดป๊อบก็ยังได้มีการอัปเดตว่าเจ้าตัวมีโอกาสได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมือง เมลเบิร์น ด้วย รอติดตามลุคปังๆ ได้เลยในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ รับรองพีพีไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอ.
พีพี กฤษฏ์ เสิร์ฟความไฮเอ็น บินตรงสู่เมลเบิร์น เตรียมร่วมงานใหญ่ของ "Cartier" มีภารกิจให้บินออกนอกประเทศอีกแล้วเพราะหลังจากที่ Cartier ได้ประกาศให้ "พีพี กฤษฏ์" เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดจากประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ภารกิจแรกของเขาคือการมาร่วมงานใหญ่อย่างการเปิดตัวนิทรรศการเครื่องประดับ Melbourne Winter Masterpieces: Cartier Exhibition ที่เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย พร้อมเปิดภาพแอร์พอร์ตลุคของ "พีพี กฤษฏ์" ก่อนเข้าร่วมงานที่ National Gallery Of Victoria ซึ่งงานนี้เป็นหนึ่งในนิทรรศการเกี่ยวกับเมซงเครื่องประดับระดับโลกที่ใหญ่ที่สุดที่เคยจัดขึ้น ณ เมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งครั้งนี้ "พีพี" เลือกสวมกำไลและแหวนจากคอลเลคชั่น love รุ่นใหม่ โดดเด่นด้วยสกรูเซรามิกสีดำ พร้อมเพิ่มดีเทลด้วยสร้อยคอ panthère de cartier ที่จับคู่เข้ากับต่างหูและแหวน juste un clou ประดับเพชรได้อย่างลงตัว กิจกรรมหลักของ "พีพี" ในทริปนี้คือการร่วมงานกาล่าของ Cartier ที่จะจัดขึ้นในพิพิธภัณฑ์พร้อมกับแขกคนสำคัญระดับโลก และร่วมชมคอลเล็กชันเครื่องประดับชั้นสูงของแบรนด์ที่จัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน และทางเดอะสแตนดาร์ดป๊อบก็ยังได้มีการอัปเดตว่าเจ้าตัวมีโอกาสได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองเมลเบิร์นด้วย รอติดตามลุคปังๆ ได้เลยในวันที่ 14 มิถุนายนนี้ รับรองพีพีไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอ
พีพี กฤษฏ์ Cartier เมลเบิร์น นิทรรศการเครื่องประดับ
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